邁向居住正義之路：韓國社宅占住宅存量逼近8％，台灣居住問題卻成「慢性病」？
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歐美國家推動社會住宅已有百年歷史，韓國雖自1980年代末期才開始發展，目前社宅存量已逼近8％。新加坡則因獨步全球的組屋制度，讓年輕人不被沉重房貸壓垮，開啟人生新階段。他山之石可以攻錯，如何在都市規劃、社宅土地取得以及民眾需求間取得平衡，是台灣邁向社宅之路必須克服的難題。
（中央社）1980年代末期，正是台灣與韓國住宅史上關鍵時刻，韓國政府因應漢城奧運，大量拆遷違建住戶以改善市容，強硬手段引發人民抗爭，種下推動社宅的種子。同一時期，太平洋這端的台灣，高房價點燃人民怒火，一群「無殼蝸牛」夜宿忠孝東路，寫下解嚴後台灣社運史上重要一頁。
然而，相同的街頭運動，同樣以「安居」為核心訴求，台韓的社會住宅之路在這30多年中，卻走向截然不同的發展。
唯一大量蓋社宅OECD國家，韓國社宅占住宅存量逼近8％
韓國社會大眾的怒火成功撼動韓國青瓦台，1989年，韓國總統盧泰愚宣布啟動「永久租賃住宅」計畫後，往後歷任總統盧武鉉、李明博、朴槿惠也都有提出住宅興建計畫。
直到2022年最近一次韓國總統大選期間，不動產政見仍是重要攻防重點，現任總統尹錫悅競選時喊出繼續擴大公共租賃住宅，平均每年擴大提供10萬戶、5年共50萬戶出租，並以需求量大的地區為主。韓國人民正睜大眼睛，檢視其諾言是否兌現。
韓國政府從1990年代推動至今，社會住宅數量穩定成長，占住宅存量已經逼近8％。
「韓國應該是OECD國家中，目前唯一還在宣誓要大量興建社會住宅」，社會住宅推動聯盟召集人、OURs都市改革組織秘書長彭揚凱直言，韓國政府推動社宅非常積極，而且十分制度化，光是這點就值得台灣學習。
韓國5000多萬人口，約一半聚集在以首爾為中心的首都圈，加上留學生、移工等外籍居留人口逐年增加，使居住環境及房價成為最受關注的政策議題之一。
中央政府LH公社主責全國，SH公社興辦首爾社會住宅
韓國政府將住宅視為必須推動的重點政策，不僅中央政府成立韓國土地與住宅公社（Land and Housing Corporation，簡稱LH公社），負責推動全國社會住宅興辦；首爾市政府早在1989年成立SH公社，同樣負責興辦首爾社會住宅。
走在首爾街頭，可以看到各種新舊住宅並陳，包括住商混合大樓，樓層數較低、戶數較少的舊式公寓（韓國稱villa），還有樓層數較高、戶數較多的集合住宅（韓國稱apartment）等，僅有一個房間配備簡單衛浴與流理台的套房（one-room），則是許多阮囊羞澀的「上京族」（從外地到首爾工作、念書者）能找到的最基本住宿選擇大宗。
其中，最受韓國人歡迎的住宅地點，不外乎是鄰近學區、公園或靠近地鐵站，網路上也延伸出「公勢圈」（公園周邊地區）、「站勢圈」（地鐵站周邊地區）都是買房、租房熱門關鍵字，政府在規劃公共出售、出租住宅時，也會盡量配合上述民眾需求熱點。
社會住宅要用多種方式取得，韓國牛眠山社區成典範
在地處首爾江南一帶精華地區的牛眠山周邊，就有LH公社旗下的牛眠住宅區，及SH公社建設的牛眠2國民租賃住宅區等多個社區，鄰近地鐵新盆唐線，開車就能直上連接江南大路的快速道路，攸關生活機能的大型超市、醫院、中小學及公園綠地樣樣不缺。
鄰近牛眠山自然生態公園，與野生動物保護區的住宅區採大規模造鎮方式興建，在最大限度內保留綠意，保護首爾自然不受住宅開發計畫變成冷冰冰的水泥叢林，讓居住環境更有溫度。
即便暫時買不起房，年輕人、新婚夫婦也有機會透過抽選方式，以低於市價的租金，入住位處市中心、機能便利，又有公園綠地的社會住宅。韓國的成功典範，就連前台北市長柯文哲也曾在2015年前來參訪，直接在牛眠社區睡一晚，甚至巧遇從台灣移居韓國，正好入住牛眠山社區的台灣人。
「韓國經驗很清楚告訴我們，社會住宅要用多種方式取得」，彭揚凱指出，韓國除了成立住宅法人專責推動，更透過多元方式興辦社宅，包含都市開發等手段，或是地鐵周邊採TOD模式等。
盤點首爾社宅成果，至今累積約供給26萬多戶住宅，屬公社管理住宅共計約667個社區，擁有如此龐大的量體，首爾市政府的腳步仍未停下。
然而，首爾社宅經驗的成功絕非偶然，觀察SH組織架構，設立7大本部，從企劃經營、居住福祉、建設到資產營運等業務分工鉅細靡遺，往下延伸還有室級、處級與中心等單位負責執行計畫，SH員工總數高達1386名員工，若以台灣對企業定義來看，SH規模早已超越中小企業，媲美大型集團。
「台灣應該很認真想這件事情」，彭揚凱表示，台灣政府興建社宅能力不足，又缺乏歐美國家大規模興建的天時地利，但若能萃取各國經驗，還是能有後進優勢；政府應嚴肅思考一套具有持有性的社宅推動方式，搭配完善財務機制，並運用獎勵等方式調動民間力量，「1＋1，才會蓋比較多」。
居住問題成慢性病，內政部雙管齊下壯大社宅量能
（中央社）「住宅問題是慢性病，慢性病要用慢藥醫，不是說有腫瘤，開刀就能了結」，內政部長林右昌日前公開談及住宅政策時，如此形容台灣的住宅問題。
內政部今（2023）年射出租金補貼擴大辦理、減輕中低薪房貸族壓力、持續推升全國社宅供給總量的住宅3箭，仍舊飽受批評，外界認為政府態度消極、應對牛步，才會導致住宅問題遲遲未解。
林右昌細說政策思維，他解釋，住宅問題相當複雜，牽扯到土地、利率、稅率、勞工、金融等議題，全世界皆然；政府目前祭出減輕房貸壓力、租金補貼是希望減輕負擔，不是真正住宅問題的解方，就像醫生治病，會掀開緩解症狀的藥，讓病人舒服一點。
實際要解決住宅問題，還是得對症下藥，林右昌坦言，國土規劃、土地問題是根本，社會住宅更是條必須一直走下去的路，「我們現在量嚴重不足」。
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
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2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。