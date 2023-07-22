【東南亞週報】緬甸教育陷危機｜泰國國會否決皮塔任總理資格｜亞銀下修今年東南亞經濟成長預估

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第232期，為讀者挑選2023年7月15日至7月21日期間，有關泰國、緬甸、越南、菲律賓、柬埔寨與新加坡的六則東協區域大事。

泰國｜皮塔遭憲法法庭暫停職務 任總理夢碎

泰國國會在7月19日阻止皮塔（Pita Limjaroenrat）成為總理候選人，對其所屬的進步派反對黨而言為一巨大打擊。42歲的皮塔首先被憲法法庭戲劇性地停職，迫使他離開辯論廳。隨後便遭國會阻止他參與總理第二次投票。

據眾議院議長表示，在首輪總理投票時，出席的715名議員中，有395人投票反對第二次提名，312人投票支持，8人棄權，而皮塔本人沒有投票。此前，選舉委員會對前進黨（Move Forward Party）領袖皮塔提起投訴，指控他因涉嫌持有一家媒體公司的股份違反選舉法，因此他被國家憲法法庭暫時停職。

皮塔否認違反選舉規則，並曾指責選舉委員會急於將案件提交法院。憲法法庭和國會的決定預料會激起前進黨年輕支持者的情緒，可能導致大規模的街頭抗議。今年5月大選，前進黨的改革計畫所贏得的支持，遠超其他黨派，取得了最大比例的議席。該黨與其他反對黨組成了一個聯盟，旨在形成多數政府，並提名皮塔作為總理候選人。皮塔稱此聯盟為「希望的聲音和變革的聲音」，並表示所有黨派都同意支持他成為泰國的下一任總理。

前進黨的競選承諾包括結構性的改革，改變泰國的治理方式，包括改革軍隊、經濟、權力下放，甚至對先前不可觸及的君主制進行改革。泰國在5月選舉的投票率創下新紀錄，其結果也重創自2014年以來、由當時陸軍總長帕拉育（Prayut Chan-o-cha）發動政變的軍方派系體制。

Photo Credit: 中央社 泰國國會19日二度投票選總理，憲法法庭同一天宣布 暫停總理候選人、前進黨黨魁皮塔的眾議員身分，皮 塔表示尊重憲法法庭決定，在國會辯論中先行步出會 場。（前進黨提供）

緬甸｜政局動盪導致輟學率攀升 世界銀行：緬甸教育陷危機

根據世界銀行發布有關緬甸教育的最新報告指出，緬甸6至12歲人口在教育機構就讀的比例已從2017年的69.2%降至2023年的56.8%，入學率總體下降12.4%。其中，高中的入學率下降最為顯著，目前緬甸適齡學生中只有22%進入高中就讀。



報告指出：「2017年前，該國各級教育的入學率均呈上升趨勢，2017年至2023年間入學學生的比例下降，表明該國教育普及出現危機。」



自政變以來，緬甸教育部的許多官員和該國公立學校教室紛紛加入非暴力反抗運動，抗議軍方接管。根據世界銀行的報告顯示，約有30%的教師因參加非暴力反抗運動而被軍政府解職，使得公共教育體系的服務能力遭到嚴重削弱。



此外，隨著軍方和反政變團體之間的衝突升級，緬甸一些學校遭到襲擊，引發人們對在校兒童和教師安全的擔憂。對安全的考量加上對政府機關的不信任，使得學生出勤率不佳。不過，當地教師和志願者仍在努力地確保受到影響地區的孩童能夠接受基本的教育，像是緬甸欽邦Thantlang鎮區，目前就有1100志願教師正在幫助當地1萬7千名學生接受教育。

Photo Credit: GettyImages 一名女教師在緬甸Daw Noe Khu的一所臨時學校裡教一個班的孩子，該營地容納了2500名國內流離失所者。照片攝於2022年9月5日。

越南&菲律賓｜亞洲開發銀行：下修2023年越南經濟成長預估 菲國維持不變

亞洲開發銀行（ADB）7月19日發布亞洲開發前景報告（Asian Development Outlook），下修2023、2024年東南亞地區的國內生產毛額（GDP）預估，也調降對越南的預估，而針對菲律賓的預估則維持不變。

亞洲開發銀行報告指出，有鑑於產品出口需求趨緩，針對東南亞地區在2023年成長預估小減0.1%至4.6%；2024年的成長預估5%下調至4.9%。其中個人消費是2023年上半年經濟成長的最大來源，尤其是新冠肺炎疫情後報復性旅行持續升溫所帶來的消費；此外，中國經濟稍微復甦也拉動對東南亞國家的出口需求。

亞洲開發銀行針對越南今年GDP從原先的6.5%調降到5.8%，2024年的評估也從6.8%下修至6.2%；匯豐銀行（HSBC）預估越南今年GDP成長率5%，國際貨幣基金組織（IMF）也將預測調整為4.7%。越南政府今年度的GDP目標是6.5%，而今年前六個月僅有3.72%，距離達標尚有許多挑戰。

亞洲開發銀行則預測菲律賓2023年GDP成長率有6%，是東南亞國家中最高。菲律賓政府評估今年度的GDP會落在6%至7%之間，在今年上半年的成長為6.2%。亞洲開發銀行菲律賓主任Pavit Ramachandran指出，菲國對大型基礎建設的投資和家庭消費是經濟成長的主要驅動力，他也對於菲國今年達標具有信心。

Photo Credit： Nicolas Eynaud CC BY SA 4.0 亞洲開發銀行總部

柬埔寨｜全國選舉將近 各黨最後衝刺

柬埔寨人民黨（CPP）於7月21日在金邊舉行大規模集會，標誌著為期三週的競選活動告一段落，柬國將於7月23日迎接全國大選。

在金邊鑽石島（Diamond Island）舉行的集會上，CPP總理候選人洪馬內（Hun Manet）表示，如果該黨在選舉中獲勝，政府將在2023年至2028年期間啟動第一階段五角戰略（Pentagon Strategy Phase I），以實現其在2050年成為高收入國家的願景。

洪馬內是現任柬埔寨總理洪森的45歲長子，亦為CPP的常委。在選舉競選活動的最後一天，包括皇家派Funcinpec和Khmer National United Party在內的其他政黨也聚集在首都的其他地區。 總計有18個政黨將在週日的選舉中爭奪125個國民議會席位，國家選舉委員會（NEC）表示，有超過970萬人有資格投票。柬國在五年前舉行的大選中，CPP贏得了所有125個國民議會席位。