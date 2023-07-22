美亞太助卿康達向中國示警：台灣為全球經濟中心，北京勿挑戰台海現狀

（中央社）美國國務院亞太助卿康達今（22）日表示，台灣是全球經濟中心，維護台海和平穩定、防止危機或衝突，應是區域與全球所有夥伴關心的議題。美國致力於維持現狀與和平穩定，並警告北京不要挑戰這一現狀。

美國國務院亞太助卿：北京勿挑戰台海現狀

康達（Daniel Kritenbrink）與美國國防部主管印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）今天出席華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）研討會，討論美國在印太同盟與夥伴關係。

康達表示，美國致力於投資印太區域的盟友、夥伴與集體能力，以強化基於規則的國際秩序，並共同努力因應可能出現的挑戰。中國構成的挑戰對美國與所有合作夥伴而言都是巨大的，因應這一挑戰的最佳方法是專注於建立集體能力。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）即將出發訪問紐西蘭、澳洲、東加王國，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也將前往巴布亞紐幾內亞與澳洲訪問，以鞏固美國與南太平洋關係，並因應中國逐漸擴張的區域影響力。

瑞特納則表示，以五角大廈角度來看，美國印太戰略框架順利推動，得益於這個區域盟友與夥伴發出強烈的需求訊息，期望建立區域安全環境。

問及日前與中國駐美大使謝鋒的會談，瑞特納不願多談，僅表示雙方有很好的討論。他指出，美國持續尋求與中共解放軍的開放溝通管道，因為這對區域穩定至關重要，不論是承平時期還是潛在危機時期。美方會持續鼓勵在沒有先決條件下的開放溝通管道。

談及台灣議題時，康達強調，台海和平穩定必須成為全球社會關注議題，以及維護台海和平穩定對全球安全與繁榮的重要性。

他表示，全球50%貨櫃運輸行經台灣海峽，90%的尖端晶片是台灣製造。台灣是全球經濟中心，維護台海和平穩定、防止台海發生危機或衝突，應成為區域乃至全世界所有夥伴共同關心的議題。

康達也重申美國立場指出，美國的中國政策不變，美國致力於維持現狀與和平穩定。美國向北京傳達的訊息是不要挑戰這一現狀。他警告北京停止在台海與針對台灣的挑釁與行動。

瑞特納則表示，台灣對自我防衛與韌性做出重要承諾，在軍隊改革、儲備改革等方面作出政治承諾，以及可觀的財政承諾，大幅增加國防預算。從台灣的作為與如何因應脅迫來看，「這是重大且令人放心的訊號」，表明台灣致力於自我防衛韌性。

法國外交顧問：若台海危機，法美將並肩合作

（中央社）法國外交政策顧問伯納日前在美國「阿斯本安全論壇」中表示，法美立場一致，若台海爆發危機，法國已經準備好與美國站在同一陣線，而目前最重要的是嚇阻中國不要採取行動。

法國外交政策顧問伯納（Emmanuel Bonne）20日在科羅拉多州「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）接受《美國有線電視新聞網》（CNN）記者修托（Jim Sciutto）訪問，談及歐洲與美國最關切的議題：俄烏戰爭與台海危機。

歐美關係日前貌似齟齬，許多人懷疑法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的歐洲戰略自主是否企圖與美國分道揚鑣。對此，伯納否認，並強調歐洲必須更強大，好與美國等盟友並肩作戰。

他說：「我們會和美國攜手面對全球挑戰，例如中國。中國是全球挑戰，對美國是，對歐盟而言也是。歐洲需增強實力獨立自主，也更讓美國信賴。」

伯納表示，歐洲已「戰略覺醒」，也擬定了中國與印太戰略。

修托提及馬克宏訪中回程飛機上關於台海危機引發國際譁然的訪問時表示，「在我聽來，馬克宏好像不那麼確定是否要為了台灣涉入與中國的世界大戰」。

修托指出：「美國總統拜登（Joe Biden）至今已數度表示將以軍事捍衛台灣。歐洲會嗎？你認為美國為台灣和中國開戰是個錯誤嗎？」

伯納首先回覆，法國的中國及台灣政策和美國政府一致，「遵循一中政策，希望台灣議題和平解決，我們立場一樣」。

他提到當馬克宏訪中時，台灣總統蔡英文也在加州會見國會領袖，當時情勢多變；法國也派出軍艦通過台灣海峽，「就如我們常做的，可能也是唯一經常如此的歐洲國家」。

伯納接著強調，「法國已經準備好負起責任，以在（台海）危機發生時和你們站在一起」。

他認為馬克宏當時想表達的是，歐洲陷入曠日持久俄烏戰爭時兩邊作戰的困境，「但就原則、團結與經驗而言，我們立場完全一致，且最重要的，是嚇阻中國不要採取行動」。

伯納表示，這也是馬克宏與中國國家主席習近平的談話重點之一。馬克宏清楚傳達「你不應這麼做，這會帶來巨大代價，會迫使我們祭出大規模制裁，甚至更多行動」。

記者詢問北京在俄烏戰爭中的角色，伯納表示，目前沒有證據顯示中國如其承諾在兩方尋求和平中成為可信任的夥伴，他也從不認為中國能提供俄烏戰爭的解方。

當記者提問是否有證據指出中國軍援俄羅斯，伯納嘆氣後說，確實有跡象顯明「中國正在做我們不希望他們做的事」，包括向俄國提供武器與經濟支援。

伯納表示，最需要的是中國節制，並強調俄烏戰爭的重要性不僅是烏克蘭主權，而是世界穩定。

記者最後提問北方國家（Global North）與南方國家（Global South）的關係時，伯納話題再次回到中國，認為北方國家需要提供更多協助與支援，包括經濟發展、能源、科技創新等，「好創造除了中國外的另一個合作選項」。