國民黨全代會通過徵召侯友宜，侯為4年前做不夠向韓國瑜致歉；郭台銘：一定要政黨輪替，我不會讓大家失望
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國民黨今天召開第21屆第3次全國代表大會，會中以全體起立、鼓掌方式，通過提名侯友宜代表國民黨參選2024年總統。侯友宜表示，4年前韓國瑜在選舉過程中，他做的不夠，對韓國瑜很「歹勢」；韓國瑜表示，貪汙腐敗的民進黨是謀財，現在將台灣推向戰爭是害命，一定要讓貪汙腐敗、謀財害命的民進黨，在國民黨推出的總統參選人侯友宜領導下，下架民進黨。
國民黨全代會通過侯友宜參選總統 朱立倫：組執政大聯盟
（中央社）國民黨今（23）日召開全代會，通過提名新北市長侯友宜參選總統。黨主席朱立倫表示，要拚2024翻轉台灣，要結合每一份力量，不但藍營要團結，要讓在野組成大聯盟，未來執政後，也要建立一個和平、安定、正義的執政大聯盟。
國民黨今天召開第21屆第3次全國代表大會，會中以全體起立、鼓掌方式，通過提名侯友宜代表國民黨參選2024年總統，朱立倫在致詞時表示，要拚2024、政黨輪替、翻轉台灣，必須要結合每一份力量，必須團結所有可以團結力量，結合所有人，在過程中不但國民黨要團結，藍營要支持，也要非綠以及希望台灣更好的民眾，大家團結在一起。
朱立倫表示，過程中要努力、全力讓非綠大同盟、大聯盟，未來執政之後，還要大家共同建立一個和平、安定、公平、正義的執政大聯盟，共同翻轉台灣，台灣更好。
朱立倫也說，他很清楚只要團結，什麼都可能；不團結，什麼都不可能。大家也知道要放下自我，遇到困難的時候，小我小一點、大我大一點，大家要秉持一個心，就是成功不必在我，成功一定有我。
朱立倫表示，民主真諦就是「做壞要換人」，做不好就下台，民主絕對不是民進黨做主，民主是人民作主，2024是人民要做主，不是民進黨作主、不是民進黨為主，大家共同下定這個決心，「做壞要換人」，做不好就下台。
侯友宜兩度擁抱韓國瑜，為4年前做不夠致歉
（中央社）國民黨今天召開全代會，總統參選人侯友宜兩度擁抱前高雄市長韓國瑜，並向他致歉。侯友宜說，4年前韓國瑜在選舉過程中，他做的不夠，對韓國瑜很「歹勢」，面對今年總統大選，他與韓國瑜有共同信念，為守護中華民國，並肩作戰。
國民黨今天召開第21屆第3次全國代表大會，侯友宜上午8時55分抵達會場，在門口等待，韓國瑜約9時現身，侯友宜隨即上前擁抱。
侯友宜表示，非常高興韓國瑜來參加全代會，4年前韓國瑜在選舉過程中，他做的不夠，對韓國瑜很「歹勢」，面對今年總統大選，他與韓國瑜有共同信念，為守護中華民國，並肩作戰，他與韓國瑜會「逗陣走、逗陣拚，顧中華民國、台灣這塊土地，感謝國瑜兄弟，我們又再度攜手合作。」
韓國瑜說，他非常開心，今天是國民黨的大活動，就像生日蛋糕推出來要許3個願望，他在這裡也許3個願望，第1希望中華民國國運昌隆，人民安居樂業；第2個願望是希望兩岸能夠和平交流，永遠不會有戰爭；第3個願望希望貪汙腐敗的民進黨，這次一定要下架。
韓國瑜表示，貪汙腐敗的民進黨是謀財，現在將台灣推向戰爭是害命，一定要讓貪汙腐敗、謀財害命的民進黨，在國民黨推出的總統參選人侯友宜領導下，下架民進黨。
兩人簡單接受媒體訪問後，侯友宜再度擁抱韓國瑜，兩人也搭肩往會場走去。
郭台銘：我不會讓大家失望，會給大選與政治帶來新的風格
（中央社）鴻海創辦人郭台銘是否參選總統備受關注，他今天表示，台灣人民需要改變，改變帶給人民希望，他要扮演帶來希望也帶來改變的角色。現在已有千萬人和他同樣希望改變，他一定不會讓大家失望，會給大選與政治帶來新的風格。
國民黨今天在新北市召開第21屆第3次全國代表大會，為2024年總統、立委選戰造勢，而郭台銘是否參選2024總統，動向備受關注。
郭台銘今天在臉書發文指出，他知道大家都很關心他接下來的動向。他要先跟大家報告，這次的總統大選對台灣未來發展至關重要，面對當前國家發展危機，及人民生活困境，執政的民進黨卻束手無策，所以一定要再次政黨輪替，下架腐敗無能的民進黨政府。
郭台銘表示，他深切體會到的是極大多數善良的台灣人民都厭惡政治，因為在政治上看到的總是政黨惡鬥，重要國家發展政策被擺在一邊沒有想法沒有進度，龐大預算黑箱作業，口頭上說「民主」，但真正重要的權力卻都在充滿算計、狡詐的黑箱中交換，舊式的宮廷協商無時不止。
他指出，大家看不到哪個政治人物真正抱持理想，他們的心思都放在如何製造聲量、如何操控網路民意、如何運作媒體上，他們口中所說的「民意」，根本和一般人民脫節，但真實的人民是存在的，真實的民意永遠大於黨意。
郭台銘表示，他看得愈多，心念愈是堅定，台灣人民需要改變，改變帶給人民希望，他就是要扮演帶來希望也帶來改變的角色。他生在台灣、長在台灣，將來也只會死在台灣、葬在台灣，而且他必定只會為了台灣人民的福祉一直付出到生命終結的那一刻。
他指出，他不懂得什麼是安享天年，在他的人生辭典中只有「奮鬥」與「戰鬥」，為他心目中的「和平、繁榮、清廉」的台灣，奮鬥、戰鬥到最後。最重要的是，他要將中華民國從戰爭的邊緣上，拉回和平的道路上。「我們要和平，不要戰爭」。
郭台銘表示，在眼前是一場和平與戰爭的選擇，更是經濟、科技變革時代的決定性路口。台灣能得到和平、繁榮，還是被既有的政治情勢拉向戰爭、破敗。他看得清清楚楚，這中間的關鍵就在於必須發動一場「還政於民」的根本改革，將被政黨長期把持、長期扭曲的民主，還給人民，讓人民擁有真正思考與選擇的機會。
郭台銘指出，孟子說「雖千萬人吾往矣」，因為信念與原則是正確的，更何況現在就已經有千萬人和他同樣希望改變，他一定不會讓大家失望，會給大選與政治帶來新的風格，以具體的改變讓大家心中重新燃起熊熊的希望之火。
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺
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台灣微軟: 「下一個十年，台灣極度樂觀！」 關鍵評論網媒體集團舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，邀集產官專家，觀見未來大勢
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《關鍵評論網媒體集團》迎來集團營運第十年，特別舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，設宴感謝長期支持與陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集產官領域專家對談，觀見下個十年的關鍵趨勢。
以媒體為核心，整合科技力與數據力的新型態媒體集團《關鍵評論網媒體集團》（下稱TNL Mediagene）今年六月迎來集團營運第十年。回首十年來的各項里程碑，《關鍵評論網》自2013於社群網站成立，發展至今，不只於今年五月與東京的Mediagene Inc.正式合併為TNL Mediagene，成為亞洲最大的數位媒體之一；稍早亦透過新聞稿公布，預計於2024年第一季正式成為第一間在美國公開上市的亞洲數位媒體集團。
為此，TNL Mediagene於上週四（6/15）舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，除了設宴感謝一路支持、陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集行政院副院長鄭文燦、數位發展部部長唐鳳、台北市市長蔣萬安、台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華等各界專家，與TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）、TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario）、Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）舉辦多場對談，從集團發展、AI科技、地緣政治與媒體價值等不同角度切入，與會眾重新思考媒體、商業與社會溝通之間的關聯性，觀見下個十年我們究竟該走向何方。
政策改善大環境，內容耕耘不間斷，公私攜手維繫多元包容的社會價值
活動開場，行政院副院長鄭文燦以國內近期的科技、媒體相關政策脈絡開場，並致上祝福。鄭文燦表示，對於國內整體的媒體環境，政府已經修改部分法令，透過廣告實名制、行政處分等方式，改善平台詐騙與假訊息橫行的問題；另一方面，AI科技與數據科技也是未來十年的發展重點，不只國科會與數位部都有相關計畫執行中，稍早集結國科會、數位部、NCC共同草擬的AI基本法也預計於九月完成，期望打造更完備、安心的媒體環境。
此外，因公務無法抵達會場的台北市市長蔣萬安與數位發展部部長唐鳳也各別拍攝影片，透過預錄影像送上賀詞。蔣萬安表示，他在《關鍵評論網》草創初期，曾擔任集團律師，也一路關注集團的發展，他更喜見《關鍵評論網》始終秉持「多元觀點」的理念，堅持將獨立、公正的報導及觀點，傳遞給亞洲甚至全球的每個讀者。
而唐鳳則擔任活動的壓軸神秘嘉賓，於活動最後線上登場。唐鳳表示，因為台灣完善的通訊建設，加上新型態數位媒體的出現，網際網路漸漸成為了公共討論的空間，或許這就是當媒體結合數位世界後，能夠產生的巨大影響力。另一方面，也非常高興TNL Mediagene 持續透過媒體平台，連結跨世代的聲音，透過獨立、公正的報導，培養出有見識、有辨別力、有數位素養的公民，為守護社會福祉與言論自由間貢獻許多。
十年願景：來自亞洲的聲音──泛亞洲數位媒體集團TNL Mediagene
論壇首場對談「關鍵未來 ∙ 亞洲媒體新布局與展望」邀請TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉、及Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）共同主講，分享跨國合併的契機與優勢、未來集團的發展策略，與對整體媒體版圖的影響。
小林弘人表示，TNL Mediagene在廣告科技（Adtech）及行銷科技（Martech）上擁有更多優勢，加上數位媒體的商業模式愈趨多元化，「Media as a Service」已是必然的趨勢，憑藉合併後TNL Mediagene的技術知識與內容創作能力，我們期待在下一階段塑造媒體行業的全新未來。小林弘人說，「如果我們能夠連接這些亞太地區的數據，那麼就能有利於與國際進行談判。如果成功，它將成為代表亞洲的聲音，是歷史上的一個重要里程碑。不是CNN，不是彭博社，是來自亞洲的聲音──TNL Mediagene。」
科技崛起、新創蓬勃，跨域能力是未來十年決勝關鍵
除了集團未來發展與展望，第二場關鍵對談「從地緣政治、AI與媒體價值，觀見下一個十年的關鍵台灣」則邀請台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華，與TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario），暢談下個十年世界究竟會走往何處、我們自己又會身在何方？
卞志祥表示，儘管外在環境危機重重，他依然對於台灣未來十年的科技趨勢變化「極度樂觀」。第一是台灣優良的基礎架構，包含基礎設施（infrastructure）、人才、政府支持、半導體代工經驗等等，這在新科技創新需求高漲的年代是絕佳的條件；第二是產業的解構，雲端和數據崛起讓生成式AI、雲端運算、大數據等技術打破了國與國的疆界，以前台灣進不去的產業（如5G、太空科技）都產生了機會；第三是跨域的人才，讓台灣產業能夠更好的適應新技術（adapt new technology）。
而談到新創產業的生態，林之晨也同樣對未來發展抱持樂觀。第一是台灣資本市場偏好的轉變，當資本更加願意投入科技新創企業，就會拉動創業者更勇於創業；第二是企業的推力，數位轉型趨勢讓不少企業選擇以「投資新創」為發展策略，透過與新創公司建立連結，觀察新創企業的商模運作，加速自己進步的速度；第三則是台灣人才積極投入新創，所構成的整體正向循環。面對近年ChatGPT引發的AI旋風，林之晨說過去他覺得人人都該懂一點程式，但現在AI既然就可寫程式，人反而應該讓自己有更多歷史、文化素養，因為運用這些特質，才能讓AI創造出更有趣的東西。
用有價值的資訊，撐起下一個多變化的時代
面對未來十年科技、新創環境可能的變化，Mario表示，TNL Mediagene其實從第一天開始就在想這個事情。他多年前就曾在《關鍵評論網》的開站文章提到，「我們想像的一個媒體是任何使用者所在的地方，就算是不同的載具，我們都可以提供很好的內容。」他認為，或許載具會從手機變成智慧眼鏡，但無論在哪個媒介，「提供有價值的資訊」這件事情都是TNL Mediagene將持續努力的方向，不因一時的流量起伏而失去原則。
未來十年，雖然看上去有許多樂觀的表徵，但它依然充滿衝突、挑戰，甚至是矛盾──同時也充滿了機會。最後，沈春華總結道，未來十年中，生存當然很重要。可是如果沒有長遠眼光，無法把握核心的媒體價值的話，一定會碰到瓶頸。希望在Joey和Mario的帶領下，TNL Mediagene可以把對於內容負責、多元觀點的媒體繼續做下去！
一路走來雖然艱難，但在關鍵十年間，我們也與眾多事業夥伴創造出不少精采時刻。今日也非常榮幸邀集＂文曄教育基金會、安聯投信、BMW總代理汎德、世界展望會、國泰金控、台灣飛利浦家電、富邦金控、台灣大哥大、永豐銀行、台新金控、歷峯亞太Richemont、台灣樂金LG、亞馬遜網路AWS、資訊工業策進會、遠傳電信、台灣微軟Microsoft、Uber 、中華電信、璞永建設、台灣雀巢、和泰聯網、台灣奥迪 Audi、華碩ASUS、必爾斯藍基 Nike 、將來商業銀行、國發會、趨勢科技、野村投信、文策院＂等單位與會，共同見證《關鍵評論網》寫下的歷史。道阻且長，感恩有您與我們並肩前行，以最客觀的、有價值的報導內容，迎接這個充滿挑戰，也充滿機會的新時代。
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