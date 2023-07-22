TNL+ 2023/07/22,
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韓國BL文化：「男男戀故事」如何在保守反同的社會中蓬勃發展？

韓國BL文化：「男男戀故事」如何在保守反同的社會中蓬勃發展？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

BL作品起源於1970年代的日本，當時的少女漫畫作家，開始描繪「纖細的美少年」所發生的愛情故事。BL故事中「攻」與「受」、「陽剛主動」與「陰柔被動」的分類方式，某種程度也是複製了傳統異性戀的愛情故事腳本，只是將「陰柔被動」的那方，替換成了生理男性。

文：賴明君

韓國近年來BL（Boy’s love）作品發展蓬勃，相關的漫畫、電視劇、戀愛綜藝與實境節目，乘著韓流（K-Pop）在世界的影響力，逐漸受到海外粉絲的關注。

與此同時，韓國卻也是相當反對同性戀的保守國家。根據研究機構蓋洛普（Gallup Korea）的民調，今（2023）年依舊有51％的韓國民眾反對同性婚姻合法化。究竟在這個保守的國家，BL文化是以什麼樣的途徑發展，而BL作品又是否能夠真正代表男同志的生命經驗呢？

韓國BL文化的發展

韓國的BL文化發展起步較晚，在1990年代，韓國的BL文化開始興起，但由於社會對同性戀和BL文化的認知和接受度低，且韓國過去曾經存在對日本作品，以及描繪同性戀作品的審查，因此BL在當時並沒有得到廣泛的關注和發展。直到2000年代初期，在網路媒體的發展下，韓國的BL文化才開始逐漸發展壯大。

韓國學者Kim Hyo-jin向《CNN》表示，韓國的搜尋引擎Naver，以及網路通訊軟體Kakao，在2013年推出線上小說平台後，創作BL文學的作家，開始能夠透過撰寫網路小說，來賺取稿費。韓國的BL文化也進一步發展，開始涉獵更多的媒體形式，例如電影、電視劇、網路劇等。

而隨著韓流文化（K-Pop）在海外的發展，韓國的BL作品也被推銷至國際市場。如網路漫畫平台Tappytoon，主要為海外的韓國BL讀者提供翻譯服務。該平台的執行長柯尼格（Jennifer Konig）表示，Tappytoon從2016年至今，已經有超過80萬名訂閱者，其中多數為十幾歲至30歲出頭的女性。而讀者時常會留言表示，希望平台翻譯更多的韓國BL漫畫。

雖然韓國一直有以同性戀為主題的影視作品，如2020年推出的電視劇《在你視線停留的地方》（Where Your Eyes Linger）等，不過真正讓韓國BL電視劇受到國內與海外注目的，應屬2022年韓國網路平台Watcha推出的電視劇：《語意錯誤》（semantic error）。

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