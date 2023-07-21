2023/07/21,
國際

新加坡護照「2023全球最強」，香港護照免簽少1國排第17位

新加坡護照「2023全球最強」，香港護照免簽少1國排第17位
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

旅行越來越自由是全球趨勢，旅客可以免簽證進入的國家及地區平均數目接近翻倍，由2006平均58個地區，增加至109個地區。不過，排名最高及最低的國家之間差距拉大。

曾連續五年奪得「全球最強護照」的日本，於2023年被新加坡取而代之。移民顧問公司Henley & Partners日前公佈最新Henley Passport Index（亨利護照指數），新加坡護照以192個免簽證地區位居榜首；而香港特區護照排名第17位，雖然免簽地區按年減少1個，但排名上升一位。

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該排名根據國際航空運輸協會 （IATA） 的獨家官方數據綜合而成，僅以可免簽進入地區數目進行評分。排名顯示，新加坡排第一；德國、意大利、西班牙護照以190個可免簽地區排第二；日本由去年的冠軍跌落第三，與奧地利、芬蘭、法國、盧森堡、南韓、瑞典並列，擁有189個免簽地區；第四年則是英國、愛爾蘭、荷蘭、丹麥，有188個免簽地區；美國以184個免簽地區排第八。

在中華地區方面，香港排名最高，位列第17位，有170個免簽地區；然後是全球排第31的台灣，有144個免簽地區；中國則排第63位，有80個免簽地區。

Henley & Partners表示，旅行越來越自由是全球趨勢，旅客可以免簽證進入的國家及地區平均數目接近翻倍，由2006平均58個地區，增加至109個地區。不過，他們又指出，排名最高及最低的國家之間差距拉大，榜首的新加坡比榜尾的阿富汗多出165個免簽地區。

文章獲作者授權轉載，原文看作者網站

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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