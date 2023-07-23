為何中國不想辦法解決經濟危機，反而下重本重啟兩岸青年交流活動？

文：高正朴（國防大學中共軍事研究所博士生）

疫情過後，世界各國也開始解封，過去三年因為疫情被中斷的各種交流活動也陸續恢復，其中包含了中國每年暑假都會舉辦的「海峽兩岸青年交流活動」。這個活動雖然名義上是要促進兩岸青年的交流，但背後主要是由統戰部在進行主導，目的是透過兩岸青年的交流互訪，來拉攏和提升台灣青年對中國的好感。並且也希望藉由這樣的交流活動，調查台灣青年對兩岸政治狀況的想法。

可近幾年中國舉辦這些青年交流活動的效果，卻是令人感到疑惑。因為最近幾年針對台灣青年對中國的好感度調查中，台灣青年對中國的好感是不增反減，同時對中國的厭惡感也是逐年增加。

在經過一些民意調查機構研究後發現，會出現這種現象的主要原因，除了前幾年香港的反送中運動之外，中國在國際場合打壓台灣的外交關係和透過軍事演習對台施加軍事壓力則是另一個主因。同時中國這幾年因經濟表現不佳但又不斷加強軍事威脅，更加深青年對中國「窮兵黷武」的印象。

中國近期經濟下行引發的連鎖效應

中國在2020年疫情爆發後，黨中央為了控制疫情，而強行實施一連串的強制封控政策，除了要求疫情清零外，也強制要求企業不能開工；但防疫工作也需要經費才能執行。在中央撥給地方的經費告罄後，地方政府便轉向地方企業強徵稅款，而使用的名義也多是額外加徵的罰款項目，這對許多企業來說苦不堪言。同時因為疫情期間有多位企業家不明原因被政府單位拘留的傳聞，讓這些企業開始尋找逃出中國的手段。

但中國政府在面臨外資準備撤離時所應對的方法並不是改善投資環境，而是進一步增加資金流動的限制和審查。這直接導致的結果是不只外資，連本地企業資本也開始外逃。

根據中國外匯管理局和海關的出口數據比對，2020－2022年中國共有1.9兆美元的資金流出。同時也因為本地和外國資本相繼撤離，導致中國的國內失業率開始飆漲。在外媒的報導指出，中國的青年失業率已達21%，而消費者物價指數也是零成長。

中國種種的經濟數據都指出一個結論：中國在疫情後並沒有進入經濟復甦，反而是陷入通貨緊縮和經濟衰退。而經濟衰退除了引發龐大的失業潮，還引發治安惡化的危機。在中國最近的治安事件統計中，除了常見的搶劫和偷竊外，孤狼式的隨機傷人案件數量也在不斷增加；在這樣前景茫然的狀況下，中國政府並沒有想辦法解決當前的危機，反而是持續加強他們的統戰工作，認為統戰工作成功有助於改善經濟危機。

Photo Credit: 中央社 國台辦發言人朱鳳蓮28日在例行記者會表示，暑假期間多場有關兩岸青年交流的活動將陸續在中國大陸登場。 中央社記者周慧盈北京攝 112年6月28日

政治利益凌駕於民生經濟的中國統戰工作

中國在疫情解封後，除了強化疫情前對台灣的各種宣傳工作，也恢復因疫情中斷的兩岸各式交流活動，其中也包含針對青年的各種短期交流計畫和長期實習計畫。在我們目前已知的活動行程表可以看出，這些交流活動無論是短中長期，除了機票錢之外都是由中國官方買單。而長期的實習計畫除了各式的交流行程外，還附加實習期間有薪水可領，從上述的種種行為可以看出，中國在拉攏台灣青年方面是下足重本。

但為何中國政府會在此時此刻加強統戰工作，並不惜下重本拉攏台灣青年和各個社會階層？其中一個可能是希望能藉由這些統戰對象，強化他們對中國的好感，並進一步讓這些青年回台後，能製造有利於擴大對中國經貿關係的輿論，或讓這些統戰對象能靠攏親統派的候選人。但這樣的策略卻有可能進一步惡化台灣青年對中國的觀感，畢竟從數年前的兩岸青年交流活動結束後的調查中得到這樣的結論。

其實台灣的民間並不反對青年與其他國家的青年進行交流或到他國進行實習，但這些都必須奠基在平等和互相尊重的前提下。但中國近幾年發起的任何交流活動幾乎是以統戰為目的，反而完全喪失了青年交流的真諦。加上中國近幾年經濟下行的狀況愈發嚴重，此時舉辦這些統戰交流活動更容易引發疑慮。加上近期中國通過反間諜法強化對內監控，難保這些去交流的青年最後會淪為官方的人質。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

原標題：關於中共近期重啟兩岸青年交流活動之分析

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航