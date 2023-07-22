颱風杜蘇芮影響看北轉角度，25日海警機率高，東台灣部分區域發出「停航」通知
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颱風杜蘇芮直撲台灣而來，目前有增強趨勢，路徑不排除會發布海陸警。而位於台灣東部的民眾首先注意，受颱風外圍環流影響，航港局東部航務中心公告龍鴻、長杰、帆利公司25至27日台東往返綠島、台東往返蘭嶼、屏東後壁湖往返蘭嶼全部停航。
（中央社）氣象局今（22）日表示，颱風杜蘇芮未來仍有增強趨勢，根據目前路徑不排除會發布海陸警，影響程度要看杜蘇芮的北轉角度而定，發布海警時間將延後到25日機率高。
颱風杜蘇芮，海警時間將延後到25日機率高
根據中央氣象局觀測，颱風杜蘇芮22日上午8時的中心位置在北緯14.2度，東經131.3度，以每小時15公里速度，向西北西進行。
氣象局預報員林定宜告訴媒體，杜蘇芮目前在鵝鑾鼻東南方1450公里的海面上，以緩慢速度偏西前進，未來預計24日在菲律賓東方海面會轉向朝西北前進，對台灣的影響要取決於北轉角度而定，但仍有不確定性。
林定宜表示，杜蘇芮還是輕度颱風，預計23日後強度會逐漸增強，不排除會發布海上及陸上颱風警報，依照最新預報，25日發布海上颱風警報的機率最高。
林定宜指出，25日起就會開始受到颱風外圍環流影響，北部東半部會有不定時降雨，26日及27日是最靠近台灣的時候，台灣各地有降雨，尤其以北部、東北部降雨趨勢最為明顯，28日後颱風逐漸北上，各地雨勢趨緩。
（中央社）航港局東部航務中心轉發輪船業者通報，受颱風外圍環流影響，龍鴻、長杰、帆利公司25至27日台東往返綠島、台東往返蘭嶼、屏東後壁湖往返蘭嶼全部停航。
大發公司台東往返蘭嶼及後壁湖往返蘭嶼，尚在評估中。
緊盯颱風杜蘇芮動態，水利署提前動員加強戒備
（中央社）颱風杜蘇芮朝台灣附近海域逼進，威力持續增強，侵台機會增加。經濟部水利署今天表示，已要求各河川局、水資源局提前動員，加強防汛整備工作，易致災防汛熱點及施工中臨河岸工程也加強應變部署。
水利署22日透過新聞稿說明，24日颱風杜蘇芮外圍環流開始影響迎風面台灣東半部、恆春半島，降雨逐漸增多，26日到28日各地受侵襲的程度，還要依據颱風路徑變化決定。
水利署持續關注颱風動態與可能較大雨勢的區域，水利署及各河川局在豪雨特報發布後，就成立應變小組，並通報地方政府共同防災，以保障民眾生命財產安全。
水利署要求河川局嚴加檢核抽水站、移動式抽水機組，加強在建工程及破堤施工案件防汛整備，將滯洪池放空以預留滯洪空間，落實水門前雜物及淤積清理，加強檢測淹水感測器及水位計等感測設備，確保各項防洪措施在必要時能發揮功能。
水利署表示，由於台南及嘉義地區水庫蓄水仍待努力，供水單位也持續把握降雨機會，盡量使用川流水，使水庫增加進水，也提醒下游淨水場注意原水濁度升高，備妥藥品、處理池清淤，加強供水穩定。
水利署呼籲民眾，颱風豪雨清理家中陽台落水口及居家附近的排水溝渠，可將淹水風險降到最低，民眾可透過防災資訊服務網、臉書防汛抗旱粉絲團、行動水情APP、警戒簡訊通報系統及免付費電話0800-079-579等工具，掌握即時訊息。
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責任編輯：莊貿捷
和稿編輯：楊士範
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台灣微軟: 「下一個十年，台灣極度樂觀！」 關鍵評論網媒體集團舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，邀集產官專家，觀見未來大勢
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《關鍵評論網媒體集團》迎來集團營運第十年，特別舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，設宴感謝長期支持與陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集產官領域專家對談，觀見下個十年的關鍵趨勢。
以媒體為核心，整合科技力與數據力的新型態媒體集團《關鍵評論網媒體集團》（下稱TNL Mediagene）今年六月迎來集團營運第十年。回首十年來的各項里程碑，《關鍵評論網》自2013於社群網站成立，發展至今，不只於今年五月與東京的Mediagene Inc.正式合併為TNL Mediagene，成為亞洲最大的數位媒體之一；稍早亦透過新聞稿公布，預計於2024年第一季正式成為第一間在美國公開上市的亞洲數位媒體集團。
為此，TNL Mediagene於上週四（6/15）舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，除了設宴感謝一路支持、陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集行政院副院長鄭文燦、數位發展部部長唐鳳、台北市市長蔣萬安、台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華等各界專家，與TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）、TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario）、Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）舉辦多場對談，從集團發展、AI科技、地緣政治與媒體價值等不同角度切入，與會眾重新思考媒體、商業與社會溝通之間的關聯性，觀見下個十年我們究竟該走向何方。
政策改善大環境，內容耕耘不間斷，公私攜手維繫多元包容的社會價值
活動開場，行政院副院長鄭文燦以國內近期的科技、媒體相關政策脈絡開場，並致上祝福。鄭文燦表示，對於國內整體的媒體環境，政府已經修改部分法令，透過廣告實名制、行政處分等方式，改善平台詐騙與假訊息橫行的問題；另一方面，AI科技與數據科技也是未來十年的發展重點，不只國科會與數位部都有相關計畫執行中，稍早集結國科會、數位部、NCC共同草擬的AI基本法也預計於九月完成，期望打造更完備、安心的媒體環境。
此外，因公務無法抵達會場的台北市市長蔣萬安與數位發展部部長唐鳳也各別拍攝影片，透過預錄影像送上賀詞。蔣萬安表示，他在《關鍵評論網》草創初期，曾擔任集團律師，也一路關注集團的發展，他更喜見《關鍵評論網》始終秉持「多元觀點」的理念，堅持將獨立、公正的報導及觀點，傳遞給亞洲甚至全球的每個讀者。
而唐鳳則擔任活動的壓軸神秘嘉賓，於活動最後線上登場。唐鳳表示，因為台灣完善的通訊建設，加上新型態數位媒體的出現，網際網路漸漸成為了公共討論的空間，或許這就是當媒體結合數位世界後，能夠產生的巨大影響力。另一方面，也非常高興TNL Mediagene 持續透過媒體平台，連結跨世代的聲音，透過獨立、公正的報導，培養出有見識、有辨別力、有數位素養的公民，為守護社會福祉與言論自由間貢獻許多。
十年願景：來自亞洲的聲音──泛亞洲數位媒體集團TNL Mediagene
論壇首場對談「關鍵未來 ∙ 亞洲媒體新布局與展望」邀請TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉、及Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）共同主講，分享跨國合併的契機與優勢、未來集團的發展策略，與對整體媒體版圖的影響。
小林弘人表示，TNL Mediagene在廣告科技（Adtech）及行銷科技（Martech）上擁有更多優勢，加上數位媒體的商業模式愈趨多元化，「Media as a Service」已是必然的趨勢，憑藉合併後TNL Mediagene的技術知識與內容創作能力，我們期待在下一階段塑造媒體行業的全新未來。小林弘人說，「如果我們能夠連接這些亞太地區的數據，那麼就能有利於與國際進行談判。如果成功，它將成為代表亞洲的聲音，是歷史上的一個重要里程碑。不是CNN，不是彭博社，是來自亞洲的聲音──TNL Mediagene。」
科技崛起、新創蓬勃，跨域能力是未來十年決勝關鍵
除了集團未來發展與展望，第二場關鍵對談「從地緣政治、AI與媒體價值，觀見下一個十年的關鍵台灣」則邀請台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華，與TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario），暢談下個十年世界究竟會走往何處、我們自己又會身在何方？
卞志祥表示，儘管外在環境危機重重，他依然對於台灣未來十年的科技趨勢變化「極度樂觀」。第一是台灣優良的基礎架構，包含基礎設施（infrastructure）、人才、政府支持、半導體代工經驗等等，這在新科技創新需求高漲的年代是絕佳的條件；第二是產業的解構，雲端和數據崛起讓生成式AI、雲端運算、大數據等技術打破了國與國的疆界，以前台灣進不去的產業（如5G、太空科技）都產生了機會；第三是跨域的人才，讓台灣產業能夠更好的適應新技術（adapt new technology）。
而談到新創產業的生態，林之晨也同樣對未來發展抱持樂觀。第一是台灣資本市場偏好的轉變，當資本更加願意投入科技新創企業，就會拉動創業者更勇於創業；第二是企業的推力，數位轉型趨勢讓不少企業選擇以「投資新創」為發展策略，透過與新創公司建立連結，觀察新創企業的商模運作，加速自己進步的速度；第三則是台灣人才積極投入新創，所構成的整體正向循環。面對近年ChatGPT引發的AI旋風，林之晨說過去他覺得人人都該懂一點程式，但現在AI既然就可寫程式，人反而應該讓自己有更多歷史、文化素養，因為運用這些特質，才能讓AI創造出更有趣的東西。
用有價值的資訊，撐起下一個多變化的時代
面對未來十年科技、新創環境可能的變化，Mario表示，TNL Mediagene其實從第一天開始就在想這個事情。他多年前就曾在《關鍵評論網》的開站文章提到，「我們想像的一個媒體是任何使用者所在的地方，就算是不同的載具，我們都可以提供很好的內容。」他認為，或許載具會從手機變成智慧眼鏡，但無論在哪個媒介，「提供有價值的資訊」這件事情都是TNL Mediagene將持續努力的方向，不因一時的流量起伏而失去原則。
未來十年，雖然看上去有許多樂觀的表徵，但它依然充滿衝突、挑戰，甚至是矛盾──同時也充滿了機會。最後，沈春華總結道，未來十年中，生存當然很重要。可是如果沒有長遠眼光，無法把握核心的媒體價值的話，一定會碰到瓶頸。希望在Joey和Mario的帶領下，TNL Mediagene可以把對於內容負責、多元觀點的媒體繼續做下去！
一路走來雖然艱難，但在關鍵十年間，我們也與眾多事業夥伴創造出不少精采時刻。今日也非常榮幸邀集＂文曄教育基金會、安聯投信、BMW總代理汎德、世界展望會、國泰金控、台灣飛利浦家電、富邦金控、台灣大哥大、永豐銀行、台新金控、歷峯亞太Richemont、台灣樂金LG、亞馬遜網路AWS、資訊工業策進會、遠傳電信、台灣微軟Microsoft、Uber 、中華電信、璞永建設、台灣雀巢、和泰聯網、台灣奥迪 Audi、華碩ASUS、必爾斯藍基 Nike 、將來商業銀行、國發會、趨勢科技、野村投信、文策院＂等單位與會，共同見證《關鍵評論網》寫下的歷史。道阻且長，感恩有您與我們並肩前行，以最客觀的、有價值的報導內容，迎接這個充滿挑戰，也充滿機會的新時代。
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