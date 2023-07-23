2023/07/23,
印太

2萬3728名在台越生成留學生之冠，技職教育成吸引越南學生主因

2萬3728名在台越生成留學生之冠，技職教育成吸引越南學生主因
圖為在越南胡志明市的年輕人，非新聞事件人物。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

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越南自2022年3月中開放邊境結束鎖國防疫後，赴台留學人數就大幅成長，根據教育部統計顯示，截至2022年底，共有2萬3728名越生在台就讀，較2021年底的1萬8821人成長了26%，而這樣的成果，其中台灣技職教育是吸引東南亞留學生赴台的主因。

自2020年全球爆發Covid-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後，相較於外籍生來台就讀人數逐年下減，越南學生數量卻是逐年上升，如今還超越陸生成為台灣留學生數最多的國家。

越南自2022年3月中開放邊境結束鎖國防疫後，赴台留學人數就大幅成長，根據教育部統計顯示，截至2022年底，共有2萬3728名越生在台就讀，較2021年底的1萬8821人成長了26%，而這樣的成果，不僅和教育部駐越南代表處深耕越南16年有關，台灣的技職教育也是吸引東南亞留學生赴台的主因。

根據《新移民新聞網》報導，台灣教育部在2006年間就注意到台灣少子化趨勢，因而積極拓展海外招生市場，而越南也繼泰國後成為有東南亞駐派人員的第二個國家，剛成立時僅有400、500名學生來台灣。

《中央社》報導，教育部2006年在越南經濟大城胡志明市派駐人員，2016年又於首都河內市設立教育組，駐越南代表處教育組長朱多銘2006年前往胡志明市開疆闢土，2020年1月再度「回鍋」越南派駐河內市，兩次加起來已逾6年。教育部在越南派駐人員迄今16年，因超前歐美國家布局，趕上越南發展黃金期，一步步打造台灣留學口碑。

而根據在台越南留學生表示，在台灣求學生活費用相對合理，技職教育也健全，是吸引他們來台求學的主要原因。

《TVBS》20日報導，國北教大的越南籍研究生范秋姮表示，台灣的生活環境良好，交通便利，生活費用也相對合理，是她選擇來台灣的原因之一。此外，越南經濟的快速發展也讓越來越多的越南人選擇出國留學，而台灣的文化相似性和經濟條件成為他們選擇台灣的重要考慮因素。范秋姮也表示，她的規劃是在台灣找到一家台商工作，然後在幾年後回到越南，發展自己的事業。

德明科技大學國貿系的越南籍學生黎光勛則表示，他們在台灣學得的技能和專業能夠在母國找到更多的就業機會。

弘光科大校長黃月桂接受《遠見雜誌》採訪時就表示，技職教育是台灣吸引新南向國家學生來台就讀的關鍵，例如馬來西亞雖然有餐飲科系，但「烘焙」相關科目就沒有教很細，其他科系如食品科技、美髮、化妝品科系等也有同樣狀況。而對新南向國家的學生來說，如果對烘焙方面有興趣，就能來台灣學到一門專門技術，回國後就可以開麵包店。

除了上述背景外，在台新移民的口耳相傳也有加分效果。龍華科大校長葛自祥接受《中時新聞網》採訪，表示許多來自越南的在台新移民因深耕台灣，對本地的熟悉感與安全感較高，因而吸引不少越南親友或下一代來台求學、生活。

大學問網站執行長魏佳卉在今年5月接受《自由時報》採訪時表示，台灣境外生人數在疫情解封後，除了越南、泰國、日本、菲律賓等國外，其他國家地區境外生人數，因為兩岸關係緊張，出現緩步下滑趨勢。不只是中生歸零，過去僑生主要來源國馬來西亞，近年留台人數下滑非常明顯。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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