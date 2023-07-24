日本官方所稱的福島「核處理水」，跟一般核電廠排放的冷卻廢水差別在哪？
我們想讓你知道的是
福島排放水到底能否飲用，紐西蘭奧克蘭大學物理系高級講師大衛・克羅夫切克博士（Dr David Krofcheck）對《BBC中文》說：「只要放射性核素被過濾和稀釋掉，至聯合國世界衛生組織（WHO）的飲用水上限以下，那我會喝這處理水。」
日本福島第一核電站事故發生已有12年，日本政府與管有核電站的東京電力公司凖備排放積存的核廢水，引發中國官方與鄰國民間團體的強烈抗議，一些太平洋島國也表達憂慮。
日方強調經處理的核廢水在排放時，與一般核電站排放的冷卻水無異，聯合國國際原子能機構（IAEA）總幹事拉斐爾・格羅西（Rafael Grossi）等更曾形容日方所稱的「處理水」可以飲用。
但中國持續指責日本「打著科學的幌子誤導國際社會」，質疑IAEA發表的福島核廢水排放計劃報告不公正。日本官房長官松野博一7月19日稱，得悉有日本海產滯留在中國海關的情況，懷疑與此有關。
預計持續30年的排放尚未開始，但一個科學與政治爭議交集的漩渦已然形成。
「福島核廢水能喝」該如何理解？
福島第一核電站事故發生在2011年3月，是繼1986年車諾比（Chernobyl）核事故之後，全球史上最嚴重的一起核事故。
有關囤積核廢水處理方案在2016年起討論，日本政府內閣於2021年4月通過排海方案。據報導，日方最快將從2023年8月起排放經處理的核廢水。
IAEA針對核廢水處理方案發表的最新報告，以及格羅西在同一時間訪問韓國，開啟了中日韓三國之間最新一輪爭論。松野博一7月6日強調，與包括中韓兩國在內的眾多海外原子能設施相比，福島排水計劃中氚的排放量處於低水平。
中國外交部隨即強烈回應。外交部發言人汪文斌7月7日說：「日方為美化核污染水費盡心機，包括將放射性元素氚設計成無害的『吉祥物』形象，還發明了『處理水』這樣的偽科學名詞……核污染水就是核污染水。無論日方怎麼說，也不能把污染水變成正常水，不能推卸把污染水強行排海所帶來的後果和責任。」
在這件事情上，有兩種放射性物質備受矚目——氚（tritium）和碳14（Carbon-14）——它們分別是氫和碳的放射性同位素，兩者均難以從水中分離，而同時也常見於大自然，甚至是人體。含有氚的水可稱為氚水（tritiated water）。
量度氚等物質放射性濃度的單位為貝克勒爾（Becquerel; Bq，又譯貝克勒或貝可勒爾，簡稱貝克），在水而言，其量度單位為貝克／每公升（Bq/L）。
北京表態後，格羅西在《朝鮮日報》7月10日刊登的專訪中說：「福島即將排放的水中所含有的氚等充分滿足所有國際標凖。」
《朝鮮日報》報導說，格羅西指著餐桌上的水說：「那裡也有氚。當然，我可以喝，也可以在裡面游泳。」
這換來汪文斌11日反駁稱：「如果有人認為福島核污染水可以飲用、可以游泳，我們建議日方把核污染水好好利用起來，供這些人飲用或游泳，而不是排進大海，讓國際社會擔憂。」
福島排放水到底能否飲用，紐西蘭奧克蘭大學物理系高級講師大衛・克羅夫切克博士（Dr David Krofcheck）對《BBC中文》說：「只要放射性核素被過濾和稀釋掉，至聯合國世界衛生組織（WHO）的飲用水上限以下，那我會喝這處理水。」
曾到福島視察的英國樸次茅斯大學環境學教授吉姆・史密斯教授（Prof Jim Smith）接受《BBC》採訪時說：「我們知道排放水中的氚含量將是每公升1500貝克，這聽起來量很大，但這比世衛組織允許的飲用水中氚含量低約七倍，因此理論上將要被排放的水是可以喝的。」
目前，按照聯合國世界衛生組織（WHO）的指引，飲用水中氚含量的指標水平為每公升1萬貝克。
氚的半衰期——即輻射量減半所需時間——為12.3年，但香港核學會主席陸炳林博士向《BBC》中文介紹，氚的生物半衰期——即該物質進入生物體內之後的半衰期——只是7到14天，且氚水同樣會透過人體排汗、排尿排出體外，在指標範圍內攝入人體的氚因此不易積聚。
烏克蘭國家科學院核電廠安全問題研究所高級研究員奧琳娜・帕雷紐克博士（Dr Olena Pareniuk）也在《BBC》連線採訪中指出，福島核事故發生至今已有十多年，「這意味著至少一半的氚已經衰敗」。
IAEA報告提及，日本已定下排放廢水中氚的最高濃度為每公升1500貝克，全年氚排放上限為22太貝克（22TBq；22萬億貝克；日本稱「兆貝克」）。
日本政府與東電為宣傳排放計劃安全無慮，製作了各種各樣的宣傳文件。其中，經濟產業省的一份文件稱，與福島的預定氚排放上限相比，中國其中四座核電站——遼寧大連紅沿河核電站、浙江海鹽秦山第三核電廠、福建寧德核電站廣東陽江核電站——於2019年的排放量介乎87至124太貝克之間，台灣「核三」馬鞍山核能發電廠同期排放量為35太貝克。
但各受訪科學家的說法均說明，眼前是一場僵持不下的爭議。
台灣科普作家、國立清華大學通識教育中心兼任助理教授林基興博士在IAEA報告公布後，在《自由時報》撰文闡述認同報告的理由。他對《BBC》中文說：「我這個文章刊出來以後，被我的高中建中同學、台大的同學、台大的教授都來質問我，就『為什麼要幫日本人講話』，『為什麼這樣子』。」
「我就說，我們就科學論科學，如果是隨便猜測的什麼『可能怎樣』……那我們只能一笑置之。」
「此水」不同「彼水」？
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航