南北分裂之劉宋衰亡（下）：劉駿力行仁政付出巨大成本，導致國家經濟狀況越來越差

文：阿前

南朝劉宋的皇帝，是非常有特色的。劉裕篡晉而立，長子繼承，然後被廢，三子宋文帝得立。宋文帝死後，長子繼承，然後三子宋孝武帝與宗室起義，討滅現帝。宋孝武帝死後，長子繼承，又被殺害，宋明帝劉彧即位。

劉彧死後，長子繼承……看到這邊還沒有感受到那個鬼打牆，我也算是服啦。果不其然，又被刺殺了，三子宋順帝劉準登基。終於沒有了，劉準禪讓給蕭道成，為南齊，劉宋結束。可以規律成這樣，真的十分驚人不是嗎？就是那個劉彧不守規矩，他是孝武帝的弟弟，不是第三子。

嫡長子繼承制，是儒家的一個悲願。兩漢大部分的皇帝，其實都不是嫡長子。那也正因為這樣，三國就吵得特別兇，認為非嫡長子制簡直就是罪惡的淵藪。好啦，我們新版本的劉朝給大家示了個範，一次失敗再一次，次次都是大失敗。

這四大長子中，三個都是被臣子說他們不夠好，逼退。只有二號劉劭比較特別，大家直接說是他殺了宋文帝，大凶之人。劉宋基本承晉制，親王不像兩漢武帝之後是個擺設，而是地方軍閥。那東晉最會的，就是地方軍閥的權力凌駕於朝廷之上。

只是當時的大咖都是異姓，劉宋又回到宗室為主……當然啦，宗室一天到晚出來廢帝，總有個皇帝會讓權力流動。這個流動，就從討滅元凶的宋孝武帝開始。孝武帝劉駿是跟叔叔伯伯堂兄弟一起打出來的天下，順理成章讓大家入朝為官，並派駐異姓將領於各地。

不過呢，討滅元凶之戰，本有三巨頭，劉駿、劉義宣，與宣戰者臧質。但成功的關鍵，卻是朝廷中的劉義恭反出，奉劉駿為帝。於是，就在劉駿攻下京城，跟劉義恭開心手握大權的隔年，劉義宣跟臧質就決定「再反一次」。

為期三月，被大將王玄謨擊破。經此一役，劉駿對宗室的防備之心，那是又更深了一層。慢慢的，把地方軍閥的配額，調整成宗室五，異姓五。說是輕描淡寫，要調職經營地方多年的將軍，可非易事。

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通常可以有兩種作法。

以這時的局勢，可以選擇發起北伐，在北伐軍中調整將領配置，並於事後賞罰更換。但要知道，不管劉駿他們喊元凶多壞，他的稱帝本身就是一場叛亂。說白了，京畿地區當時可是支持元凶天子的。再加上長年駐守荊州的劉義宣緊接出兵，雖然三月即平，但整個南朝劉宋最有力量的荊揚世族，顯然在基本面上都是「反劉駿」的。

北伐個屁，一調動兵力只怕就要出大事。

劉駿等人只能採取比較和緩的做法：力行仁政。所謂的仁政，德政，在政治鬥爭的本質上，就是一種拉攏底層票源的手法。人民跟國家租土地，納稅，要繳的比給世族少，那麼底層百姓就會支持國家而非世族。

好簡單啊？這割肉餵鷹啊。

國家在方方面面去表現出比地方豪族更值得信賴的一面，要付出的成本何其巨大。當然，有個好處是在史書上，劉駿就是一個不窮兵黷武，疼惜百姓的好皇帝。

他最特別的地方，就是會在皇家華林園聽取判決。欸我想到法國王族也會在凡爾賽宮聽取地方貴族與民眾訴願呢。補充一下，華林園是仿造洛陽華林園所建，洛陽正版本來是曹叡蓋的，叫芳林園。因為跟曹芳的名字衝突，就改成華，大家都是花不要分那麼細。

不過即使事情緩步進行，也未必就能一帆風順。西元459年，距離劉駿稱帝不到五年的時間，宗室叛亂又起。同樣打了三個月，同樣以異姓大將沈慶之為首平亂。

德政，更是越開越大。但跟世族對立，財源本就緊縮，又要大灑幣，怎麼辦呢？北朝有解，打蠻子。北朝可以打草原遊牧民族，南朝也可以討討荊州各蠻。笑死，三國時代孫權專打揚州蠻，一律稱百越。到這時百越盡服，荊州都很蠻。

其實不管哪個朝代本來領土之內就都有原住民部落，只是以收稅收貢的方式來管制，不入郡縣制。並不是畫一條線，東邊都原住民西邊都漢人。至於把原住民當提款機，更是中國行之有年的良好傳統。亂華的五胡，其實也就是這樣站起來的。

但南朝討蠻，仍是入不敷出，不得已，從皇宮朝廷開銷，到地方郡縣官員的薪俸，都得減上一減，蠢。

你減了地方官員的薪水，地方官員還能幫你好好照料百姓嗎？隔年，海陵王殺了監督他的官員，造反。很快就被平定，劉駿則派遣自己的兒子去取代。對，拔宗室是拔叔伯兄弟，真的全換成異姓不如吞刀子自殺比較快。一般穩妥的做法，就是換成自己的兒子。

但兒子就能信賴嗎？元凶劉劭地下有靈，也是笑笑。於是，劉駿開大絕了，展開合眾國體制。什麼意思？劉宋開始封外國王族為大官。來交好的倭國，高麗國，紛紛成為了劉宋的重要官員。

以倭國王世子興為安東將軍。 征東大將軍高麗王高璉進號車騎大將軍、開府儀同三司。

這些人可能來江左當官嗎？用膝蓋想也知道不可能。象徵性的冊封，這不是史上第一遭。但幫外國國王開府，這我就沒聽過了。這叫做，邀請外資入駐。你看，外資一進來，宋孝武帝馬上就可以開倉賑糧了，三個月內，連開兩次。

穩了穩了，吃到這好處，乾脆大家都來開府好啦。接連下來，各大宗室紛紛開府儀同三司。山窮水盡時，方知家人可靠啊。有時候人就是這樣，努力了一輩子，突然一個念頭就把整件事都改了。

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在劉駿駕崩前，宗室刺史將軍的數量，又再一次大幅的提高。同時，大旱襲擊了江左。新即位的劉駿長子劉子業，以劉義恭為輔政，繼續地方大風吹制。不管姓劉姓牛，在地方待得久了，百姓就會分不清該效忠軍閥，還是皇上。