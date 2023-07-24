超越藍綠建制派的政治風潮，柯文哲「第三條道路」的終點會將是總統府？

近來台灣總統選舉賴柯侯各候選人政治聲量及支持度跌宕起伏，國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲支持度在不同階段互有消長，各曾引領風騷。

總體台灣民意約五成至六成希望政黨輪替，下架綠色執政民進黨；然民意調查卻是賴清德支持度相對穩定第一，穩固其基本盤，期間柯文哲第三勢力曾民調徒增第一位足以挑戰賴清德。至於藍營卻陷入侯友宜民調從第一調至第三，復因鴻海集團創辦人郭台銘蠢蠢欲動、動向曖昧，分散藍營自2022年地方選舉碾壓民進黨優勢，整合陷入岌岌可危困境。

為終結民進黨綠色執政，非綠政治勢力倡議諸多備選方案，例如藍白政治結盟（包括侯柯配、柯侯配）、「換侯論」（侯下韓上）、「侯韓配」及「侯郭配」、「郭侯配」。弔詭是，宏觀民意是下架民進黨執政，但微觀民意則是賴清德一樹獨枝，然柯文哲在新媒體政治聲量高於賴侯，且有多次民調支持度高居第一。

柯文哲在卸任台北市長後，相對賴侯其行政及政治資源最為匱乏，但其政治論述及政策路線、政治支持度，在20歲至29歲、30歲至39歲幾乎獲得壓倒性支持；而40歲至49歲選民其支持度則有上升趨勢。

或有論者以為，民眾黨是柯文哲一人政黨，從中央到地方其組織結構相對精簡、渙散，對基層社會抓地力、穿透力仍略顯微弱，難以支撐一場全台性大型選舉，其民調可能產生開高走低現象；然其柔性政黨屬性、欠缺剛性意識型態、價值及理念，呈現低調務實致用之政治價值、展現市民主義平實風格無遺。

首先，柯文哲採取庶民政治及群眾路政治參與模式，形成另類大眾政治參與型態

這迥異於傳統藍綠兩元政治對立結構，無疑對於想要跳脫傳統藍綠政治枷鎖，提供第三條路線選擇；尤其藍綠間權力競逐及路線、意識型態對抗，更是使得中間勢力產生及造成對藍綠惡鬥之政治疏離感。

草根政治及市民政治是以「民眾中心」而非「精英本位」，收攝人心形成一種反建制、反傳統新政治風潮，這意味「生活就是政治」、「政治很簡單」、「街鄰政治」，消除「政治意識型態化」、「去政治權威化」。