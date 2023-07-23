杜蘇芮侵台前估達強颱標準，7/26-28對台影響最大，綠島、蘭嶼航班停航

吳德榮：颱風杜蘇芮侵台前達強颱標準，26日至28日上半天影響最大

（中央社）氣象專家吳德榮今（23）日說，歐美模式模擬颱風杜蘇芮中心登陸台灣位置仍有變化，從東北角至台灣南端皆有可能，代表預測仍在變動；目前預估杜蘇芮侵台前達強烈颱風標準，不可輕忽。

中央氣象局指出，今（2023）年第5號颱風杜蘇芮，凌晨2時中心距離鵝鑾鼻東南方約1270公里，未來將逐漸由偏西轉西北西進行，強度有逐漸增強的趨勢，路徑仍有不確定性，影響台灣的程度取決於北轉的角度而定。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲系集模式模擬的系集平均路徑，颱風杜蘇芮從菲律賓東方海面，先向西轉西北前進，經巴士海峽、中心擦過台灣南端及西南部，各別路徑分散在其兩側，大多通過台灣。

吳德榮指出，美國系集模式模擬的系集平均路徑大幅調整，杜蘇芮中心通過台灣東北部，路徑則大多通過台灣。

吳德榮強調，最新中央氣象局「路徑潛勢及侵襲機率預測圖」顯示，杜蘇芮向西轉西北，侵襲台灣，7月28日凌晨2時中心已在福建；侵襲台灣之前，強度正值巔峰，達強烈颱風標準，侵襲機率又已高達80％，仍在提高中；其威脅加劇，絕不可輕忽。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，7月24日、7月25日颱風逐漸接近巴士海峽，其外圍環流開始對迎風面有些影響，東半部、恆春半島降雨逐漸明顯，背風面西半部平地晴熱，應防攝氏38度以上極端高溫，山區偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，7月26日至7月28日上半天受颱風影響，各地風雨最大，7月28日下半天颱風遠離，風雨漸停；7月29日天氣好轉，各地大致多雲時晴，局部地區偶有局部短暫雨，大氣不穩定，午後防局部大雷雨。

杜蘇芮最快25日同發海陸警，林右昌促加強防颱整備

根據最新預報，颱風杜蘇芮路徑北調，最快7月25日同發海陸警報。內政部長林右昌表示，已要求各直轄市、縣、市政府及部會，加強防颱整備作為，並呼籲民眾在颱風警報期間，避免前往海邊或登山。

中央氣象局昨（22）日表示，颱風杜蘇芮的路徑向北調一點，預估最快發布海警時間點是7月25日上午，7月25日下午有機會發布陸警，但仍要視颱風北轉角度而定。

林右昌晚間透過內政部新聞稿表示，評估杜蘇芮路徑可能帶來強大的風雨，昨天已特別通報地方政府應針對易淹水致災地區，預布搶修人員裝備及抽水，特別是過去曾發生地下道排水不及，造成民眾開車行經地下道時危及行車安全的案例，更應確保地下道抽排水系統功能正常，提早做好地下道抽排水設施整備。

他表示，另為避免強風造成災害，提醒地方政府應加強宣導及巡查廣告招牌、看板、工地施工機具與懸吊掛塔等強化固定措施。

林右昌說，颱風來襲前，各部會與地方政府應持續關注颱風動態，落實監控預警機制，並提醒針對高災害潛勢區，預先盤點弱勢族群避難疏散清冊，掌握中央所提供的各項颱風資訊，儘早啟動各項避災減災措施；若有災情發生，應利用各項災情查通報系統，主動蒐集及傳達災情。

林右昌也呼籲，民眾應隨時注意颱風天氣預報，提高警覺，及早做好防颱準備；颱風警報發布後，如非必要應避免前往山區、河邊、海域等地方，以免發生意外。

颱風杜蘇芮影響，綠島、蘭嶼25至27日航班停航

受颱風杜蘇芮外圍環流影響，交通部航港局東部航務中心表示，7月25日至27日台東往返綠島、台東往返蘭嶼及後壁湖蘭嶼航線全部停航，請民眾多加留意。

航港局指出，業者已公告在營業群組，並通知旅客退換票及請旅客提前或延後搭乘，疏運旅客。

船公司則將視天候狀況決定開船與否，提醒民眾隨時注意各船公司網站船班資訊，或直接電話詢問，以順利搭乘。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺