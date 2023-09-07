立陶宛和愛沙尼亞的基本工資已追上台灣，我們還會覺得「薪水漲太快」嗎？
我們想讓你知道的是
對於立陶宛、愛沙尼亞和波蘭等新興經濟體來說，他們一直在快速提高基本工資，以使其工資能夠更加滿足其生活成本，而台灣的基本工資提升的速度仍然緩慢。如果這樣的狀況繼續下去，幾年後，台灣的基本工資將成為發達國家中最低的。
近三十年來，立陶宛和愛沙尼亞的基本工資成長迅速，甚至已經追上了台灣。不僅如此，由於台灣工資停滯，導致其經濟成長停滯，並讓立陶宛和愛沙尼亞迎頭趕上。照這樣下去，台灣將面臨幾年內基本工資成為發達國家基本工資的風險。
台灣基本工資審議委員會將於今年第三季度召開會議，討論提高台灣基本工資的幅度。不過，委員會是否會建議提高基本工資至滿足台灣生活成本的水平，並使其能夠跟上立陶宛和愛沙尼亞的水平？
1997年，立陶宛和愛沙尼亞的基本工資僅為台灣的23%和11%。然而，台灣隨後開始抑制基本工資成長，而立陶宛和愛沙尼亞則迅速提高工資。結果，立陶宛和愛沙尼亞的工資已經成長到今天與台灣相當。
立陶宛今年月基本工資增至新台幣28589元，超過台灣的26400元。愛沙尼亞的基本工資漲至24675元，明年應該會超過台灣。
由於立陶宛和愛沙尼亞的基本工資成長速度很快，他們的薪資中位數也在快速成長，並已經超過了台灣。
2001年，他們的薪資中位數僅為台灣的25%至30%左右。如今，他們的薪資中位數已成長到每月46500元以上，而台灣的薪資中位數僅為42167元。（注：台灣的薪資中位數是從2012年開始公佈的，但其成長速度與平均經常性薪資相似。因此，本文圖表中使用的2012年之前的薪資中位數數據基於平均經常性薪資，以顯示相對於立陶宛和愛沙尼亞的總體趨勢。）
同樣，由於立陶宛和愛沙尼亞的基本工資成長速度很快，他們的平均工資也超過了台灣。
2000年，他們的平均工資只有台灣的四分之一到三分之一左右。如今，他們的平均工資已升至每月65000元以上，而台灣的平均工資僅為57628元。
立陶宛和愛沙尼亞並不是唯一工資快速成長的國家。
韓國、紐西蘭和澳洲的人均GDP曾經與台灣比較接近。2000年代中期之前，韓國的人均GDP和基本工資甚至低於台灣。
然而，這些國家的基本工資都在快速提高，而台灣卻壓低了基本工資。在下圖中，我們可以看到澳洲、紐西蘭、韓國、立陶宛和愛沙尼亞的基本工資均以類似的速度上漲，而台灣的基本工資則相對持平。
比較這些國家的薪資中位數時可以看到同樣的趨勢。這些國家的薪資中位數一直以類似的速度上升，而台灣的薪資中位數則停滯。
我們再次看到，在20世紀90年代中期之前，台灣的成長速度與這些國家相似，但此後其薪資中位數嚴重停滯，以至於韓國的薪資中位數在2000年代初超過了台灣，立陶宛和愛沙尼亞的薪資中位數也在2010年代末超過了台灣。
比較平均工資時也可以看到同樣的情況，其他國家的平均工資也有類似的上升趨勢，而台灣則停滯不前。韓國再次在2000年代初超過了台灣，立陶宛和愛沙尼亞在2010年代末也超過了台灣。
20世紀90年代中期之前，台灣的基本工資、中位數工資和平均工資的成長速度與這些國家相似，如果台灣的基本工資成長沒有受到抑制，這種成長速度也會持續下去。
由於基本工資的快速成長，這些國家經濟體的人均工資總額也快速成長，並再次以類似的速度呈上升趨勢，如下圖所示。
然而，台灣的工資總額反而停滯不前，落後於這些國家。
由於台灣工資停滯，家庭消費支出也停滯，國內利潤也停滯。
在下圖中，我們比較了這些國家的非製造業利潤，以消除主要面向海外客戶的製造業的影響。我們再次看到，其他國家的人均非製造業利潤一直在以類似的速度成長，而台灣的非製造業利潤則停滯。然而，在2000年之前，台灣的非製造業利潤在失去動力之前實際上與其他國家以同樣的速度成長。
韓國的非製造業利潤低於台灣，這表明相對於台灣的工資和經濟，台灣企業賺取的利潤高於其需要。即便如此，韓國的利潤總體呈上升趨勢，而台灣則明顯停滯。
如果台灣像20世紀90年代那樣持續成長，紅虛線顯示台灣的非製造業利潤將如何持續成長。換句話說，如果工資和家庭消費支出保持在過去水平，台灣本土企業的利潤可能會高出40%。
值得注意的是，雖然其他國家的工資水平在快速成長，但這並沒有降低他們的製造業潛力。例如，韓國和紐西蘭的製造業工人人均製造業利潤的成長速度與台灣相同。事實上，韓國製造業利潤的成長速度甚至比台灣還要快，這表明通過壓低基本工資來來讓製造業受益並不是最明智的策略。
相反，由於韓國和紐西蘭的工資持續成長，其國內企業的利潤也與製造業利潤同步成長，從而使它們的整體經濟成長速度快於台灣。但是，台灣製造業利潤成長，但工資和國內利潤停滯不前，導致台灣經濟落後。
確實，其他國家由於工資和國內利潤成長速度快，人均GDP也成長很快，而台灣則停滯。
如下圖所示，這些國家的人均GDP都在以類似的速度上升，而台灣的人均GDP則停滯並落後。
工資是經濟成長的關鍵驅動力，因為它決定國內消費水平，進而決定國內利潤水平，從而決定經濟成長。國內部門在經濟中所佔的比例比製造業大得多，因此，如果國內利潤成長更快，經濟成長也會更快。
但由於台灣的國內利潤停滯，其經濟相對於這些國家也停滯了。
同樣，我們從上圖可以看到，2000年之前，台灣的人均GDP成長速度與其他國家一樣快。如果台灣經濟繼續以與這些國家類似的速度成長，台灣的人均GDP不應該只是與韓國持平，而應該更高（如紅虛線所示）。
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
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今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html