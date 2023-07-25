教廷對中國友善，並不代表必須要選擇「利瑪竇路線」
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我不反對利瑪竇路線，那帶來的「中梵臨時協議」不僅改變教廷與中共自2000年以來停擺的官方互動，更讓教廷能與中國合作者在合乎教會法規範的體制下，補齊長年缺位的主教席次，中國各教區在這個教廷高層撐開的活動空間與全世界各教區共融。然而，利瑪竇路線忽略什麼，特別在天主教會內犧牲什麼，對中華民國與教廷的外交又有什麼影響？
文：凃京威（博士生，教宗方濟各發起之The Economy of Francesco參與者，著有《教廷外交：如何面對分裂與主權爭議國家》）
聖座（The Holy See，教廷）是中華民國當前唯一的歐洲邦交國。教廷是以天主教會為主幹的國家，實質影響力散布在全球天主教區、教堂及天主教友，不侷限於梵蒂岡城（Vatican City）領土。
依據美國在台協會AIT調查，台灣天主教徒比例佔總人口1.3%，可謂台灣社會中的少數。然而，凡接受中華民國國民教育長大的人，對天主教並不陌生，尤其對「利瑪竇」這位有中文名字的外國人。
國立編譯館2000年版國民中學歷史第一冊，如此記載：「明朝中葉以後來華的西洋人，除了葡、西等國商人，還有天主教的傳教士，其中以耶穌會為最重要」。
關於耶穌會（The Society of Jesus）與中國的接觸，課本說「耶穌會教士大都有良好的學養，對中國文化也相當尊重，允許中國教徒祭孔祀祖。其中影響力最大的是義大利傳教士利瑪竇。他在明神宗時抵達中國，幾年後並得到神宗召見，特許他在北京設立教堂傳教」。
關於這些耶穌會傳教士在中國「傳什麼教、教的內容是什麼」，課本並沒有多談。但是，耶穌會士卻與「科學及現代化」連結起來。歷史課本這麼說「明清之際，耶穌會教士以西學為傳教媒介，不少西方科技知識傳入中國，主要的有：天文曆法、數學、地理學、火器」。
天主教、耶穌會、科技、中西文化交流。
這幾個字，說明了利瑪竇（Matteo Ricci）如何可能成為接觸中國的政策路線。利瑪竇與中國的接觸，特別強調對中國的尊重，自己化身為中國文化的一部分，無論是語言、服裝、傳統等，再藉與中國官員的互動，打開對中國整體社會的信仰傳播。
利瑪竇的路線，也是經過縝密考量的戰略
利瑪竇的時代，天主教會正因應文藝復興時期，百花齊放的「現代科學」對教會傳統觀念帶來的挑戰。從歐洲天主教歷史的角度來看，幾乎難以想像代表天主教來到中國的利瑪竇神父，會在400年後中文的歷史課本中與「科學」畫上等號。
利瑪竇縝密運用語言、吸引眼球的西方數學、天文及科技，與知識份子建立友誼，打動重視知識份子聲音的中國權貴，進而透過改變上層社會來打開對中國的傳教途徑。
利瑪竇的路線是「由上而下」的傳播路線，利瑪竇代表的是「對當下中國」的尊重，尤其是「對中國當前執政者及統治階級」的尊重，這正迎合著帝制中國的結構。
教宗方濟各對中國的友善、對中國文化的尊敬，廣為各界所知，他曾多次對中國領導人習近平發電報。然而，對中國的友善，並不代表必要選擇利瑪竇路線。
不過，從多年來強調利瑪竇的代表性來看，利瑪竇儼然已經成為教廷執政者對「中」關係的依循典範。
2022年12月17日，教宗方濟各批准教廷封聖部法令，同意將利瑪竇立為「可敬者」，表揚利瑪竇神父在中國傳教的英勇行為。
教宗方濟各認為，利瑪竇的偉大不僅在於他的所作所為和著作，也在於他是「相遇的人、相遇文化的人、超越作為外鄉人的人」，而且利瑪竇「是首批在中國與西方間搭建友誼橋樑的人，在中國環境中發展出一套基督信仰本地化的模式，這模式至今仍管用」。
2023年4月17日，教宗宣布利瑪竇為「可敬者」後的四個月，香港教區周守仁主教（候任樞機主教）訪問北京，並與北京教區李山主教共同拜訪了「葬在北京」的利瑪竇墓。這是1985年香港胡振中主教訪問北京40年以來，首次有香港主教拜訪北京教區。
2023年5月9日，教廷國務卿帕羅林樞機主教為義大利Macerata教區（註：利瑪竇的出生地）主教座堂的「利瑪竇神父及徐光啓」雕像安置揭幕，帕羅林樞機在彌撒講道中說，「他們是那個時代的一束閃爍之光、一個愛的中心、一個賦予民眾活力的酵母。現今，我們的生活也該是如此。謹記真正的平安來自於天主，也就是與祂合而為一，懂得寬恕包括仇人在內的所有人」。
天主教會追求與中國政府的修和及對話
利瑪竇被封為可敬者，而且利瑪竇神父的奇蹟調查也在積極推展中，如果能有兩個經過嚴格科學驗證而無法解釋的奇蹟，則可申請教廷承認為中國真福，進而成為中國聖人。
在利瑪竇之前，教廷已承認中華民族121位橫跨清朝至民國的「致命聖人」，分別在1996及2000年宣聖。每年7月9日教會慶祝「中華殉道諸聖慶節」，都是為紀念這些因為信仰而蒙難殉道的聖人，同時也為那些因信仰自由而受迫害的人祈禱。
「殉道者的血是教會的種子」，紀念已宣聖的中華殉道聖人，每每都提醒我們，中國文化在歷史中與天主教信仰的對立。放在現在中共加大箝制宗教的情境，彷彿說著天主教會與中國的對立。
我相信這正是教會某些決策者側重強調利瑪竇典範，而非為龔品梅樞機主教列真福品展開調查的緣故。太多的對立，是否對天主教會在中國的發展好？這個問號在利瑪竇路線，已經找到答案。
教廷對中國的交流工作，在教宗方濟各及中國習近平時代，雙向高舉著「利瑪竇」的典範，建構出獨特的「利瑪竇路線」。這樣的路線，不僅高舉耶穌會對中國傳教的特別路數，同時也定調教宗方濟各的時代採納的是「由上而下打好與中國政府關係」的外交路線。
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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