2023/09/10,
人文

傳說《山海經》本來是一幅「世界地圖」，很有可能在陶淵明的時代還看得到原圖

傳說《山海經》本來是一幅「世界地圖」，很有可能在陶淵明的時代還看得到原圖
Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

我們想讓你知道的是

傳說，《山海經》本來是一幅「世界地圖」，而文字完全是用來解釋地圖方位及地點的，很可惜的是現在看不到這張圖了，所以也無法求證這個傳說是否屬實。東晉陶淵明寫過〈讀山海經〉中有言「流觀山海圖」有可能陶淵明是可以看到山海圖的。

文：厭世哲學家

提到《山海經》，你覺得這是怎樣的一本書？——充滿荒誕不經的神話，記載很多獵奇的妖怪，好像很多玄幻小說中都有提到過這本書……除了這些，你對這本「上古奇書」還有更多的認識嗎？

如果曾經對這本書很好奇的話，不妨就繼續看下去吧。

促使我開始研究《山海經》，是源於我在學校開設的選修課（沒錯，現在高中已經有選修課了），實際上《山海經》並不是我的學術專業。

可怕的是，隨著我對《山海經》愈來愈了解，我也愈來愈肯定這絕對不是一本胡說八道的神話故事設定集。它確實是一部來自中國上古時期的著作，反映了先民對宇宙、對世界、對生活、對一切物的認知，它真正是一把解開上古文化的鑰匙。

身為一個古文獻研究者，生活在21世紀，我時常感覺到現代文明的傲慢。現代文明總是聲稱古代的先民蒙昧無知、迷信愚蠢、技術粗糙；但如果我們能先摒除成見，抱著同理心去研究古代文獻，往往會發現古人其實懂得比我們想像中來得多，而且比我們有智慧多了。

現在進入正題：《山海經》究竟是一本什麼樣的書？

首先，書名就有問題——此書為何題為「山海經」？

第一個要釐清的是，書名之「經」並非「經典」或「經書」（classics／book）之意。書名之「經」其實是「經域」（boundary）之意，是表示丈量距離、劃定範圍的詞彙。

如果要用白話翻譯「山海經」三個字，就是：「山的經域及海的經域」。此書的內容就是記載「山」的範圍到哪裡、「海」的範圍又到哪裡，簡言之，這本書要探討的就是——「世界到底有多大、而世界的盡頭又有些什麼呢？」

只要是人，就會有好奇心。我們的先民當然也不只過著工作吃飯睡覺的生活，他們對這個世界很有好奇心。他們很想知道自己所居住的地方外面到底有些什麼？世界到底有多廣、有沒有其他的民族、各地物產又有哪些不同？——而《山海經》就是這一連串問題的解答。

或許你會想：《山海經》這本書的記載應該是胡說八道的吧。中國先民一直生活在黃土高原上，他們怎麼可能真的到海外遊歷過？至少他們不可能知道歐洲、印度、西伯利亞或美洲吧？

我認為，這真是我們現代人的思維迷障。我們一直以為人類習慣在某個地方定居，「安土重遷」，但這其實是農業文明發展前後才形成的生活形態。在此之前，人類其實是到處遷徙、四處尋找食物與水源的，人類總是善於旅行才能存活下來的。我們怎能連基本的求證精神都沒有，就認為先民絕不可能認知到全世界的全貌？（其實這也是我愈深入研究愈感到恐怖之處。）

shutterstock_140065921
Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

其次，《山海經》很可能不是一本「書」，而是一張「世界地圖」呢

根據傳說，《山海經》本來是一幅「世界地圖」，而文字完全是用來解釋地圖方位及地點的，很可惜的是現在看不到這張圖了，所以也無法求證這個傳說是否屬實。

東晉時期的大詩人陶淵明獨愛《山海經》，他曾寫過〈讀山海經〉組詩，其中有言「流觀山海圖」——這真是一個絕佳的線索，很有可能在陶淵明的時代還是可以看到山海圖的。

而且，有可能是為了搭配地圖，所以此書總是先記錄某一座山，接著在下一座山出現之前，都會先冠上多少多少「里」數，好像是從上一座山到此山的距離。而行文也因此像是一種「遊記」。請看〈南山經〉開頭的記錄：

南山經之首曰䧿山。其首曰招搖之山，臨於西海之上，多桂，多金玉……

又東三百里，曰堂庭之山，多棪木，多白猿，多水玉，多黃金……

又東三百八十里，曰猨翼之山，其中多怪獸，水多怪魚，多白玉，多腹虫，多怪蛇，多怪木，不可以上。

從這段文字可以看到，旅行者從「䧿山」出發，往東走了東三百里，抵達了「堂庭之山」；又往東走了三百八十里，抵達了「猨翼之山」。這不就像是一個旅行家真實的旅行記錄嗎？

所以我們可以推測，此書的作者群應該是「古代的探險家」們。此書作者的問題，我們就下一期接著往下講……

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：細品志怪《山海經》是什麼樣的一本書？

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。