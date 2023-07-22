美國核武潛艦停靠南韓，引發北韓不滿，向朝鮮半島西部海域發射巡弋飛彈

（中央社）《聯合新聞通訊社》（Yonhap，簡稱韓聯社）今（22）日引述南韓軍方報導，北韓朝向朝鮮半島西部海域發射了數枚巡弋飛彈。

《韓聯社》引述南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）報導，數枚巡弋飛彈被偵測到在當地時間今晨4時許發射。

3天前才發射彈道飛彈 北韓再射數枚巡弋飛彈

南韓軍方表示，北韓今天清晨往朝鮮半島以西海域發射數枚巡弋飛彈。這是北韓繼19日發射2枚彈道飛彈以來的最新一次飛彈發射行動。

北韓與美國為了北韓核武及飛彈計畫問題處於對峙狀態，正各自加強展現軍事力量。

《路透社》和《法新社》報導，南韓合同參謀本部表示，軍方於當地時間今天清晨4時左右起偵測到數枚巡弋飛彈發射。

韓聯社提到：「南韓及美國情報機關正在分析這波發射行動。」

美國具核武能力的彈道飛彈潛艦（SSBN）19日浮出水面、罕見到訪南韓，數小時後，北韓便發射飛彈。

北韓隔天警告，美國在南韓部署航空母艦、轟炸機或飛彈潛艦，可能符合北韓動用核武的標準。

平壤與首爾當局的外交關係陷入僵局，北韓領導人金正恩矢言加強武器研發，包括戰術核武。

首爾與華府已數度舉行聯合軍事演習作為回應，使用了先進匿蹤戰機和美國戰略資產。

美核潛艦停靠南韓，北韓：可能符合使用核武條件

（中央社）北韓國防部長姜順南20日表示，美國核潛艦目前停靠在南韓港口，「可能符合」平壤當局使用核武的條件。

《法新社》報導，南北韓關係目前正處於史上最低點之一，不僅外交互動停滯，北韓領導人金正恩還要求加強武器發展，包括戰術核武。

姜順南透過聲明指出：「我要提醒美國軍方，戰略核潛艦和其他戰略資產的部署日益明顯，可能符合北韓核武政策法令規定的使用核武條件。」

白宮官員18日宣布，美國一艘核潛艦停靠在南韓釜山港。這是美國戰略核潛艦時隔42年再次訪韓停靠。

南韓總統尹錫悅昨天在釜山的海軍基地登上配備可攜帶核彈頭彈道飛彈的美軍潛艦「肯塔基號」（USS Kentucky）。在面臨北韓日益升高的威脅之際，尹錫悅一直尋求加強首爾與華府之間的關係。

姜順南在北韓《中央通信社》發布的聲明中表示：「美國軍方應該意識到，他們的戰略武器已經進入極度危險水域。」

南韓和美國加強防務合作，以因應北韓威脅和屢次試射飛彈，並派出先進匿蹤戰機進行聯合軍事演習。

南韓和美國18日在首爾召開首次「核諮商小組」（Nuclear Consultative Group）會議，雙方討論核作戰的聯合計畫與執行，並加強針對北韓的軍事準備。

北韓的彈道飛彈，日本：最遠飛行600公里

（中央社）日本防衛大臣濱田靖一表示，北韓19日凌晨向東方發射兩枚彈道飛彈，兩枚飛彈似乎都落在日本專屬經濟區外。

濱田靖一告訴記者，首枚飛彈飛行了550公里，飛行高度達50公里，第二枚飛彈飛行了600公里，飛行高度達50公里。

他表示，日本已透過外交管道對北韓這項射彈提出抗議。

《韓聯社》報導，韓國聯合參謀本部（JCS）稍早表示，北韓今天凌晨向日本海（兩韓稱東海）發射一枚似乎是彈道飛彈的飛行體，韓國軍方仍在研究、分析發射的是那一類型飛彈，這枚飛彈墜落海中。

北韓發射飛彈的時間點，恰值兩韓緊張關係急遽升溫，首爾與華盛頓加強防衛合作。

美國和南韓昨天在首爾召開雙邊「核諮商小組」（Nuclear Consultative Group，NCG）首次會議。這個對話框架是為了促進兩國的核武合作，以及增強戰備對抗北韓。

白宮國家安全會議印太事務協調官康貝爾18日表示，美國一艘核武潛艦停靠在南韓港口，這是時隔40多年再有美國核武潛艦停靠在南韓港口。這凸顯兩盟邦採取行動對抗北韓與日俱增的軍事威脅。

數週前，北韓才剛發射「火星-18」（Hwasong-18）固體燃料洲際彈道飛彈，這是北韓去年初以來第12度發射洲際彈道飛彈。

此外，美國國防部和國務院在新聞簡報中證實一名駐韓國美軍士兵18日越過兩韓邊界進入北韓。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範