俄烏戰爭爆發後，塞爾維亞的民族主義者為何一直決意親俄？
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俄羅斯支持塞爾維亞的立場，在聯合國安理會上阻止了對科索沃的承認，這是克內澤維奇等民族主義者將俄羅斯視為盟友的主要原因之一。「如果沒有俄羅斯，我們早就已經失去了我們神聖領土的一部分，」克內澤維奇接受《BBC》訪問時說。
俄羅斯入侵烏克蘭後，世界各國都被迫要選擇立場。
西方多國都推出了一系列制裁措施，但是有一個歐洲國家，在選擇時卻充滿了憂慮。
塞爾維亞，還有俄羅斯的主要盟友白羅斯，是僅有的兩個沒有對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）實施制裁的歐洲國家。
塞爾維亞總統亞歷山大・武契奇（Aleksandar Vucic）長期以來一直試圖在東西方之間左右逢源，但現在他將被迫作出選擇——是要實現其長期抱負，讓自己國家加入歐盟，還是堅守在長期盟友俄羅斯身邊。
塞爾維亞的民族主義者一直決意保持與俄羅斯的聯繫，自從戰爭爆發以來，他們的聲音也越來越大。
「BBC之眼」（BBC Eye）欄目在過去一年中一直調查塞爾維亞的親俄民族主義者，追蹤他們與莫斯科的聯繫。
極端民族主義者
達米揚・克內澤維奇（Damjan Knezevic）吸引了國際關注，是因為他在普亭總統的軍隊入侵烏克蘭僅幾天後，在塞爾維亞首都動員了成千上萬人支持俄羅斯的戰爭。
當時那是歐洲最大規模的親俄示威活動之一。
抗議者揮舞著俄羅斯國旗，舉著支持戰爭的「Z」字標誌和俄羅斯總統的畫像。有些人甚至高呼：「弗拉基米爾・普亭是我們的總統。」
「烏克蘭發生了一場戰爭。我們是愛國者，我們必須支持我們的兄弟。這是我們的政治，是我們的歷史。」克內澤維奇這樣告訴《BBC》。
「我真的能預見到這場戰爭之後，會有一個新的歐洲，也許還有一個新的世界。」
克內澤維奇和他的組織「人民巡邏隊」以其極端的反穆斯林移民觀點和對暴力的推崇而聲名狼藉。
與瓦格納的聯繫
2022年11月，烏克蘭戰爭爆發8個月後，克內澤維奇接受了邀請，拜訪俄羅斯惡名昭彰的凖軍事組織瓦格納集團，後者被指控在敘利亞、非洲和烏克蘭犯下戰爭罪行。
克內澤維奇拜訪了瓦格納在聖彼得堡新開設的媒體中心，之後向《BBC》表示，他「完全支持瓦格納所做的一切」。
在俄羅斯之行幾周後，克內澤維奇被看見在與科索沃接壤邊境，佩戴著瓦格納的標誌與邊境警察發生緊張對峙。
但是他否認從瓦格納那裡接受過任何金錢——假如他有，就可能會引發指控，稱俄羅斯利用克內澤維奇這樣的民族主義者在巴爾幹地區製造緊張局勢。
「人民巡邏隊」在塞爾維亞沒有正式註冊，因此沒有業務帳戶可以讓《BBC》檢查。但是，克內澤維奇與塞爾維亞的另外幾個註冊組織有關聯，但是這些年度財政報告並沒有顯示與俄羅斯有任何關聯。
「俄羅斯對這些團體的援助並不通過國家機構，而是通過非正式組織，」倫敦大學學院斯拉夫與東歐研究學院教授埃里克・戈爾迪（Eric Gordy）向《BBC》表示。
他補充說：「他們能做出一些影響很大、引起很多關注甚至全球矚目的事情，而且他們只需要很少的資金就做到這些。他們與此事保持距離，如果有什麼事情變得嚴重，他們總是可以說自己與它無關。」
當民族主義者以為武契奇總統正在考慮與歐盟達成協議時，他們進一步被激怒了——他們擔心這將導致塞爾維亞放棄對科索沃的主權要求。
克內澤維奇於2月15日在貝爾格萊德組織了一次示威活動，當時他威脅總統說：「我會來找你，武契奇。」然後他帶領人群向總統府進發。
那天晚上，武契奇上電視發表講話，說他不會容忍外國干預塞爾維亞政治。「我不需要瓦格納的人拍我肩膀，告訴我我能做什麼，不能做什麼。」
克內澤維奇後來被指控鼓吹暴力推翻武契奇政府。在監獄關了兩個月後，他被釋放，但審訊仍然在進行。
科索沃問題
與克內澤維奇一樣，很多塞爾維亞人都認為，科索沃是塞爾維亞國家與東正教的搖籃。
直到1990年代，塞爾維亞和科索沃都還是南斯拉夫的一部分。但是當南斯拉夫在一場血腥的戰爭中分裂時，塞爾維亞曾試圖保住科索沃。
以阿爾巴尼亞人為多數的民眾想要獨立，而少數派的塞族人想爭取與塞爾維亞建立更緊密的聯繫。
族裔緊張關係導致雙方都犯下暴行，但是當塞族人開始對科索沃部分地區的阿爾巴尼亞裔人口進行種族清洗時，北約介入了。對科索沃和塞爾維亞境內的塞爾維亞目標進行了為期11周的轟炸行動，結束了暴力事件。
科索沃於2008年宣佈獨立時，得到了西方大國的支持——塞爾維亞則始終沒有接受這一舉措。
俄羅斯支持塞爾維亞的立場，在聯合國安理會上阻止了對科索沃的承認，這是克內澤維奇等民族主義者將俄羅斯視為盟友的主要原因之一。
「如果沒有俄羅斯，我們早就已經失去了我們神聖領土的一部分。」克內澤維奇接受《BBC》訪問時說。
政界的民族主義聯盟在加強
雖然克內澤維奇代表了塞爾維亞的街頭民族主義，但是最近還有一個新的民族主義政黨聯盟建立起來了。
作為議會中最大的反對派團體之一，他們佔據近15％的席位，以使科索沃重新回到塞爾維亞控制之下。
德維裡黨（Dveri）的領導人博斯科・奧布拉多維奇（Bosko Obradovic）與俄羅斯有著長久的淵源。
與很多塞爾維亞民族主義者一樣，他不願意接受《BBC》的採訪。但在多個月的請求後，他最終同意接受採訪。
奧布拉多維奇說：「俄羅斯是一個友好的盟友國家。俄羅斯從未轟炸過我們，俄羅斯沒有從塞爾維亞手中奪走科索沃。俄羅斯沒有承認科索沃的獨立。甚至在很多國際論壇上，它都站在塞爾維亞這邊。」
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。