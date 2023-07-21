特斯拉Q2財報：「降價換市占」策略奏效，出貨量大增推動淨利成長20%

全球電動車巨擘——特斯拉（Tesla）公布第2季財報，電動車「降價策略」體檢成績單，犧牲毛利率換取市占率成長過關；跌破華爾街眼鏡「淨利成長」超乎預期，整體而言，正面評價多於負面批評，外界預期隨全球經濟轉好，看好特斯拉交付量將上揚，同時有助推動自動駕駛事業成長。

特斯拉「降價策略」過關，本次淨利成長20%獲肯定

近日特斯拉財報，營收達到233.3億美元年增24%，每股盈餘（EPS）為85美分，年減達到21%；第2財季淨利成長20%，達到27億美元。而淨利成長是本次財報的亮點，主要原因是材料成本下降。

接著是毛利率為19.3%，相較於去（2022）年同期的29.1%，下降了近10個百分點，此外營業利益率是11.4%，相較同期下降7.8個百分點，最後現金流則年減80%，剩下4.41億美元。

本次特斯拉財報相當重要，可謂是重要的「體檢成績單」，一方面檢視特斯拉在全球經濟走下坡的經營能力以外；二來凸現「降價策略」對整體集團的影響。《金融時報》引述多位分析師的看法，特斯拉的盈利能力仍好於預期。

這意味著，特斯拉雖然採取降價策略，放棄固守毛利率（仍超過多數傳統車商），但也成功換得市占率，華爾街認為特斯拉再大幅度降價，還可以有效率的調度出貨，甚至擴大市占率等給予肯定。《金融時報》指出，當前特斯拉策略除了擴大市占，也積極提高汽車生產效率。

特斯拉第2季累計交付量成長了83%

特斯拉今年第1季共生產44萬輛電動車，交付超過40萬輛，創下歷史新高紀錄，今年4月至6月期間，新車累計交付量再度成長了83%。

不過，本季仍有1.8萬輛的庫存過剩，儘管如此，特斯拉仍計劃進一步增加產量，擴大市占率，以達成2021年初設定的「每年交車量成長50%」的目標，外界預期今年有望交付180萬輛電動車。

此外，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）於法說會上提醒，特斯拉可能還需要更多的降價策略，以美國市場而言，根據不同車型今年的起售價已下調14%至28%；此外，部分工廠升級改造，本季會縮減產量，但不影響180萬輛的目標。

最後，馬斯克說：「如果經濟形勢穩定，我認為汽車價格也會穩定。如果經濟不穩定，我們就不得不降價。」而根據過去馬斯克的說法，他犧牲獲利追求成長，最主要的目標是以「數量」推動軟體業務，也就是自駕車技術將有突破。

馬斯克：授權自駕系統給汽車大廠

值得注意的是，馬斯克近日提到，他願意將公司的自動駕駛技術授權給競爭對手使用，而目前已經和一家大型汽車製造業者進行初步磋商。馬斯克再三強調，「我們並不打算獨佔這項技術，」不過，並沒有透露這家合作汽車公司的名字。

然而，也不是所有人都看好特斯拉本次的財報，例如方舟投資創辦人伍德（Cathie Wood）似乎看壞特斯拉的降價策略，早在特斯拉法說會公布財報之前，連續減持特斯拉股票，已經累計超過7.3萬股。

值得注意的是，伍德日前接受《CNBC》訪問時是針對當前景氣有疑慮。他說，聯準會（Fed）大幅升息讓通膨得以滑落，而經濟衰退下，許多地方可能面臨到通縮危機。這也意味著，在目前全球景氣仍渾沌曖昧不明的情況下，許多科技大廠、投資人仍對於未來前景持保守的看法。

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核稿編輯：翁世航