南北分裂之劉宋衰亡（上）：宋文帝劉義隆被兩個兒子謀殺，國家政體開始走向崩壞

文：阿前

南朝《宋書》，有「二凶傳」。很單純就是指兩個窮凶惡極的傢伙。他們做了什麼天怒人怨的事情？

弒父，弒君。

他們的父親，就是南朝宋文帝，劉義隆。元凶名劉劭，是宋文帝長子，在他剛即位時出生。當時劉裕過世未滿三年，宋文帝仍在服喪，就不敢告訴大家有這個孩子，直到討滅徐羨之等，才宣布皇子劭的誕生。

《宋書》說自古以來，從未有人君即位後皇后生太子，只有帝乙的太子紂而已。這邊的太子應該是指「嫡長子」，而重點在「皇后生子」。一個正常的皇帝，通常要經過重重培養，在一定年紀才能正式即位：即使前任皇帝早就死掉了，也會由「太后稱制」來做為元首。

這個異象是在暗示，劉劭將會像商紂一樣，凶殘。

當時皇后表示要應該要殺掉這個兒子，但劉義隆阻止了。更重要的是，劉劭的真實出生時間，應該屬於謠傳。但有些記錄可以做為映證，比方他在朝廷公開文件中，以13歲元服。

宋代對於幾歲可以元服很是辯證了一番，按周禮來說，12到20都是合禮的年紀。不過兩漢天子最小都是15歲在元服的。劉劭13元服，不合常理，但應古禮。他長相好看，身材修長，好學又善弓馬，也沒甚麼好挑剔的。

宋文帝很喜歡這個太子，盡可能的滿足他各種需求，更增加了東宮的兵權。這很有趣的。北朝發展出的「太子模式」，其實是讓太子擔任攝政官，非常類似於傳說中「堯舜」的接班。南朝卻由於劉裕的發家，宋文帝的政變，而產生這種槍桿子出政權的「太子模式」。

經歷東晉至此，武力對於鎮服江東世家來說，彷彿政權的萬靈丹。宋文帝也是心心念念的北伐。然而劉劭卻跟外戚第一蕭思話並肩，屬於反對北伐的派系。

西元450年，南北大戰再起，北魏直逼長江。鎮守石頭城的劉劭，認為應該處死提議發起此戰的江湛與徐湛之。更在會議上幾乎就要殺了江湛。宋文帝為了讓兩人和好，特別要劉劭的兒子娶江湛的女兒為妻。

由於北伐耗費甚鉅，宋文帝獎勵農桑，更在宮內養蠶。劉劭的親姊，東陽公主劉英娥，就以善養蠶為由，申請了一個女巫入宮。英娥把女巫介紹給了劉劭，還有「第二凶」劉濬。

劉濬跟他們不同母，但常常跟哥哥一起搞一些違法犯紀的事，很怕被老爸知道……那我們大概就可以想像事情了。漢武帝時代也發生過的「巫蠱之禍」。是的，姊弟三人就是要借重女巫，來設置巫蠱，「隱瞞天機」。然而，女巫是英娥的養女鸚鵡推薦的。

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鸚鵡也不是什麼正經人，收了個養子當姘頭，沒辦法，英娥不讓她嫁嘛。結果，巫蠱還沒搞好，英娥就先死了。這時候，鸚鵡可以嫁人了。但劉劭跟劉濬怕她洩漏秘密，就打算把她嫁給另一個可以信賴的自己人當小妾。他們根本不知道，鸚鵡的養子是正主兒。更重要的是，這養子還是置辦巫蠱的一員，更當上了隊長。

但這兒女情事，就被臨賀公主知道了。雖然一樣是公主，不過劉濬叫他「姥姥」，所以很可能是劉裕那一輩的親屬，而東陽公主算是她的「下官」。後宮那些嬪妃名稱，都是有品級的官職，上下也有歸屬權。並不是單純的皇帝打砲對象隨便取幾個稱號而已。

鸚鵡不是皇室血親，但她的去向原則上也是要記錄要被皇上知道的。那劉劭他們本打算偷偷處理，但臨賀公主就去告狀了。告啥？老公主知道這個晚輩，有收一個養子，在劉劭那邊當隊長。鸚鵡應該也告訴了老公主，自己想嫁給養子。

那宋文帝就叫劉劭來問話，只問這養子能力人品行不行，跟他們打算把鸚鵡嫁去哪。劉劭哪敢據實以告，只說養子勉強還行，鸚鵡要嫁去哪還沒決定，實際上已經嫁掉了。劉劭一出來，趕緊連絡劉濬，並且求臨賀公主串供。你說老公主配合否？很難講。

但叫人沒想到的是，鸚鵡怕自己的醜事外洩，主動請劉劭殺了養子。哇靠，此計甚佳，劉劭就偷偷處理掉了。但實在太偷偷了，導致養子的副隊長突然很擔心，下一個死的會不會是自己？於是，副隊長就跑去皇上那邊，自首巫蠱之事。

引爆。

就副隊長的所知，此事不過隊長與鸚鵡的五四三。結果宋文帝派人抓捕鸚鵡，抄出了劉劭與劉濬大逆不道的書信往來，數百封。更循線挖出了宋文帝的木像。

罪證確鑿。

不過宋文帝要求把案子集中在女巫身上，兩個兒子就是罵一罵就算了不然要怎樣呢？畢竟他們只是在下咒，希望宋文帝不要發現他們的小過錯。別說皇帝的兒子，尋常百姓家的兒子誰不是如此，小孩三歲開始就會為了自保說謊啊。

不過，女巫小姐早就換衣服剃光頭，假扮成比丘尼逃走了。倒是宋文帝的兩大親信：江湛與徐湛之勸說應該撤換太子。當時的第一執政江夏王劉義恭，倒是跟哥哥說劉劭這樣迷信是不太好沒錯，不過也未必就不能當個好皇帝。

漢武帝也是很迷信嘛是不是？其實南北朝的皇帝都還滿迷信的。有趣的是，同時代知識份子正在試圖掙脫信仰的枷鎖。

兩年過去，大家相安無事。但宋文帝突然收到密報，說是準備去荊州江陵上任的劉濬，帶了一個尼姑進宮。好像就是當年的女巫。宋文帝一開始不信，去東宮帶了兩個婢女回來問話，果然這尼姑就是那個女巫。還以為兒子們已經改過自新的宋文帝悲痛，震驚。

一怒之下，起詔要廢劉劭太子之位，並命劉濬自盡。

你知道，爸爸這麼傷心憤怒的時候，也只能跟媽媽說這事兒了。媽媽當然是先安撫爸爸，再一邊跟兒子通風報信家庭倫理悲喜劇演到不要演的套路。這個是劉濬的媽媽得到消息。劉濬也一如往常的，趕緊問哥哥如何是好，劉劭就跟心腹們討論了討論……。