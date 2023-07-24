超越藍綠建制派的政治風潮，柯文哲「第三條道路」的終點會將是總統府？
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無論是稱之「柯文哲現象」或「柯文哲魅力」、「柯文哲旋風」，此種可能挑戰賴清德、侯友宜傳統建制派的政治風潮來襲，可能帶來台灣政黨政治發展「新典範革命」，跳脫長期以來令人厭惡、沒有是非只有「政治正確」政治選擇，柯文哲現象意味著存在打破傳統藍綠政治二元對立結構的一股挑戰動力。
近來台灣總統選舉賴柯侯各候選人政治聲量及支持度跌宕起伏，國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲支持度在不同階段互有消長，各曾引領風騷。
總體台灣民意約五成至六成希望政黨輪替，下架綠色執政民進黨；然民意調查卻是賴清德支持度相對穩定第一，穩固其基本盤，期間柯文哲第三勢力曾民調徒增第一位足以挑戰賴清德。至於藍營卻陷入侯友宜民調從第一調至第三，復因鴻海集團創辦人郭台銘蠢蠢欲動、動向曖昧，分散藍營自2022年地方選舉碾壓民進黨優勢，整合陷入岌岌可危困境。
為終結民進黨綠色執政，非綠政治勢力倡議諸多備選方案，例如藍白政治結盟（包括侯柯配、柯侯配）、「換侯論」（侯下韓上）、「侯韓配」及「侯郭配」、「郭侯配」。弔詭是，宏觀民意是下架民進黨執政，但微觀民意則是賴清德一樹獨枝，然柯文哲在新媒體政治聲量高於賴侯，且有多次民調支持度高居第一。
柯文哲在卸任台北市長後，相對賴侯其行政及政治資源最為匱乏，但其政治論述及政策路線、政治支持度，在20歲至29歲、30歲至39歲幾乎獲得壓倒性支持；而40歲至49歲選民其支持度則有上升趨勢。
或有論者以為，民眾黨是柯文哲一人政黨，從中央到地方其組織結構相對精簡、渙散，對基層社會抓地力、穿透力仍略顯微弱，難以支撐一場全台性大型選舉，其民調可能產生開高走低現象；然其柔性政黨屬性、欠缺剛性意識型態、價值及理念，呈現低調務實致用之政治價值、展現市民主義平實風格無遺。
首先，柯文哲採取庶民政治及群眾路政治參與模式，形成另類大眾政治參與型態
這迥異於傳統藍綠兩元政治對立結構，無疑對於想要跳脫傳統藍綠政治枷鎖，提供第三條路線選擇；尤其藍綠間權力競逐及路線、意識型態對抗，更是使得中間勢力產生及造成對藍綠惡鬥之政治疏離感。
草根政治及市民政治是以「民眾中心」而非「精英本位」，收攝人心形成一種反建制、反傳統新政治風潮，這意味「生活就是政治」、「政治很簡單」、「街鄰政治」，消除「政治意識型態化」、「去政治權威化」。
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