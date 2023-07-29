台灣MeToo運動因《人選之人》起義，娛樂及電影產業如何受到衝擊？
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台北現代婦女基金會的主任吳姿瑩告訴《BBC》，這場台灣運動現在引起了更多的關注，因為「並非每個人都關注政治，但演藝圈的名人，對普通人來說感覺比較親近。這使得展開討論變得更加容易。」多數指控都是出現在台灣人慣用的社群媒體臉書，而非推特。之後，相關指控在台灣媒體迅速發酵。
距離W女士聲稱遭受一名男導演強暴的日子，已是五年前了。當時，她是一名正在台灣影壇往上爬的演員。她說，因為過於震驚與恐懼被報復，當時並未報警——儘管後來她向朋友們吐露了這件事。
W的其中一位朋友向《BBC》證實了W的說法。
然後，在今年6月某天，W女士公開指控這名導演強暴了她——她透過朋友的臉書上發表了長達1300字的貼文，化名「W」，並點名了那位導演，名叫游智煒。
游智煒透過電子信箱回覆《BBC》，表示W的陳述為不實指控，並嚴重損害了他的名譽。
W女士則接受了《BBC》電話採訪。
「我一直把這個記憶壓著」她說。
不過，她在台灣興起的MeToo運動後，終於鼓起勇氣發聲。然而，她仍選擇保持匿名。
自從今年5月下旬以來，台灣社群媒體上，幾乎每天都有新有關性暴力或騷擾的指控湧現。迄今已有超過百件指控權勢者涉及性騷擾和性侵的控訴。
而這一切起因於Netflix之前播放的一部台灣電視影集《人選之人—造浪者》的一個場景：女主角鼓勵她的女性助理揭露自己遭遇職場性騷擾，並向上呈報。
自該節目播出後的數周內，許多台灣政治人物、社會運動者和知識分子等紛紛被點名涉及性壓迫，如今這些指控已蔓延到當地娛樂圈。
台北現代婦女基金會的主任吳姿瑩告訴《BBC》，這場台灣運動現在引起了更多的關注，因為「並非每個人都關注政治，但演藝圈的名人，對普通人來說感覺比較親近。這使得展開討論變得更加容易。」
多數指控都是出現在台灣人慣用的社群媒體臉書，而非推特。之後，相關指控在台灣媒體迅速發酵。
今年6月19日，台灣另一名前模特兒Amber Chang在臉書指控她十多年前遭到一位知名電視喜劇人物的性侵。她沒有點名該演員，但許多人憑藉她的描述就猜測出被指控者的身份。
之後，被影射的主持人Nono，本名陳宣裕，則否認與Amber指控的內容有關，並表示對此事以及Amber這人沒有任何印象。但是，就在Amber貼文發表隔天後，台灣一位知名網紅「小紅老師」卻在臉書跟進，公開實名指控陳宣裕在2010年猥褻了她。她之後在台北召開了記者會回答媒體詢問。
小紅老師告訴《BBC》，其實身在娛樂圈內的人要發聲很困難，因為「你會害怕加害者報復」。
她又告訴記者，之後有超過20名女性聯繫她，指控陳宣裕曾性騷擾她們甚至行性侵。她已向台灣法院提出刑事指控，同時加入控告陳宣裕的案件還涉及企圖性侵、猥褻和性騷擾等。
6月21日，陳宣裕在臉書宣佈他將暫停演藝工作並「深刻反省」。然而，他並未回應《BBC》的詢問。
此外，在另一場記者會上，知名台灣流行歌手炎亞綸（本名吳庚霖）被他的前男友，現在是知名網紅的耀樂指控在，多年前兩人約會期間炎亞綸未經同意便拍攝了性愛影片。當時他16歲，而炎亞綸32歲。
台灣的檢察官現正在調查此案。
炎亞綸尚未回答《BBC》詢問，但他意外現身耀樂的記者會，並公開對後者道歉。炎亞綸表示讓前男友「忍受了不該忍受的事情」，並對耀樂鞠躬道歉。但他補充說，他沒有使用任何強迫手段進行性行為，或未經同意拍攝了兩人性愛影片。
有人批評炎亞綸「劫持」（hijack）了耀樂的記者會，因為耀樂事先並不知道炎亞綸會到場。
與此同時，另一名女演員周宜霈，藝名「大牙」，在臉書指控台灣當紅電視主持人陳建州，在2012年香港出差期間試圖強迫她與其發生性行為。周宜霈在臉書指控稱，當時身為陳建州藝人經紀公司一員，擔心他可能會「讓她立刻失去所有工作」。
然而陳建州未回應《BBC》的指控。但他對外表示，將控告周小姐惡意「散佈謠言」。周宜霈則在臉書上回應：「我再次感受到了過去的壓力。但這次我會勇敢。我們在法庭見。」
在周宜霈公開指控後一天，當地知名模特兒郭源元，也在臉書上發文稱自己也曾遭受陳建州的性騷擾，甚至性攻擊。她指控陳先生當時幾乎要強暴她得逞，但因為她放聲大哭才停手。
「我不希望讓大牙只有一個人，」郭源元寫道。
關於此事，陳建州也未回應《BBC》的詢問，但他的經紀人告訴當地媒體，他將不再對「毫無根據」的指控作出回應。
對於MeToo運動在台灣終於出現，許多人並不感到意外，可以說台灣是東亞性別意識最開明、進步之地。然而，MeToo在台灣亦引發了一些過去在其他地方見到的相似反彈：有些人質疑這些女性提出指控的動機。
針對這些指控，小紅老師表示：「感到很難受。」她告訴《BBC》，她也被一些人抨擊她現在回憶10年前發生的事只是為了想要出名。
根據台灣現代婦女基金會今年早些時候的一項調查，90％的受訪者表示他們沒有向警方報告騷擾或性侵事件，40％表示他們沒有向任何人講過。
這也是W選擇匿名受訪的原因。
W向《BBC》訴說事情經故。五年前她在台北的一次電影放映會上巧遇游智煒，當時兩人並不熟識。當遊邀請她與他的室友一起在男方家裡吃湯圓時，她同意了。當時是冬至，在台灣，一家人通常在這個時候團聚吃湯圓，而她當時是離家在外。起初，她們談論著電影，但後來他開始摸她。她想離開，但她說游智煒抓住了她，即使她乞求他停手，他也毫不理會。
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