歐盟－拉美峰會聲明寫下福克蘭群島別稱「馬爾維納斯」：英國強烈抗議、阿根廷取得外交勝利
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7月17、18兩日，在布魯塞爾睽違8年的歐盟－拉美高峰會。會中針對區域與全球和平有諸多討論，特別是針對烏俄戰爭一題，兩聯盟對於「俄羅斯入侵」的說詞陷入僵局。拉丁美洲大國阿根廷協助遊說，取得對「馬爾維納斯群島」的談判籌碼，首次將此議題寫入雙方會談記錄中。
綜合《衛報》和《BBC》的報導，在歐盟－拉美高峰會的聲明文件中，出現阿根廷對福克蘭群島（Falkland Island）的稱呼：馬爾維納斯群島（Islas Malvinas）。英國政府宣稱福克蘭群島是英國的領土，對歐盟表達強烈不滿，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）表示：「這是一個令人感到遺憾的選字。」
《Politico》報導，一份洩漏的備忘錄，揭示了英國政府與其最高級別的外交官，為了阻止這份寫著「馬爾維納斯群島」的聲明簽署成功，做出了「瘋狂」的努力。
報導指出，英國外交大臣詹姆斯・柯維立（James Cleverly）曾發信給歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell），表示希望將福克蘭群島議題排除於峰會聲明之外。他也說到，阿根廷利用聲明取得支持的做法，將會提升該地區的緊張局勢。另一位不願具名的歐盟外交官則說：「英國官員瘋狂地打電話給代表和使館專員，但此舉僅是徒勞。」
此次的高峰會，是英國自2020年脫歐以後，歐盟與拉丁美洲與加勒比海國家聯盟（CELAC）的首次峰會。在英國「自願缺席」的情形之下，阿根廷代表迅速採取行動，透過在聲明中寫下「馬爾維納斯群島」，贏得重大的「外交勝利」。
歐盟聲稱，他們對此爭端的立場沒有改變，加上27個成員國尚未達成共識，因此歐盟無法表達任何立場。
福克蘭群島的主權爭議
福克蘭群島是位在大西洋上，距離阿根廷海岸不到500公里，一個遠在大不列顛大約1萬2875公里遠的英國海外領土，島上大多數的居民是英國人。
福克蘭群島主權爭議可以回溯到41年前的一場主權戰爭。1982年4月3日，阿根廷軍隊登陸福克蘭群島，並在12小時後發表聲明，聲稱時任英國總督雷克斯・亨特（Rex Hunt）已經投降。幾天過後，阿根廷更宣布「結束英國149年統治」。
這一起「非法登陸」引發74天的福克蘭群島戰爭（Fralklands War），造成655名阿根廷人、255名英國人和3名島民死亡。最終，1982年6月14日，英國政府稱他們已驅逐阿根廷軍隊，奪回福克蘭群島的控制權，獲得勝利。英、阿兩國隨著戰爭落幕，切斷外交關係，直到1990年才重新建交。
福克蘭群島是英國為它取的名字，阿根廷則稱它為馬爾維納斯群島。
2013年，福克蘭群島上的公民發起一場公投，99.8％的島民支持繼續作為英國的領土。不過，阿根廷並沒有停止爭取該國擁有群島主權。過去，英、阿兩國曾簽訂合作協議，但阿根廷在2016年退出後，一直試圖推動主權談判。
為何歐盟－拉美峰會中需要討論福克蘭群島問題？
今（2023）年7月17、18兩日，歐盟與拉丁美洲和加勒比國家共同體（以下簡稱拉美共同體），在布魯塞爾舉辦睽違8年的第3次歐盟－拉美高峰會，兩個組織的成員國總數多達60個國家，超過聯合國的三分之一。在高峰會中，各國領導人討論關於烏俄戰爭、拉丁美洲區域安全與和平、氣候變遷與永續發展、性別平等與兒童權利等議題。
歐盟基於地緣政治，在此次高峰會中積極推進有關烏俄戰爭的討論，而拉丁美洲各國則帶著區域問題與歐洲磋商，其中就包括「馬爾維納斯群島」的議題。
這場高峰會因為「譴責俄羅斯入侵烏克蘭」一案陷入僵局，拉美共同體的主要國家——阿根廷和巴西，利用他們的地緣影響力，說服大多數「頑強」的國家，促使峰會得以達成共識，除了尼加拉瓜仍持異議之外。
歐盟於會後在官網發布一則聲明，並在其中的第13點寫下：「關於馬爾維納斯群島／福克蘭群島的主權問題，基於拉美共同體的歷史定位，歐盟將考量過去對話的重要性，尊重國際法中和平解決爭端的原則。」
此一聲明的內容，得到拉美共同體32個國家的認同，除尼加拉瓜之外。針對這場峰會的結果，《Politico》稱這是一場「精明的交易」。
阿根廷負責拉丁美洲與加勒比海事務的副部長，同時身為布魯塞爾談判團隊一員的潘迪亞尼（Gustavo Martínez Pandiani），否認阿根廷將馬爾維納斯群島議題作為譴責俄羅斯的權衡和籌碼一說。他告訴《Plitico》：「作為一名談判代表，我得到談判授權。」
潘迪亞尼會後回應這則聲明：「這是馬爾維納斯群島有史以來第一次能夠被寫進雙邊對話的紀錄之中，對我們而言是非常重要的一步。」
新聞來源
- Rishi Sunak hits out at EU calling Falklands Islands 'Islas Malvinas'（BBC）
- Islas Malvinas: EU signs deal using Falklands’ Argentine name（The Guardian）
- Inside Britain’s ‘frantic’ bid to stop EU endorsing ‘Malvinas’ name for Falklands（POLITICO）
- Falkland Islands profile（BBC）
- Argentina invades the Falkland Islands – archive, 1982（The Guardian）
- Declaration of the EU-CELAC Summit 2023（EU）
延伸閱讀
- 歐盟－拉美高峰會：與中俄脫鉤結交新盟友，「全球門戶」計畫加碼投資拉美4年450億歐元
- 協商當晚「喝得太醉、記不得細節」，阿根廷將調查與英國簽署馬爾維納斯協議的前外交人員
- 智利與阿根廷的歷史與領土紛爭，是否會因擁抱中國的「帶路倡議」演出大和解？
- 中國與阿根廷在主權議題上相互取暖，「一帶一路」在拉美獲得重大突破
- 福克蘭群島確實很靠近阿根廷，但在主權歸屬上當然是英國「自古以來不可分割的領土」
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
我們想讓你知道的是
2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。