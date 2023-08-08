投行大叔經驗談：一個人的工作能力強不強，就看這五點

文：投行大叔

1. 接受工作時，要問清楚目標

德魯克曾說：「做任何事情之前，你首先要考慮做正確的事情，然後再去考慮如何正確做事。前者是方向，後者是方法，方向比方法更加重要。」也就是說，在接受到一項任務時，首先要清楚自己的工作目標是什麼。如果連工作目標都清楚，努力就等於白折騰。

老闆吩咐一個任務時，往往告訴你的是「行動層面」。而工作能力強的人，能深刻領悟到行動背後的目的是什麼，因此，他們工作總能達到老闆心目中想要的結果。

所以，當你接受到一個工作時，一定要清楚工作目標。實在不知道，你可以當面問老闆，做這件事的目標什麼，要達到一個什麼樣的結果。目標清晰了，才能像打靶一樣，一打一個準。如果工作沒有目標，那就不是工作，而是空洞的行為。

2. 執行工作時，確定具體計畫

在接受到一個工作目標後，有些人就急不可耐地開始執行，生怕晚點就錯失了機遇這種積極的態度是值得肯定的，但這種工作方法卻是有些沖動和盲目。

俗話說「磨刀不誤砍柴工」，做任何工作都應該有計劃。事前進行籌畫、可行性論證和目標步驟拆解分析，看需要溝通、協調、配合的部門人員有哪些。只有做好充分的計畫準備，才能使工作循序漸進、有條不紊，和提高工作效率。

好的規劃，永遠是成功執行任務的第一步。做事沒有計劃，行動起來就必然兵敗如山倒。做好工作計畫之後，你可以找長官一同確認計畫的可執行性。因為長官的資源和見識，能讓你的計畫更順利的執行。而且，在長官眼中，你是一個做事有規劃和全視野的人。畢竟，沒有規劃的工作叫拼圖，有規劃的工作才叫藍圖。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

3. 回饋工作時，帶著你的方案

當一項工作執行到一定程度時，要主動向長官回饋工作情況便於長官瞭解工作進展、所遇到的難題，或者取得的成果這樣長官才會心中有數，並及時對後續工作做好安排。主動回饋工作進度，還會讓長官覺得你是一個積極主動、認真負責，和靠譜的人。

但請注意，回饋工作時，帶著你的方案去，而不是簡單的彙報。沒有方案就去請教長官，是你的懶惰，也是你的無能。哪怕你的方案不切實際，對解決問題毫無益處，但有方案，起碼表明你思考過。這是一種應有的工作態度。

回饋工作時，最好帶有三種解決方案：

最可行的方案。

最大膽的方案。

最可能失敗的方案。

如果能對每個方案進行利弊分析，那再好不過了。

4. 總結工作時，突出資料結果

總結工作時，要遵守一個原則先說資料結果，再說過程。做工作總結最忌長篇大論、內容枯燥，沒有重點。絕大部分公司都是「結果導向」，老闆看工作也只看結果，對過程沒有多大興趣。所以，總結工作時，要言簡意賅，突出資料結果。

比如在日常工作中的日報、週報和報中，長官會據每個人的工作內容，進行資料分析，從而優化工作方法和工作時間分配，讓我們更有成效地工作。但如果沒有突出資料結果的話，長官就無法評估你的工作情況，也不會給你留下深刻的好印象，你也失去了成長改變的機會。

5. 分享工作時，細說經驗技巧

公司經常會組織大家，來一場工作心得體會分享，或者季度PPT演講，這個時候，你得抓住機會，說說自己的工作經驗和技巧。任正非經常說：「一個企業最大的費用，就是經驗的浪費。」因為，如果你的工作不能形成經驗和技巧，就算成功了，也不知道為什麼成功。對未來是不可複製的成功，是沒有意義的。

而失敗的工作，如果能找出其中的原因和經驗教訓，不重複踩坑，對公司來說也是有價值的。所以，分享工作時，一定要總結自己的經驗和技巧，不管成功還是失敗，都是公司無形的資產。你分享出來了，長官就會覺得你是一個有能力，且有價值的人。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：職場守則｜看一個人的工作能力強不強，就看這5點！

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航