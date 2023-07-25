教廷對中國友善，並不代表必須要選擇「利瑪竇路線」

文：凃京威（博士生，教宗方濟各發起之The Economy of Francesco參與者，著有《教廷外交：如何面對分裂與主權爭議國家》）

聖座（The Holy See，教廷）是中華民國當前唯一的歐洲邦交國。教廷是以天主教會為主幹的國家，實質影響力散布在全球天主教區、教堂及天主教友，不侷限於梵蒂岡城（Vatican City）領土。

依據美國在台協會AIT調查，台灣天主教徒比例佔總人口1.3%，可謂台灣社會中的少數。然而，凡接受中華民國國民教育長大的人，對天主教並不陌生，尤其對「利瑪竇」這位有中文名字的外國人。

國立編譯館2000年版國民中學歷史第一冊，如此記載：「明朝中葉以後來華的西洋人，除了葡、西等國商人，還有天主教的傳教士，其中以耶穌會為最重要」。

關於耶穌會（The Society of Jesus）與中國的接觸，課本說「耶穌會教士大都有良好的學養，對中國文化也相當尊重，允許中國教徒祭孔祀祖。其中影響力最大的是義大利傳教士利瑪竇。他在明神宗時抵達中國，幾年後並得到神宗召見，特許他在北京設立教堂傳教」。

關於這些耶穌會傳教士在中國「傳什麼教、教的內容是什麼」，課本並沒有多談。但是，耶穌會士卻與「科學及現代化」連結起來。歷史課本這麼說「明清之際，耶穌會教士以西學為傳教媒介，不少西方科技知識傳入中國，主要的有：天文曆法、數學、地理學、火器」。

天主教、耶穌會、科技、中西文化交流。

這幾個字，說明了利瑪竇（Matteo Ricci）如何可能成為接觸中國的政策路線。利瑪竇與中國的接觸，特別強調對中國的尊重，自己化身為中國文化的一部分，無論是語言、服裝、傳統等，再藉與中國官員的互動，打開對中國整體社會的信仰傳播。

利瑪竇的路線，也是經過縝密考量的戰略

利瑪竇的時代，天主教會正因應文藝復興時期，百花齊放的「現代科學」對教會傳統觀念帶來的挑戰。從歐洲天主教歷史的角度來看，幾乎難以想像代表天主教來到中國的利瑪竇神父，會在400年後中文的歷史課本中與「科學」畫上等號。

利瑪竇縝密運用語言、吸引眼球的西方數學、天文及科技，與知識份子建立友誼，打動重視知識份子聲音的中國權貴，進而透過改變上層社會來打開對中國的傳教途徑。

利瑪竇的路線是「由上而下」的傳播路線，利瑪竇代表的是「對當下中國」的尊重，尤其是「對中國當前執政者及統治階級」的尊重，這正迎合著帝制中國的結構。

教宗方濟各對中國的友善、對中國文化的尊敬，廣為各界所知，他曾多次對中國領導人習近平發電報。然而，對中國的友善，並不代表必要選擇利瑪竇路線。

不過，從多年來強調利瑪竇的代表性來看，利瑪竇儼然已經成為教廷執政者對「中」關係的依循典範。

2022年12月17日，教宗方濟各批准教廷封聖部法令，同意將利瑪竇立為「可敬者」，表揚利瑪竇神父在中國傳教的英勇行為。

教宗方濟各認為，利瑪竇的偉大不僅在於他的所作所為和著作，也在於他是「相遇的人、相遇文化的人、超越作為外鄉人的人」，而且利瑪竇「是首批在中國與西方間搭建友誼橋樑的人，在中國環境中發展出一套基督信仰本地化的模式，這模式至今仍管用」。

2023年4月17日，教宗宣布利瑪竇為「可敬者」後的四個月，香港教區周守仁主教（候任樞機主教）訪問北京，並與北京教區李山主教共同拜訪了「葬在北京」的利瑪竇墓。這是1985年香港胡振中主教訪問北京40年以來，首次有香港主教拜訪北京教區。

2023年5月9日，教廷國務卿帕羅林樞機主教為義大利Macerata教區（註：利瑪竇的出生地）主教座堂的「利瑪竇神父及徐光啓」雕像安置揭幕，帕羅林樞機在彌撒講道中說，「他們是那個時代的一束閃爍之光、一個愛的中心、一個賦予民眾活力的酵母。現今，我們的生活也該是如此。謹記真正的平安來自於天主，也就是與祂合而為一，懂得寬恕包括仇人在內的所有人」。

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天主教會追求與中國政府的修和及對話

利瑪竇被封為可敬者，而且利瑪竇神父的奇蹟調查也在積極推展中，如果能有兩個經過嚴格科學驗證而無法解釋的奇蹟，則可申請教廷承認為中國真福，進而成為中國聖人。

在利瑪竇之前，教廷已承認中華民族121位橫跨清朝至民國的「致命聖人」，分別在1996及2000年宣聖。每年7月9日教會慶祝「中華殉道諸聖慶節」，都是為紀念這些因為信仰而蒙難殉道的聖人，同時也為那些因信仰自由而受迫害的人祈禱。

「殉道者的血是教會的種子」，紀念已宣聖的中華殉道聖人，每每都提醒我們，中國文化在歷史中與天主教信仰的對立。放在現在中共加大箝制宗教的情境，彷彿說著天主教會與中國的對立。

我相信這正是教會某些決策者側重強調利瑪竇典範，而非為龔品梅樞機主教列真福品展開調查的緣故。太多的對立，是否對天主教會在中國的發展好？這個問號在利瑪竇路線，已經找到答案。

教廷對中國的交流工作，在教宗方濟各及中國習近平時代，雙向高舉著「利瑪竇」的典範，建構出獨特的「利瑪竇路線」。這樣的路線，不僅高舉耶穌會對中國傳教的特別路數，同時也定調教宗方濟各的時代採納的是「由上而下打好與中國政府關係」的外交路線。