邁向居住正義之路：韓國社宅占住宅存量逼近8％，台灣居住問題卻成「慢性病」？

（中央社）1980年代末期，正是台灣與韓國住宅史上關鍵時刻，韓國政府因應漢城奧運，大量拆遷違建住戶以改善市容，強硬手段引發人民抗爭，種下推動社宅的種子。同一時期，太平洋這端的台灣，高房價點燃人民怒火，一群「無殼蝸牛」夜宿忠孝東路，寫下解嚴後台灣社運史上重要一頁。

然而，相同的街頭運動，同樣以「安居」為核心訴求，台韓的社會住宅之路在這30多年中，卻走向截然不同的發展。

唯一大量蓋社宅OECD國家，韓國社宅占住宅存量逼近8％

韓國社會大眾的怒火成功撼動韓國青瓦台，1989年，韓國總統盧泰愚宣布啟動「永久租賃住宅」計畫後，往後歷任總統盧武鉉、李明博、朴槿惠也都有提出住宅興建計畫。

直到2022年最近一次韓國總統大選期間，不動產政見仍是重要攻防重點，現任總統尹錫悅競選時喊出繼續擴大公共租賃住宅，平均每年擴大提供10萬戶、5年共50萬戶出租，並以需求量大的地區為主。韓國人民正睜大眼睛，檢視其諾言是否兌現。

韓國政府從1990年代推動至今，社會住宅數量穩定成長，占住宅存量已經逼近8％。

「韓國應該是OECD國家中，目前唯一還在宣誓要大量興建社會住宅」，社會住宅推動聯盟召集人、OURs都市改革組織秘書長彭揚凱直言，韓國政府推動社宅非常積極，而且十分制度化，光是這點就值得台灣學習。

韓國5000多萬人口，約一半聚集在以首爾為中心的首都圈，加上留學生、移工等外籍居留人口逐年增加，使居住環境及房價成為最受關注的政策議題之一。

中央政府LH公社主責全國，SH公社興辦首爾社會住宅

韓國政府將住宅視為必須推動的重點政策，不僅中央政府成立韓國土地與住宅公社（Land and Housing Corporation，簡稱LH公社），負責推動全國社會住宅興辦；首爾市政府早在1989年成立SH公社，同樣負責興辦首爾社會住宅。

走在首爾街頭，可以看到各種新舊住宅並陳，包括住商混合大樓，樓層數較低、戶數較少的舊式公寓（韓國稱villa），還有樓層數較高、戶數較多的集合住宅（韓國稱apartment）等，僅有一個房間配備簡單衛浴與流理台的套房（one-room），則是許多阮囊羞澀的「上京族」（從外地到首爾工作、念書者）能找到的最基本住宿選擇大宗。

其中，最受韓國人歡迎的住宅地點，不外乎是鄰近學區、公園或靠近地鐵站，網路上也延伸出「公勢圈」（公園周邊地區）、「站勢圈」（地鐵站周邊地區）都是買房、租房熱門關鍵字，政府在規劃公共出售、出租住宅時，也會盡量配合上述民眾需求熱點。

社會住宅要用多種方式取得，韓國牛眠山社區成典範

在地處首爾江南一帶精華地區的牛眠山周邊，就有LH公社旗下的牛眠住宅區，及SH公社建設的牛眠2國民租賃住宅區等多個社區，鄰近地鐵新盆唐線，開車就能直上連接江南大路的快速道路，攸關生活機能的大型超市、醫院、中小學及公園綠地樣樣不缺。

鄰近牛眠山自然生態公園，與野生動物保護區的住宅區採大規模造鎮方式興建，在最大限度內保留綠意，保護首爾自然不受住宅開發計畫變成冷冰冰的水泥叢林，讓居住環境更有溫度。

即便暫時買不起房，年輕人、新婚夫婦也有機會透過抽選方式，以低於市價的租金，入住位處市中心、機能便利，又有公園綠地的社會住宅。韓國的成功典範，就連前台北市長柯文哲也曾在2015年前來參訪，直接在牛眠社區睡一晚，甚至巧遇從台灣移居韓國，正好入住牛眠山社區的台灣人。

牛眠社會住宅社區｜Photo Credit:中央社

「韓國經驗很清楚告訴我們，社會住宅要用多種方式取得」，彭揚凱指出，韓國除了成立住宅法人專責推動，更透過多元方式興辦社宅，包含都市開發等手段，或是地鐵周邊採TOD模式等。

盤點首爾社宅成果，至今累積約供給26萬多戶住宅，屬公社管理住宅共計約667個社區，擁有如此龐大的量體，首爾市政府的腳步仍未停下。

然而，首爾社宅經驗的成功絕非偶然，觀察SH組織架構，設立7大本部，從企劃經營、居住福祉、建設到資產營運等業務分工鉅細靡遺，往下延伸還有室級、處級與中心等單位負責執行計畫，SH員工總數高達1386名員工，若以台灣對企業定義來看，SH規模早已超越中小企業，媲美大型集團。

「台灣應該很認真想這件事情」，彭揚凱表示，台灣政府興建社宅能力不足，又缺乏歐美國家大規模興建的天時地利，但若能萃取各國經驗，還是能有後進優勢；政府應嚴肅思考一套具有持有性的社宅推動方式，搭配完善財務機制，並運用獎勵等方式調動民間力量，「1＋1，才會蓋比較多」。

居住問題成慢性病，內政部雙管齊下壯大社宅量能

（中央社）「住宅問題是慢性病，慢性病要用慢藥醫，不是說有腫瘤，開刀就能了結」，內政部長林右昌日前公開談及住宅政策時，如此形容台灣的住宅問題。

內政部今（2023）年射出租金補貼擴大辦理、減輕中低薪房貸族壓力、持續推升全國社宅供給總量的住宅3箭，仍舊飽受批評，外界認為政府態度消極、應對牛步，才會導致住宅問題遲遲未解。

林右昌細說政策思維，他解釋，住宅問題相當複雜，牽扯到土地、利率、稅率、勞工、金融等議題，全世界皆然；政府目前祭出減輕房貸壓力、租金補貼是希望減輕負擔，不是真正住宅問題的解方，就像醫生治病，會掀開緩解症狀的藥，讓病人舒服一點。

實際要解決住宅問題，還是得對症下藥，林右昌坦言，國土規劃、土地問題是根本，社會住宅更是條必須一直走下去的路，「我們現在量嚴重不足」。