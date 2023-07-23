TNL+ 2023/07/23,
社會

周書靜炫富「王子症」三不政策，文中瀰漫當不起「真正有錢人」的酸味

周書靜炫富「王子症」三不政策，文中瀰漫當不起「真正有錢人」的酸味
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

前些日子作家周書靜在臉書發文，以自身的三個例子：不吃小吃、請人洗頭、不吃路邊攤，表示如果有更高的要求，請花更多的錢來換取相對應的生活品質，並澄清自己並非上流社會有錢人，僅小康而已。貼文引起網友罵戰，有網友留言質疑，這樣的貼文正所謂晉惠帝的何不食肉糜。

王子病炫富的作者，有什麼毛病？

近日，臉書作家周書靜發文，開頭就說：「對男人我沒有公主病，但對生活我有王子症」，內容說明自己為何有王子病，並舉了：「不吃路邊攤」、「國高中以後我沒有自己洗過頭」、「高鐵就該對號入座」⋯⋯等例子來說明。

內容之荒謬，引發網友暴動，紛紛訕笑之。

而因為此篇發文過於轟動，也有人踢爆周書靜是假名媛，周書靜在留言板澄清，說那是之前合夥投資賠錢的親友，刻意誣陷。但對指控者描述她攀附名流的舉動，卻也沒有否認。

總的來說，姑且不論假名媛的指控部分，就周書靜的文章內容，與她回網友的留言看來，她的人設跟文章，的確符合台灣網路的口味，是大眾會茶餘飯後討論的議題。

問題在於，為何這樣的文章與人設，會引起大家針貶的興趣？

為何引起大眾興趣？

在高度發達的資本主義社會，特別是網路資訊爆炸的時代，不論階級，任何與日常生活相關的內容，都可能瞬間成為熱門焦點。大眾對待此類話題，作用的是感官，甚至於不是情感。

就比如日本推出滿滿都是香菜的漢堡，如此微小之事可以瞬間傳遍整個亞洲甚至歐美。因為香菜有人愛也很多人恨，看到香菜就勾起人類的感官感受，只要吃過香菜、知道香菜是什麼的人，都會想嘴上幾句。

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