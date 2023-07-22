2023/07/22,
職場

Google內部文件外洩，揭露美國員工薪金水平

Google內部文件外洩，揭露美國員工薪金水平
Photo Credit: GettyImages

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紀錄了逾12,000多名Google美國員工薪酬數據的內部文件顯示，Google員工在2022年的年薪中位數為279,802美元（約218.7萬港元）。

Google向來有「打工仔天堂」的美譽，出名人工高、福利好，但在Google工作，薪金實際有多高？近日有媒體披露Google員工十大高薪職位，「軟件工程師」不出所料是高薪之冠，年薪高達71.8萬美元（約561.2萬港元）。不過，除了工程師以外，也有不少高薪職位！

根據《Business Insider》報導，紀錄了逾12,000多名Google美國員工薪酬數據的內部文件顯示，Google員工在2022年的年薪中位數為279,802美元（約218.7萬港元）。

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Google員工十大高薪職位：

1. 軟件工程師：71.8萬美元（約561.2萬港元）

2. 工程經理（軟件工程）：40萬美元 （約312.6萬港元）

3. 企業直銷：37.7萬美元 （約294.7萬港元）

4. 內部法律顧問：32萬美元 （約250.1萬港元）

5. 銷售策略人員：32萬美元 （約250.1萬港元）

6. UX設計師：31.5萬美元 （約246.2萬港元）

7. 政府事務與公共政策相關人員：31.2萬美元 （約243.9萬港元）

8. 研究科學家：30.9萬美元 （約241.5萬港元）

9. 雲端銷售：30.2萬美元 （約236萬港元）

10. 項目經理：30萬美元 （約234.4萬港元）

不過，相關數據僅限於部分美國全職員工，而且並未披露完整其股權和獎金資訊，代表他們實際的薪酬可能比以上工資數據更高。有哪個職位令你感到心動嗎？

文章獲作者授權轉載，原文看作者網站

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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