南北分裂之劉宋衰亡（下）：劉駿力行仁政付出巨大成本，導致國家經濟狀況越來越差
我們想讓你知道的是
劉駿採取比較和緩的做法：力行仁政。所謂的仁政，德政，在政治鬥爭的本質上，就是一種拉攏底層票源的手法。人民跟國家租土地，納稅，要繳的比給世族少，那麼底層百姓就會支持國家而非世族。好簡單啊？這割肉餵鷹啊。
文：阿前
南朝劉宋的皇帝，是非常有特色的。劉裕篡晉而立，長子繼承，然後被廢，三子宋文帝得立。宋文帝死後，長子繼承，然後三子宋孝武帝與宗室起義，討滅現帝。宋孝武帝死後，長子繼承，又被殺害，宋明帝劉彧即位。
劉彧死後，長子繼承……看到這邊還沒有感受到那個鬼打牆，我也算是服啦。果不其然，又被刺殺了，三子宋順帝劉準登基。終於沒有了，劉準禪讓給蕭道成，為南齊，劉宋結束。可以規律成這樣，真的十分驚人不是嗎？就是那個劉彧不守規矩，他是孝武帝的弟弟，不是第三子。
嫡長子繼承制，是儒家的一個悲願。兩漢大部分的皇帝，其實都不是嫡長子。那也正因為這樣，三國就吵得特別兇，認為非嫡長子制簡直就是罪惡的淵藪。好啦，我們新版本的劉朝給大家示了個範，一次失敗再一次，次次都是大失敗。
這四大長子中，三個都是被臣子說他們不夠好，逼退。只有二號劉劭比較特別，大家直接說是他殺了宋文帝，大凶之人。劉宋基本承晉制，親王不像兩漢武帝之後是個擺設，而是地方軍閥。那東晉最會的，就是地方軍閥的權力凌駕於朝廷之上。
只是當時的大咖都是異姓，劉宋又回到宗室為主……當然啦，宗室一天到晚出來廢帝，總有個皇帝會讓權力流動。這個流動，就從討滅元凶的宋孝武帝開始。孝武帝劉駿是跟叔叔伯伯堂兄弟一起打出來的天下，順理成章讓大家入朝為官，並派駐異姓將領於各地。
不過呢，討滅元凶之戰，本有三巨頭，劉駿、劉義宣，與宣戰者臧質。但成功的關鍵，卻是朝廷中的劉義恭反出，奉劉駿為帝。於是，就在劉駿攻下京城，跟劉義恭開心手握大權的隔年，劉義宣跟臧質就決定「再反一次」。
為期三月，被大將王玄謨擊破。經此一役，劉駿對宗室的防備之心，那是又更深了一層。慢慢的，把地方軍閥的配額，調整成宗室五，異姓五。說是輕描淡寫，要調職經營地方多年的將軍，可非易事。
通常可以有兩種作法。
以這時的局勢，可以選擇發起北伐，在北伐軍中調整將領配置，並於事後賞罰更換。但要知道，不管劉駿他們喊元凶多壞，他的稱帝本身就是一場叛亂。說白了，京畿地區當時可是支持元凶天子的。再加上長年駐守荊州的劉義宣緊接出兵，雖然三月即平，但整個南朝劉宋最有力量的荊揚世族，顯然在基本面上都是「反劉駿」的。
北伐個屁，一調動兵力只怕就要出大事。
劉駿等人只能採取比較和緩的做法：力行仁政。所謂的仁政，德政，在政治鬥爭的本質上，就是一種拉攏底層票源的手法。人民跟國家租土地，納稅，要繳的比給世族少，那麼底層百姓就會支持國家而非世族。
好簡單啊？這割肉餵鷹啊。
國家在方方面面去表現出比地方豪族更值得信賴的一面，要付出的成本何其巨大。當然，有個好處是在史書上，劉駿就是一個不窮兵黷武，疼惜百姓的好皇帝。
他最特別的地方，就是會在皇家華林園聽取判決。欸我想到法國王族也會在凡爾賽宮聽取地方貴族與民眾訴願呢。補充一下，華林園是仿造洛陽華林園所建，洛陽正版本來是曹叡蓋的，叫芳林園。因為跟曹芳的名字衝突，就改成華，大家都是花不要分那麼細。
不過即使事情緩步進行，也未必就能一帆風順。西元459年，距離劉駿稱帝不到五年的時間，宗室叛亂又起。同樣打了三個月，同樣以異姓大將沈慶之為首平亂。
德政，更是越開越大。但跟世族對立，財源本就緊縮，又要大灑幣，怎麼辦呢？北朝有解，打蠻子。北朝可以打草原遊牧民族，南朝也可以討討荊州各蠻。笑死，三國時代孫權專打揚州蠻，一律稱百越。到這時百越盡服，荊州都很蠻。
其實不管哪個朝代本來領土之內就都有原住民部落，只是以收稅收貢的方式來管制，不入郡縣制。並不是畫一條線，東邊都原住民西邊都漢人。至於把原住民當提款機，更是中國行之有年的良好傳統。亂華的五胡，其實也就是這樣站起來的。
但南朝討蠻，仍是入不敷出，不得已，從皇宮朝廷開銷，到地方郡縣官員的薪俸，都得減上一減，蠢。
你減了地方官員的薪水，地方官員還能幫你好好照料百姓嗎？隔年，海陵王殺了監督他的官員，造反。很快就被平定，劉駿則派遣自己的兒子去取代。對，拔宗室是拔叔伯兄弟，真的全換成異姓不如吞刀子自殺比較快。一般穩妥的做法，就是換成自己的兒子。
但兒子就能信賴嗎？元凶劉劭地下有靈，也是笑笑。於是，劉駿開大絕了，展開合眾國體制。什麼意思？劉宋開始封外國王族為大官。來交好的倭國，高麗國，紛紛成為了劉宋的重要官員。
以倭國王世子興為安東將軍。
征東大將軍高麗王高璉進號車騎大將軍、開府儀同三司。
這些人可能來江左當官嗎？用膝蓋想也知道不可能。象徵性的冊封，這不是史上第一遭。但幫外國國王開府，這我就沒聽過了。這叫做，邀請外資入駐。你看，外資一進來，宋孝武帝馬上就可以開倉賑糧了，三個月內，連開兩次。
穩了穩了，吃到這好處，乾脆大家都來開府好啦。接連下來，各大宗室紛紛開府儀同三司。山窮水盡時，方知家人可靠啊。有時候人就是這樣，努力了一輩子，突然一個念頭就把整件事都改了。
在劉駿駕崩前，宗室刺史將軍的數量，又再一次大幅的提高。同時，大旱襲擊了江左。新即位的劉駿長子劉子業，以劉義恭為輔政，繼續地方大風吹制。不管姓劉姓牛，在地方待得久了，百姓就會分不清該效忠軍閥，還是皇上。
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！