日本官方所稱的福島「核處理水」，跟一般核電廠排放的冷卻廢水差別在哪？

日本福島第一核電站事故發生已有12年，日本政府與管有核電站的東京電力公司凖備排放積存的核廢水，引發中國官方與鄰國民間團體的強烈抗議，一些太平洋島國也表達憂慮。

日方強調經處理的核廢水在排放時，與一般核電站排放的冷卻水無異，聯合國國際原子能機構（IAEA）總幹事拉斐爾・格羅西（Rafael Grossi）等更曾形容日方所稱的「處理水」可以飲用。

但中國持續指責日本「打著科學的幌子誤導國際社會」，質疑IAEA發表的福島核廢水排放計劃報告不公正。日本官房長官松野博一7月19日稱，得悉有日本海產滯留在中國海關的情況，懷疑與此有關。

預計持續30年的排放尚未開始，但一個科學與政治爭議交集的漩渦已然形成。

「福島核廢水能喝」該如何理解？

福島第一核電站事故發生在2011年3月，是繼1986年車諾比（Chernobyl）核事故之後，全球史上最嚴重的一起核事故。

有關囤積核廢水處理方案在2016年起討論，日本政府內閣於2021年4月通過排海方案。據報導，日方最快將從2023年8月起排放經處理的核廢水。

IAEA針對核廢水處理方案發表的最新報告，以及格羅西在同一時間訪問韓國，開啟了中日韓三國之間最新一輪爭論。松野博一7月6日強調，與包括中韓兩國在內的眾多海外原子能設施相比，福島排水計劃中氚的排放量處於低水平。

中國外交部隨即強烈回應。外交部發言人汪文斌7月7日說：「日方為美化核污染水費盡心機，包括將放射性元素氚設計成無害的『吉祥物』形象，還發明了『處理水』這樣的偽科學名詞……核污染水就是核污染水。無論日方怎麼說，也不能把污染水變成正常水，不能推卸把污染水強行排海所帶來的後果和責任。」

在這件事情上，有兩種放射性物質備受矚目——氚（tritium）和碳14（Carbon-14）——它們分別是氫和碳的放射性同位素，兩者均難以從水中分離，而同時也常見於大自然，甚至是人體。含有氚的水可稱為氚水（tritiated water）。

量度氚等物質放射性濃度的單位為貝克勒爾（Becquerel; Bq，又譯貝克勒或貝可勒爾，簡稱貝克），在水而言，其量度單位為貝克／每公升（Bq/L）。

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北京表態後，格羅西在《朝鮮日報》7月10日刊登的專訪中說：「福島即將排放的水中所含有的氚等充分滿足所有國際標凖。」

《朝鮮日報》報導說，格羅西指著餐桌上的水說：「那裡也有氚。當然，我可以喝，也可以在裡面游泳。」

這換來汪文斌11日反駁稱：「如果有人認為福島核污染水可以飲用、可以游泳，我們建議日方把核污染水好好利用起來，供這些人飲用或游泳，而不是排進大海，讓國際社會擔憂。」

福島排放水到底能否飲用，紐西蘭奧克蘭大學物理系高級講師大衛・克羅夫切克博士（Dr David Krofcheck）對《BBC中文》說：「只要放射性核素被過濾和稀釋掉，至聯合國世界衛生組織（WHO）的飲用水上限以下，那我會喝這處理水。」

曾到福島視察的英國樸次茅斯大學環境學教授吉姆・史密斯教授（Prof Jim Smith）接受《BBC》採訪時說：「我們知道排放水中的氚含量將是每公升1500貝克，這聽起來量很大，但這比世衛組織允許的飲用水中氚含量低約七倍，因此理論上將要被排放的水是可以喝的。」

目前，按照聯合國世界衛生組織（WHO）的指引，飲用水中氚含量的指標水平為每公升1萬貝克。

氚的半衰期——即輻射量減半所需時間——為12.3年，但香港核學會主席陸炳林博士向《BBC》中文介紹，氚的生物半衰期——即該物質進入生物體內之後的半衰期——只是7到14天，且氚水同樣會透過人體排汗、排尿排出體外，在指標範圍內攝入人體的氚因此不易積聚。

烏克蘭國家科學院核電廠安全問題研究所高級研究員奧琳娜・帕雷紐克博士（Dr Olena Pareniuk）也在《BBC》連線採訪中指出，福島核事故發生至今已有十多年，「這意味著至少一半的氚已經衰敗」。

IAEA報告提及，日本已定下排放廢水中氚的最高濃度為每公升1500貝克，全年氚排放上限為22太貝克（22TBq；22萬億貝克；日本稱「兆貝克」）。

日本政府與東電為宣傳排放計劃安全無慮，製作了各種各樣的宣傳文件。其中，經濟產業省的一份文件稱，與福島的預定氚排放上限相比，中國其中四座核電站——遼寧大連紅沿河核電站、浙江海鹽秦山第三核電廠、福建寧德核電站廣東陽江核電站——於2019年的排放量介乎87至124太貝克之間，台灣「核三」馬鞍山核能發電廠同期排放量為35太貝克。

但各受訪科學家的說法均說明，眼前是一場僵持不下的爭議。

台灣科普作家、國立清華大學通識教育中心兼任助理教授林基興博士在IAEA報告公布後，在《自由時報》撰文闡述認同報告的理由。他對《BBC》中文說：「我這個文章刊出來以後，被我的高中建中同學、台大的同學、台大的教授都來質問我，就『為什麼要幫日本人講話』，『為什麼這樣子』。」

「我就說，我們就科學論科學，如果是隨便猜測的什麼『可能怎樣』……那我們只能一笑置之。」

「此水」不同「彼水」？