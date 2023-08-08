投行大叔經驗談：一個人的工作能力強不強，就看這五點
我們想讓你知道的是
老闆吩咐一個任務時，往往告訴你的是「行動層面」。而工作能力強的人，能深刻領悟到行動背後的目的是什麼，因此，他們工作總能達到老闆心目中想要的結果。
文：投行大叔
1. 接受工作時，要問清楚目標
德魯克曾說：「做任何事情之前，你首先要考慮做正確的事情，然後再去考慮如何正確做事。前者是方向，後者是方法，方向比方法更加重要。」也就是說，在接受到一項任務時，首先要清楚自己的工作目標是什麼。如果連工作目標都清楚，努力就等於白折騰。
老闆吩咐一個任務時，往往告訴你的是「行動層面」。而工作能力強的人，能深刻領悟到行動背後的目的是什麼，因此，他們工作總能達到老闆心目中想要的結果。
所以，當你接受到一個工作時，一定要清楚工作目標。實在不知道，你可以當面問老闆，做這件事的目標什麼，要達到一個什麼樣的結果。目標清晰了，才能像打靶一樣，一打一個準。如果工作沒有目標，那就不是工作，而是空洞的行為。
2. 執行工作時，確定具體計畫
在接受到一個工作目標後，有些人就急不可耐地開始執行，生怕晚點就錯失了機遇這種積極的態度是值得肯定的，但這種工作方法卻是有些沖動和盲目。
俗話說「磨刀不誤砍柴工」，做任何工作都應該有計劃。事前進行籌畫、可行性論證和目標步驟拆解分析，看需要溝通、協調、配合的部門人員有哪些。只有做好充分的計畫準備，才能使工作循序漸進、有條不紊，和提高工作效率。
好的規劃，永遠是成功執行任務的第一步。做事沒有計劃，行動起來就必然兵敗如山倒。做好工作計畫之後，你可以找長官一同確認計畫的可執行性。因為長官的資源和見識，能讓你的計畫更順利的執行。而且，在長官眼中，你是一個做事有規劃和全視野的人。畢竟，沒有規劃的工作叫拼圖，有規劃的工作才叫藍圖。
3. 回饋工作時，帶著你的方案
當一項工作執行到一定程度時，要主動向長官回饋工作情況便於長官瞭解工作進展、所遇到的難題，或者取得的成果這樣長官才會心中有數，並及時對後續工作做好安排。主動回饋工作進度，還會讓長官覺得你是一個積極主動、認真負責，和靠譜的人。
但請注意，回饋工作時，帶著你的方案去，而不是簡單的彙報。沒有方案就去請教長官，是你的懶惰，也是你的無能。哪怕你的方案不切實際，對解決問題毫無益處，但有方案，起碼表明你思考過。這是一種應有的工作態度。
回饋工作時，最好帶有三種解決方案：
- 最可行的方案。
- 最大膽的方案。
- 最可能失敗的方案。
如果能對每個方案進行利弊分析，那再好不過了。
4. 總結工作時，突出資料結果
總結工作時，要遵守一個原則先說資料結果，再說過程。做工作總結最忌長篇大論、內容枯燥，沒有重點。絕大部分公司都是「結果導向」，老闆看工作也只看結果，對過程沒有多大興趣。所以，總結工作時，要言簡意賅，突出資料結果。
比如在日常工作中的日報、週報和報中，長官會據每個人的工作內容，進行資料分析，從而優化工作方法和工作時間分配，讓我們更有成效地工作。但如果沒有突出資料結果的話，長官就無法評估你的工作情況，也不會給你留下深刻的好印象，你也失去了成長改變的機會。
5. 分享工作時，細說經驗技巧
公司經常會組織大家，來一場工作心得體會分享，或者季度PPT演講，這個時候，你得抓住機會，說說自己的工作經驗和技巧。任正非經常說：「一個企業最大的費用，就是經驗的浪費。」因為，如果你的工作不能形成經驗和技巧，就算成功了，也不知道為什麼成功。對未來是不可複製的成功，是沒有意義的。
而失敗的工作，如果能找出其中的原因和經驗教訓，不重複踩坑，對公司來說也是有價值的。所以，分享工作時，一定要總結自己的經驗和技巧，不管成功還是失敗，都是公司無形的資產。你分享出來了，長官就會覺得你是一個有能力，且有價值的人。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：職場守則｜看一個人的工作能力強不強，就看這5點！
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
我們想讓你知道的是
為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html