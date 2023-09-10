傳說《山海經》本來是一幅「世界地圖」，很有可能在陶淵明的時代還看得到原圖

文：厭世哲學家

提到《山海經》，你覺得這是怎樣的一本書？——充滿荒誕不經的神話，記載很多獵奇的妖怪，好像很多玄幻小說中都有提到過這本書……除了這些，你對這本「上古奇書」還有更多的認識嗎？

如果曾經對這本書很好奇的話，不妨就繼續看下去吧。

促使我開始研究《山海經》，是源於我在學校開設的選修課（沒錯，現在高中已經有選修課了），實際上《山海經》並不是我的學術專業。

可怕的是，隨著我對《山海經》愈來愈了解，我也愈來愈肯定這絕對不是一本胡說八道的神話故事設定集。它確實是一部來自中國上古時期的著作，反映了先民對宇宙、對世界、對生活、對一切物的認知，它真正是一把解開上古文化的鑰匙。

身為一個古文獻研究者，生活在21世紀，我時常感覺到現代文明的傲慢。現代文明總是聲稱古代的先民蒙昧無知、迷信愚蠢、技術粗糙；但如果我們能先摒除成見，抱著同理心去研究古代文獻，往往會發現古人其實懂得比我們想像中來得多，而且比我們有智慧多了。

現在進入正題：《山海經》究竟是一本什麼樣的書？

首先，書名就有問題——此書為何題為「山海經」？

第一個要釐清的是，書名之「經」並非「經典」或「經書」（classics／book）之意。書名之「經」其實是「經域」（boundary）之意，是表示丈量距離、劃定範圍的詞彙。

如果要用白話翻譯「山海經」三個字，就是：「山的經域及海的經域」。此書的內容就是記載「山」的範圍到哪裡、「海」的範圍又到哪裡，簡言之，這本書要探討的就是——「世界到底有多大、而世界的盡頭又有些什麼呢？」

只要是人，就會有好奇心。我們的先民當然也不只過著工作吃飯睡覺的生活，他們對這個世界很有好奇心。他們很想知道自己所居住的地方外面到底有些什麼？世界到底有多廣、有沒有其他的民族、各地物產又有哪些不同？——而《山海經》就是這一連串問題的解答。

或許你會想：《山海經》這本書的記載應該是胡說八道的吧。中國先民一直生活在黃土高原上，他們怎麼可能真的到海外遊歷過？至少他們不可能知道歐洲、印度、西伯利亞或美洲吧？

我認為，這真是我們現代人的思維迷障。我們一直以為人類習慣在某個地方定居，「安土重遷」，但這其實是農業文明發展前後才形成的生活形態。在此之前，人類其實是到處遷徙、四處尋找食物與水源的，人類總是善於旅行才能存活下來的。我們怎能連基本的求證精神都沒有，就認為先民絕不可能認知到全世界的全貌？（其實這也是我愈深入研究愈感到恐怖之處。）

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

其次，《山海經》很可能不是一本「書」，而是一張「世界地圖」呢

根據傳說，《山海經》本來是一幅「世界地圖」，而文字完全是用來解釋地圖方位及地點的，很可惜的是現在看不到這張圖了，所以也無法求證這個傳說是否屬實。

東晉時期的大詩人陶淵明獨愛《山海經》，他曾寫過〈讀山海經〉組詩，其中有言「流觀山海圖」——這真是一個絕佳的線索，很有可能在陶淵明的時代還是可以看到山海圖的。

而且，有可能是為了搭配地圖，所以此書總是先記錄某一座山，接著在下一座山出現之前，都會先冠上多少多少「里」數，好像是從上一座山到此山的距離。而行文也因此像是一種「遊記」。請看〈南山經〉開頭的記錄：

南山經之首曰䧿山。其首曰招搖之山，臨於西海之上，多桂，多金玉…… 又東三百里，曰堂庭之山，多棪木，多白猿，多水玉，多黃金…… 又東三百八十里，曰猨翼之山，其中多怪獸，水多怪魚，多白玉，多腹虫，多怪蛇，多怪木，不可以上。

從這段文字可以看到，旅行者從「䧿山」出發，往東走了東三百里，抵達了「堂庭之山」；又往東走了三百八十里，抵達了「猨翼之山」。這不就像是一個旅行家真實的旅行記錄嗎？

所以我們可以推測，此書的作者群應該是「古代的探險家」們。此書作者的問題，我們就下一期接著往下講……

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：細品志怪《山海經》是什麼樣的一本書？

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航