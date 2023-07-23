TNL+ 2023/07/23,
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電影《芭比》代表現實的勃肯鞋，今年有望IPO、估值逾1880億元，250年老品牌怎麼做到的？

電影《芭比》代表現實的勃肯鞋，今年有望IPO、估值逾1880億元，250年老品牌怎麼做到的？
Photo Credit: GettyImages

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高跟鞋與勃肯鞋，則分別代表了童話與現實，也同樣顯示了芭比突然「變平」的腳，已經難以穿上原本的高跟鞋。根據《彭博社》報導，引述知情人士說法，勃肯鞋母公司、LVMH集團支持的私募基金L Catterton已正在考慮策略選項，包括為勃肯鞋辦理首次公開發行，估值可能超過60億美金（約新臺幣1880萬元）。

文：Taylor Mei

近期的強檔電影《芭比》（Barbie）在上映後除了掀起一股粉色旋風，電影裡美國製鞋老牌「勃肯鞋」（Birkenstock）的出現，也讓該品牌的市場上知名度又更上一層樓，連帶帶動Arizona、Arizona Soft Footbed、Mayari等款式的銷售成長。而隨著先前的藝人「加持」與電影曝光，也連帶讓勃肯鞋有望最快在今（2023）年公開發行（IPO）。

代表童話的高跟鞋，代表現實的勃肯鞋

由知名導演葛瑞塔・哥維格（Greta Gerwig）拍攝的的電影《芭比》，於7月20日上映前在國內外即引起熱烈討論外，甚至還因與克里斯多夫・諾蘭（Christopher Nolan）拍攝的《奧本海默》（Oppenhimer）同日登上大螢幕，而造成影迷戲稱的「Barbieheimer」現象。

不過，電影中由凱特・麥金農（Kate McKinnon）飾演的怪芭比，兩手各拿了一隻象徵芭比世界的閃亮高跟鞋，以及一雙再普通不過的勃肯鞋，要飾演芭比的瑪格・羅比（Margot Robie）在電影中挑選。而高跟鞋與勃肯鞋，則分別代表了童話與現實，也同樣顯示了芭比突然「變平」的腳，已經難以穿上原本的高跟鞋。

勃肯鞋自1990年代成時尚標誌

根據《財富雜誌》（Fortune）報導，勃肯鞋自1966年起開始在美國販售，當時一個名叫弗雷澤 （Margot Fraser）的女士，在德國度假時發現了勃肯鞋，並開始進口該產品。勃肯鞋除了深受波西米亞人和時尚達人的歡迎，也在1990年代、2000年代的美國風靡一時，名模凱特・摩絲（Kate Moss）和海蒂・克隆（Heidi Klum）等名人也開始穿著涼鞋出鏡。

成立超過250年，現在的勃肯鞋已成傳奇品牌，更被視為高級的時尚單品，與迪奧（Dior）、馬諾洛伯拉尼克（Manolo Blahnik）和范倫鐵諾（Valentino）等奢侈品牌推出各式合作。而勃肯鞋的特色風格，還催生了與Celine和紀梵希（Givenchy）等品牌聯名的一系列奢華款式。

近年，擁有約5500名員工的勃肯鞋公司，仍持續在德國大力投資建設生產基地。其中，包含在德國首都柏林北部的小鎮帕塞瓦爾克（Pasewalk）建造一座耗資1.2億歐元（約新臺幣41.85億元）的新工廠。

廣受歡迎，勃肯鞋最快今年IPO

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