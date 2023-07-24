我在日本兵推扮演台灣總統：「台海有事即日本有事」，安保三文件發表後的新局勢

文：賴怡忠（受邀參演「日本國際戰略論壇」第三次台海有事兵推，扮演台灣總統角色）

「日本國際戰略論壇」第三次台海有事兵推，首次邀請台灣參與

日本國際戰略論壇（JFSS） 於7月15日及16日在東京舉辦兩天的台海有事兵推，引發媒體廣泛報導。這次是日本國際戰略論壇第三次的台海有事兵推，但卻是首次邀請台灣參與。筆者有幸受邀參演，扮演台灣總統角色。另兩位參演者為來自台灣國防安全研究院的林彥宏博士（扮演台灣的國安會秘書長）及楊長蓉博士。

除了台灣有三位參演者外，現任國安院院長，退役陸軍一級上將霍守業將軍，以及國安院副執行長，退役空軍中將李廷盛將軍、蘇紫雲博士以及另一位國安院的學官，連同我國駐日副代表蔡明曜率領駐日本代表處同仁若干，一起擔任觀察員。

除了日本觀察員外，台灣的觀察員數量算是第二多。這次有兩位美國前官員參演，分別扮演美國總統與國家安全顧問。美國大使館也有多位觀察員到現場。外國觀察員除了美國使館人員外，記憶所及似乎也包括了英、立陶宛、芬蘭、澳洲等駐日使館都有官員在現場觀察員。

此次兵推目的是測試日本之對應，台美參與者皆為配角

此次兵推的目的是測試日本既有體系與思考方式對「台海有事」發生後的對應能力，是檢驗日本政府的決策力為主，台灣與美國的參演者是作為協助這個測試的配角。台灣是事件的主角，但卻是此次兵推的配角。日本需要理解台灣對若干事件的可能反應，以便可以更正確測試其政府的決策反應力及發掘思考盲點。

當理解這一點後，兵推的觀察重點就不是台灣的承受力，而是日本的反應重點與決策力。而從參演的日方角色，包括首相、官房長官、官房副長官（兩位）、國家安保局長、外務大臣、防衛大臣、財務大臣、經產大臣、國土交通大臣、統合幕僚監、沖繩政府長官、及前述省廳的事務次官等分別都有角色，更顯示這個兵推是有意測試日本政府各省廳的思考對應以及協調能力等。

因此所謂台灣能否守得住云云，都是兵推的給定條件，而不是兵推的推演結果。

三次兵堆架構皆類似，從中國對台假新聞戰開始，發展到對美日直接攻擊

這是日本國際戰略論壇的第三次台海有事兵推，由於2021年的第一次兵推後有將其結果出版《台海有事 日本對策》，台灣今年初也出版中文翻譯本。

如果比較今年與兩年前（2021）的兵推，可以發現架構十分類似，都是以台灣受到中國發動假新聞戰，之後升級到全面網攻、在擴及到對日本鄰近台灣領土的侵擾攻擊，對台灣的全面進攻、對日本與駐日美軍的全面網攻、對日美的直接軍事攻擊、佔領日本西南諸島部分領土等。只不過兩年前的兵推是以2024台灣選舉為主。今年的兵推以2027年習近平第三任快結束時為推演發想的時間軸。

由於此次兵推已假設民進黨於2024年連任總統，因此在2027年是民進黨政府。我猜大概因為民進黨已經推出現任副總統賴清德參選2024總統選舉，在2027是民進黨政府的兵推假設下，但可能不方便邀請賴清德副總統來日本參與兵推，因此就叫另一個剛好也是姓賴的學者，來日本偽裝為賴總統參演。我大概就是因為「姓賴」感覺稱賴總統比較方便，因而被請來日本參演吧。

Photo Credit: 賴怡忠 日本國際戰略論壇（JFSS） 於7月15日及16日兩天在東京舉辦的台海有事兵推，作者受邀參演，扮演台灣總統角色

此次兵推全程對媒體公開，期使日本一般民眾更了解台海有事對日本的衝擊

這個兵推的特色是全程對邀請的媒體公開。不僅在下達狀況會對媒體以及在場所有的觀察員簡報，各省廳的共同討論過程也對媒體開放，甚至在進行國際協調，包括台灣與日本、台灣與美、日，以及最後緊急提出台美日的外長會議等，媒體都可以全程跟拍。

日本國際戰略論壇會如此設計，是要讓一般民眾知道台海有事對日本的影響、日本那些地方會受到衝擊，以及回應時的考量因素是什麼等，讓日本一般民眾可以更感同身受。因此這個兵推的另一個目的，是針對台海有事就是日本有事這個情節，透過直接演練讓日本民眾知道，意即這是日本國安社區意圖對一般民眾在意識動員前，所發動的社會溝通。

特別是此次有台灣參演者，日方認為這個過程更是讓日本社會可以直接了解到台灣屆時的反應與需求。當這些期待是由台方說出，而不是日本戰略專家告訴民眾台灣應該會如何，其對日本社會的說服力更強。設計兵推者就私下對筆者表示，台灣參與者在兵推時對日本提出的意見與要求，能清楚明白地透過媒體被日本社會知曉，是他們發動此次推演的最重要意義之一。

正是有這樣的設計，但卻有在現場的台灣媒體報導出與想定狀況差異甚大的情形，當然使人十分詫異。而在這個錯誤前提下，導致這個報導對於之後台美日外長討論的內容及其戰略邏輯的解讀，就變得與實際狀況恰恰相反。這當然更會使人懷疑其會出現這樣與實際情形差異甚遠的報導方向，是否背後有政治意圖存在了。

去年底日本通過新國安三文件，導致兵推的運作假設被改變

與會日本參演者，特別是參演的日本國會議員，多指出與前兩年參演不同，是這次是在日本通過國安戰略三文件之後的兵推，意味著過去兩年日本有很多不能做的，在今年因三文件通過之故「瞬間解禁」。但也因為日本政黨內部從未對三文件賦予的能力及權力有好好討論過，使大家在面對這些「禁制不再」時，反而不太清楚自己可以做什麼，以及可以做到哪裡。

不少國會議員表示這次兵推感覺沒有揮灑出日本可以發揮的能耐，特別是因為很多措施的禁制不再，導致原先決策的假設都要改變，但現場面對時因習慣的戰略假設出現變化，導致遲遲無法做出決定。特別在兵推會壓縮時間而形成的巨大壓力下，更讓決策品質較過去更為輕疏。