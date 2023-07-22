颱風杜蘇芮影響看北轉角度，25日海警機率高，東台灣部分區域發出「停航」通知

（中央社）氣象局今（22）日表示，颱風杜蘇芮未來仍有增強趨勢，根據目前路徑不排除會發布海陸警，影響程度要看杜蘇芮的北轉角度而定，發布海警時間將延後到25日機率高。

颱風杜蘇芮，海警時間將延後到25日機率高

根據中央氣象局觀測，颱風杜蘇芮22日上午8時的中心位置在北緯14.2度，東經131.3度，以每小時15公里速度，向西北西進行。

氣象局預報員林定宜告訴媒體，杜蘇芮目前在鵝鑾鼻東南方1450公里的海面上，以緩慢速度偏西前進，未來預計24日在菲律賓東方海面會轉向朝西北前進，對台灣的影響要取決於北轉角度而定，但仍有不確定性。

林定宜表示，杜蘇芮還是輕度颱風，預計23日後強度會逐漸增強，不排除會發布海上及陸上颱風警報，依照最新預報，25日發布海上颱風警報的機率最高。

林定宜指出，25日起就會開始受到颱風外圍環流影響，北部東半部會有不定時降雨，26日及27日是最靠近台灣的時候，台灣各地有降雨，尤其以北部、東北部降雨趨勢最為明顯，28日後颱風逐漸北上，各地雨勢趨緩。

交通部中央氣象局公開資訊

（中央社）航港局東部航務中心轉發輪船業者通報，受颱風外圍環流影響，龍鴻、長杰、帆利公司25至27日台東往返綠島、台東往返蘭嶼、屏東後壁湖往返蘭嶼全部停航。

大發公司台東往返蘭嶼及後壁湖往返蘭嶼，尚在評估中。

緊盯颱風杜蘇芮動態，水利署提前動員加強戒備

（中央社）颱風杜蘇芮朝台灣附近海域逼進，威力持續增強，侵台機會增加。經濟部水利署今天表示，已要求各河川局、水資源局提前動員，加強防汛整備工作，易致災防汛熱點及施工中臨河岸工程也加強應變部署。

水利署22日透過新聞稿說明，24日颱風杜蘇芮外圍環流開始影響迎風面台灣東半部、恆春半島，降雨逐漸增多，26日到28日各地受侵襲的程度，還要依據颱風路徑變化決定。

交通部中央氣象局公開資訊

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水利署持續關注颱風動態與可能較大雨勢的區域，水利署及各河川局在豪雨特報發布後，就成立應變小組，並通報地方政府共同防災，以保障民眾生命財產安全。

水利署要求河川局嚴加檢核抽水站、移動式抽水機組，加強在建工程及破堤施工案件防汛整備，將滯洪池放空以預留滯洪空間，落實水門前雜物及淤積清理，加強檢測淹水感測器及水位計等感測設備，確保各項防洪措施在必要時能發揮功能。

水利署表示，由於台南及嘉義地區水庫蓄水仍待努力，供水單位也持續把握降雨機會，盡量使用川流水，使水庫增加進水，也提醒下游淨水場注意原水濁度升高，備妥藥品、處理池清淤，加強供水穩定。

水利署呼籲民眾，颱風豪雨清理家中陽台落水口及居家附近的排水溝渠，可將淹水風險降到最低，民眾可透過防災資訊服務網、臉書防汛抗旱粉絲團、行動水情APP、警戒簡訊通報系統及免付費電話0800-079-579等工具，掌握即時訊息。

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責任編輯：莊貿捷

和稿編輯：楊士範