國民黨全代會通過徵召侯友宜，侯為4年前做不夠向韓國瑜致歉；郭台銘：一定要政黨輪替，我不會讓大家失望

國民黨全代會通過侯友宜參選總統 朱立倫：組執政大聯盟

（中央社）國民黨今（23）日召開全代會，通過提名新北市長侯友宜參選總統。黨主席朱立倫表示，要拚2024翻轉台灣，要結合每一份力量，不但藍營要團結，要讓在野組成大聯盟，未來執政後，也要建立一個和平、安定、正義的執政大聯盟。

國民黨今天召開第21屆第3次全國代表大會，會中以全體起立、鼓掌方式，通過提名侯友宜代表國民黨參選2024年總統，朱立倫在致詞時表示，要拚2024、政黨輪替、翻轉台灣，必須要結合每一份力量，必須團結所有可以團結力量，結合所有人，在過程中不但國民黨要團結，藍營要支持，也要非綠以及希望台灣更好的民眾，大家團結在一起。

朱立倫表示，過程中要努力、全力讓非綠大同盟、大聯盟，未來執政之後，還要大家共同建立一個和平、安定、公平、正義的執政大聯盟，共同翻轉台灣，台灣更好。

朱立倫也說，他很清楚只要團結，什麼都可能；不團結，什麼都不可能。大家也知道要放下自我，遇到困難的時候，小我小一點、大我大一點，大家要秉持一個心，就是成功不必在我，成功一定有我。

朱立倫表示，民主真諦就是「做壞要換人」，做不好就下台，民主絕對不是民進黨做主，民主是人民作主，2024是人民要做主，不是民進黨作主、不是民進黨為主，大家共同下定這個決心，「做壞要換人」，做不好就下台。

Photo Credit: 中央社

侯友宜兩度擁抱韓國瑜，為4年前做不夠致歉

（中央社）國民黨今天召開全代會，總統參選人侯友宜兩度擁抱前高雄市長韓國瑜，並向他致歉。侯友宜說，4年前韓國瑜在選舉過程中，他做的不夠，對韓國瑜很「歹勢」，面對今年總統大選，他與韓國瑜有共同信念，為守護中華民國，並肩作戰。

國民黨今天召開第21屆第3次全國代表大會，侯友宜上午8時55分抵達會場，在門口等待，韓國瑜約9時現身，侯友宜隨即上前擁抱。

侯友宜表示，非常高興韓國瑜來參加全代會，4年前韓國瑜在選舉過程中，他做的不夠，對韓國瑜很「歹勢」，面對今年總統大選，他與韓國瑜有共同信念，為守護中華民國，並肩作戰，他與韓國瑜會「逗陣走、逗陣拚，顧中華民國、台灣這塊土地，感謝國瑜兄弟，我們又再度攜手合作。」

韓國瑜說，他非常開心，今天是國民黨的大活動，就像生日蛋糕推出來要許3個願望，他在這裡也許3個願望，第1希望中華民國國運昌隆，人民安居樂業；第2個願望是希望兩岸能夠和平交流，永遠不會有戰爭；第3個願望希望貪汙腐敗的民進黨，這次一定要下架。

韓國瑜表示，貪汙腐敗的民進黨是謀財，現在將台灣推向戰爭是害命，一定要讓貪汙腐敗、謀財害命的民進黨，在國民黨推出的總統參選人侯友宜領導下，下架民進黨。

兩人簡單接受媒體訪問後，侯友宜再度擁抱韓國瑜，兩人也搭肩往會場走去。

韓國瑜（左）與國民黨總統參選人侯友宜（右）｜Photo Credit:中央社

郭台銘：我不會讓大家失望，會給大選與政治帶來新的風格

（中央社）鴻海創辦人郭台銘是否參選總統備受關注，他今天表示，台灣人民需要改變，改變帶給人民希望，他要扮演帶來希望也帶來改變的角色。現在已有千萬人和他同樣希望改變，他一定不會讓大家失望，會給大選與政治帶來新的風格。

國民黨今天在新北市召開第21屆第3次全國代表大會，為2024年總統、立委選戰造勢，而郭台銘是否參選2024總統，動向備受關注。

郭台銘今天在臉書發文指出，他知道大家都很關心他接下來的動向。他要先跟大家報告，這次的總統大選對台灣未來發展至關重要，面對當前國家發展危機，及人民生活困境，執政的民進黨卻束手無策，所以一定要再次政黨輪替，下架腐敗無能的民進黨政府。

郭台銘表示，他深切體會到的是極大多數善良的台灣人民都厭惡政治，因為在政治上看到的總是政黨惡鬥，重要國家發展政策被擺在一邊沒有想法沒有進度，龐大預算黑箱作業，口頭上說「民主」，但真正重要的權力卻都在充滿算計、狡詐的黑箱中交換，舊式的宮廷協商無時不止。

他指出，大家看不到哪個政治人物真正抱持理想，他們的心思都放在如何製造聲量、如何操控網路民意、如何運作媒體上，他們口中所說的「民意」，根本和一般人民脫節，但真實的人民是存在的，真實的民意永遠大於黨意。

郭台銘表示，他看得愈多，心念愈是堅定，台灣人民需要改變，改變帶給人民希望，他就是要扮演帶來希望也帶來改變的角色。他生在台灣、長在台灣，將來也只會死在台灣、葬在台灣，而且他必定只會為了台灣人民的福祉一直付出到生命終結的那一刻。

他指出，他不懂得什麼是安享天年，在他的人生辭典中只有「奮鬥」與「戰鬥」，為他心目中的「和平、繁榮、清廉」的台灣，奮鬥、戰鬥到最後。最重要的是，他要將中華民國從戰爭的邊緣上，拉回和平的道路上。「我們要和平，不要戰爭」。

郭台銘表示，在眼前是一場和平與戰爭的選擇，更是經濟、科技變革時代的決定性路口。台灣能得到和平、繁榮，還是被既有的政治情勢拉向戰爭、破敗。他看得清清楚楚，這中間的關鍵就在於必須發動一場「還政於民」的根本改革，將被政黨長期把持、長期扭曲的民主，還給人民，讓人民擁有真正思考與選擇的機會。

郭台銘指出，孟子說「雖千萬人吾往矣」，因為信念與原則是正確的，更何況現在就已經有千萬人和他同樣希望改變，他一定不會讓大家失望，會給大選與政治帶來新的風格，以具體的改變讓大家心中重新燃起熊熊的希望之火。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺