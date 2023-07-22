Google內部文件外洩，揭露美國員工薪金水平
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紀錄了逾12,000多名Google美國員工薪酬數據的內部文件顯示，Google員工在2022年的年薪中位數為279,802美元（約218.7萬港元）。
Google向來有「打工仔天堂」的美譽，出名人工高、福利好，但在Google工作，薪金實際有多高？近日有媒體披露Google員工十大高薪職位，「軟件工程師」不出所料是高薪之冠，年薪高達71.8萬美元（約561.2萬港元）。不過，除了工程師以外，也有不少高薪職位！
根據《Business Insider》報導，紀錄了逾12,000多名Google美國員工薪酬數據的內部文件顯示，Google員工在2022年的年薪中位數為279,802美元（約218.7萬港元）。
Google員工十大高薪職位：
1. 軟件工程師：71.8萬美元（約561.2萬港元）
2. 工程經理（軟件工程）：40萬美元 （約312.6萬港元）
3. 企業直銷：37.7萬美元 （約294.7萬港元）
4. 內部法律顧問：32萬美元 （約250.1萬港元）
5. 銷售策略人員：32萬美元 （約250.1萬港元）
6. UX設計師：31.5萬美元 （約246.2萬港元）
7. 政府事務與公共政策相關人員：31.2萬美元 （約243.9萬港元）
8. 研究科學家：30.9萬美元 （約241.5萬港元）
9. 雲端銷售：30.2萬美元 （約236萬港元）
10. 項目經理：30萬美元 （約234.4萬港元）
不過，相關數據僅限於部分美國全職員工，而且並未披露完整其股權和獎金資訊，代表他們實際的薪酬可能比以上工資數據更高。有哪個職位令你感到心動嗎？
文章獲作者授權轉載，原文看作者網站。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
我們想讓你知道的是
飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
近年來電競筆電銷售量逐年提高，應用領域日漸多元，但普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提高電源功率的同時，充電器也變得更大、更重，造成使用者在攜帶通勤時極大的困擾。飛宏科技電競筆電電源的設計研發上，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，令產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，提升使用者的便利性。
安全可靠是頂規電競電源的第一考量
飛宏科技深耕電源產業半世紀，明白充電器為使用者所帶來的便利與風險。為了開發出更輕巧的高功率電源供應器，飛宏科技除了著眼突破技術面的瓶頸，更重視產品的安全性、可靠度，才能滿足終端使用者真實的使用情境。
市面上多數GaN電源僅強調小型化設計，但忽略了高功率電源在小體積設計下，是否能達到散熱與安全的標準。飛宏科技此款330W GaN電競電源，針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，可滿足筆電重度使用者長時間的操作，更已取得各項國際安規認證，能為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
飛宏科技所開發的電競筆電電源，不僅搭載第三代半導體GaN快充技術，擁有輕巧、安全、高效等特點之外，也因電競筆電不斷推陳出新，需要高規格電源供應器支援使用者需求，進而陸續推出一系列240W、280W、330Ｗ高功率密度電競筆電電源。此外，飛宏科技正籌備360W GaN電競筆電電源，即將於不久的將來問世，敬請期待！
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。