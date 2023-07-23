2萬3728名在台越生成留學生之冠，技職教育成吸引越南學生主因
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越南自2022年3月中開放邊境結束鎖國防疫後，赴台留學人數就大幅成長，根據教育部統計顯示，截至2022年底，共有2萬3728名越生在台就讀，較2021年底的1萬8821人成長了26%，而這樣的成果，其中台灣技職教育是吸引東南亞留學生赴台的主因。
自2020年全球爆發Covid-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後，相較於外籍生來台就讀人數逐年下減，越南學生數量卻是逐年上升，如今還超越陸生成為台灣留學生數最多的國家。
越南自2022年3月中開放邊境結束鎖國防疫後，赴台留學人數就大幅成長，根據教育部統計顯示，截至2022年底，共有2萬3728名越生在台就讀，較2021年底的1萬8821人成長了26%，而這樣的成果，不僅和教育部駐越南代表處深耕越南16年有關，台灣的技職教育也是吸引東南亞留學生赴台的主因。
根據《新移民新聞網》報導，台灣教育部在2006年間就注意到台灣少子化趨勢，因而積極拓展海外招生市場，而越南也繼泰國後成為有東南亞駐派人員的第二個國家，剛成立時僅有400、500名學生來台灣。
《中央社》報導，教育部2006年在越南經濟大城胡志明市派駐人員，2016年又於首都河內市設立教育組，駐越南代表處教育組長朱多銘2006年前往胡志明市開疆闢土，2020年1月再度「回鍋」越南派駐河內市，兩次加起來已逾6年。教育部在越南派駐人員迄今16年，因超前歐美國家布局，趕上越南發展黃金期，一步步打造台灣留學口碑。
而根據在台越南留學生表示，在台灣求學生活費用相對合理，技職教育也健全，是吸引他們來台求學的主要原因。
《TVBS》20日報導，國北教大的越南籍研究生范秋姮表示，台灣的生活環境良好，交通便利，生活費用也相對合理，是她選擇來台灣的原因之一。此外，越南經濟的快速發展也讓越來越多的越南人選擇出國留學，而台灣的文化相似性和經濟條件成為他們選擇台灣的重要考慮因素。范秋姮也表示，她的規劃是在台灣找到一家台商工作，然後在幾年後回到越南，發展自己的事業。
德明科技大學國貿系的越南籍學生黎光勛則表示，他們在台灣學得的技能和專業能夠在母國找到更多的就業機會。
弘光科大校長黃月桂接受《遠見雜誌》採訪時就表示，技職教育是台灣吸引新南向國家學生來台就讀的關鍵，例如馬來西亞雖然有餐飲科系，但「烘焙」相關科目就沒有教很細，其他科系如食品科技、美髮、化妝品科系等也有同樣狀況。而對新南向國家的學生來說，如果對烘焙方面有興趣，就能來台灣學到一門專門技術，回國後就可以開麵包店。
除了上述背景外，在台新移民的口耳相傳也有加分效果。龍華科大校長葛自祥接受《中時新聞網》採訪，表示許多來自越南的在台新移民因深耕台灣，對本地的熟悉感與安全感較高，因而吸引不少越南親友或下一代來台求學、生活。
大學問網站執行長魏佳卉在今年5月接受《自由時報》採訪時表示，台灣境外生人數在疫情解封後，除了越南、泰國、日本、菲律賓等國外，其他國家地區境外生人數，因為兩岸關係緊張，出現緩步下滑趨勢。不只是中生歸零，過去僑生主要來源國馬來西亞，近年留台人數下滑非常明顯。
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新聞來源
- 「越」來「越」多！ 越南學生居台灣外籍生人數之冠！（TVBS）
- 全球留學人數下滑台灣卻上升 越南成留台第一大國（自由時報）
- 台灣教育部深耕越南16年 促進萬名越南學生來台灣深造（新移民新聞網）
- 大學外籍招生，為什麼越南超車大陸成第一多？（遠見）
- 越南新移民深耕台灣 吸引親友來求學（中時新聞網）
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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台灣微軟: 「下一個十年，台灣極度樂觀！」 關鍵評論網媒體集團舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，邀集產官專家，觀見未來大勢
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《關鍵評論網媒體集團》迎來集團營運第十年，特別舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，設宴感謝長期支持與陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集產官領域專家對談，觀見下個十年的關鍵趨勢。
以媒體為核心，整合科技力與數據力的新型態媒體集團《關鍵評論網媒體集團》（下稱TNL Mediagene）今年六月迎來集團營運第十年。回首十年來的各項里程碑，《關鍵評論網》自2013於社群網站成立，發展至今，不只於今年五月與東京的Mediagene Inc.正式合併為TNL Mediagene，成為亞洲最大的數位媒體之一；稍早亦透過新聞稿公布，預計於2024年第一季正式成為第一間在美國公開上市的亞洲數位媒體集團。
為此，TNL Mediagene於上週四（6/15）舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，除了設宴感謝一路支持、陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集行政院副院長鄭文燦、數位發展部部長唐鳳、台北市市長蔣萬安、台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華等各界專家，與TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）、TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario）、Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）舉辦多場對談，從集團發展、AI科技、地緣政治與媒體價值等不同角度切入，與會眾重新思考媒體、商業與社會溝通之間的關聯性，觀見下個十年我們究竟該走向何方。
政策改善大環境，內容耕耘不間斷，公私攜手維繫多元包容的社會價值
活動開場，行政院副院長鄭文燦以國內近期的科技、媒體相關政策脈絡開場，並致上祝福。鄭文燦表示，對於國內整體的媒體環境，政府已經修改部分法令，透過廣告實名制、行政處分等方式，改善平台詐騙與假訊息橫行的問題；另一方面，AI科技與數據科技也是未來十年的發展重點，不只國科會與數位部都有相關計畫執行中，稍早集結國科會、數位部、NCC共同草擬的AI基本法也預計於九月完成，期望打造更完備、安心的媒體環境。
此外，因公務無法抵達會場的台北市市長蔣萬安與數位發展部部長唐鳳也各別拍攝影片，透過預錄影像送上賀詞。蔣萬安表示，他在《關鍵評論網》草創初期，曾擔任集團律師，也一路關注集團的發展，他更喜見《關鍵評論網》始終秉持「多元觀點」的理念，堅持將獨立、公正的報導及觀點，傳遞給亞洲甚至全球的每個讀者。
而唐鳳則擔任活動的壓軸神秘嘉賓，於活動最後線上登場。唐鳳表示，因為台灣完善的通訊建設，加上新型態數位媒體的出現，網際網路漸漸成為了公共討論的空間，或許這就是當媒體結合數位世界後，能夠產生的巨大影響力。另一方面，也非常高興TNL Mediagene 持續透過媒體平台，連結跨世代的聲音，透過獨立、公正的報導，培養出有見識、有辨別力、有數位素養的公民，為守護社會福祉與言論自由間貢獻許多。
十年願景：來自亞洲的聲音──泛亞洲數位媒體集團TNL Mediagene
論壇首場對談「關鍵未來 ∙ 亞洲媒體新布局與展望」邀請TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉、及Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）共同主講，分享跨國合併的契機與優勢、未來集團的發展策略，與對整體媒體版圖的影響。
小林弘人表示，TNL Mediagene在廣告科技（Adtech）及行銷科技（Martech）上擁有更多優勢，加上數位媒體的商業模式愈趨多元化，「Media as a Service」已是必然的趨勢，憑藉合併後TNL Mediagene的技術知識與內容創作能力，我們期待在下一階段塑造媒體行業的全新未來。小林弘人說，「如果我們能夠連接這些亞太地區的數據，那麼就能有利於與國際進行談判。如果成功，它將成為代表亞洲的聲音，是歷史上的一個重要里程碑。不是CNN，不是彭博社，是來自亞洲的聲音──TNL Mediagene。」
科技崛起、新創蓬勃，跨域能力是未來十年決勝關鍵
除了集團未來發展與展望，第二場關鍵對談「從地緣政治、AI與媒體價值，觀見下一個十年的關鍵台灣」則邀請台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華，與TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario），暢談下個十年世界究竟會走往何處、我們自己又會身在何方？
卞志祥表示，儘管外在環境危機重重，他依然對於台灣未來十年的科技趨勢變化「極度樂觀」。第一是台灣優良的基礎架構，包含基礎設施（infrastructure）、人才、政府支持、半導體代工經驗等等，這在新科技創新需求高漲的年代是絕佳的條件；第二是產業的解構，雲端和數據崛起讓生成式AI、雲端運算、大數據等技術打破了國與國的疆界，以前台灣進不去的產業（如5G、太空科技）都產生了機會；第三是跨域的人才，讓台灣產業能夠更好的適應新技術（adapt new technology）。
而談到新創產業的生態，林之晨也同樣對未來發展抱持樂觀。第一是台灣資本市場偏好的轉變，當資本更加願意投入科技新創企業，就會拉動創業者更勇於創業；第二是企業的推力，數位轉型趨勢讓不少企業選擇以「投資新創」為發展策略，透過與新創公司建立連結，觀察新創企業的商模運作，加速自己進步的速度；第三則是台灣人才積極投入新創，所構成的整體正向循環。面對近年ChatGPT引發的AI旋風，林之晨說過去他覺得人人都該懂一點程式，但現在AI既然就可寫程式，人反而應該讓自己有更多歷史、文化素養，因為運用這些特質，才能讓AI創造出更有趣的東西。
用有價值的資訊，撐起下一個多變化的時代
面對未來十年科技、新創環境可能的變化，Mario表示，TNL Mediagene其實從第一天開始就在想這個事情。他多年前就曾在《關鍵評論網》的開站文章提到，「我們想像的一個媒體是任何使用者所在的地方，就算是不同的載具，我們都可以提供很好的內容。」他認為，或許載具會從手機變成智慧眼鏡，但無論在哪個媒介，「提供有價值的資訊」這件事情都是TNL Mediagene將持續努力的方向，不因一時的流量起伏而失去原則。
未來十年，雖然看上去有許多樂觀的表徵，但它依然充滿衝突、挑戰，甚至是矛盾──同時也充滿了機會。最後，沈春華總結道，未來十年中，生存當然很重要。可是如果沒有長遠眼光，無法把握核心的媒體價值的話，一定會碰到瓶頸。希望在Joey和Mario的帶領下，TNL Mediagene可以把對於內容負責、多元觀點的媒體繼續做下去！
一路走來雖然艱難，但在關鍵十年間，我們也與眾多事業夥伴創造出不少精采時刻。今日也非常榮幸邀集＂文曄教育基金會、安聯投信、BMW總代理汎德、世界展望會、國泰金控、台灣飛利浦家電、富邦金控、台灣大哥大、永豐銀行、台新金控、歷峯亞太Richemont、台灣樂金LG、亞馬遜網路AWS、資訊工業策進會、遠傳電信、台灣微軟Microsoft、Uber 、中華電信、璞永建設、台灣雀巢、和泰聯網、台灣奥迪 Audi、華碩ASUS、必爾斯藍基 Nike 、將來商業銀行、國發會、趨勢科技、野村投信、文策院＂等單位與會，共同見證《關鍵評論網》寫下的歷史。道阻且長，感恩有您與我們並肩前行，以最客觀的、有價值的報導內容，迎接這個充滿挑戰，也充滿機會的新時代。
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