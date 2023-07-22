有時候「指名道姓」的MeToo運動，真理並不會越辯越明

那些糾結在MeToo背後的情緒

最近MeToo的議題，可以說是國內持續延燒不止的一個議題。許多人受害者充滿了情緒，也有許多質疑受害者的人跑出來，質疑受害者並不是一個完美的受害者，或是為什麼以前不說，現在才突然說出來？

在這篇文章裡，我想先談談「完美受害者」並不存在的這件事情，以及「那些MeToo別人的人，為什麼全都要搶在這個時候爆料」這件事情，接著再談談「為什麼會有些人反對MeToo？MeToo真的是絕對的正義嗎？」

最後則會談談我認同的兩個做法：「要指控請不要指名道姓、堅守Only yes mean yes」的原則。

完美受害者本來就不存在，要控訴他人性騷擾需要很大的勇氣

MeToo被質疑，有一個原因是因為有人認為，完美的受害者並不存在。有些人認為，一個人在戀愛關係裡面被性騷擾，或是被熟人性侵，她並不是從頭到尾都討厭這個人，她可能跟對方有過曖昧、跟對方有過親密的互動，但在某一個片刻，卻回過頭質疑對方做錯事了。

確實，有很高比例的性侵來自於熟人，會遭受這樣的質疑是可以想見的，但這樣的質疑並不妥當。

有一句很有名的口號是「Only yes mean yes」，即便是男女朋友也是如此。

在關係裡面，我們都有可能有不想在今天（或某個場合）跟對方有親密互動的時候，即使是情侶，有些人並不喜歡在公共場合有親密接觸，那麼我們就該尊重他的意願。