The 1975男男吻遭馬來西亞禁演後取消台灣演唱會，民眾：為何已通過同婚法還受到牽連？
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考量到台灣被譽為是LGBT的堡壘，也通過同性婚姻、跨國同婚合法化等一系列LGBT法案，因此演出取消引發民眾的不解，認為台灣沒有像馬來西亞一樣的限制，受到牽連並不合理。大批粉絲向主辦單位喊話要求延期，更有粉絲直言：「可以跟The 1975說我們是亞洲第一個通過同婚的國家嗎？」
The 1975登台上演男男吻，馬來西亞取消整個音樂節
（中央社）英國獨立搖滾樂團The 1975主唱馬修・希利（Matty Healy）在馬來西亞表演時撻伐當地反LGBTQ法規，接著親吻同台男性樂團成員，大馬當局已因此取消週末的音樂節活動。
綜合《法新社》、美國《有線電視新聞網》（CNN）和《Pop Crave》報導，馬修・希利7月21日在舞台上親吻貝斯手麥克唐納（Ross MacDonald）之舉，導致馬來西亞通訊部取消Good Vibes音樂節3天活動的剩餘演出。
同性戀行為在馬來西亞是違法的，不僅可處以罰款還可能面臨上看20年的牢獄之災。
馬修希利21日當天在台上告訴粉絲說，The 1975原本就有在思考是否退出音樂節的演出，「沒有道理邀請The 1975來一個國家，然後告訴我們我們可以跟誰有性行為」。
他接著突然結束整場演出並表示：「好吧，我們得走了，我們剛被吉隆坡（Kuala Lumpur）禁了。」
這並非希利首次在台上從事抗議行動，他2019年前往有著同樣嚴苛反同法的阿拉伯聯合大公國時，在演唱會上親吻一名男歌迷。
馬來西亞迅速對希利的男男吻展開行動。數位通訊部長法米（Fahmi Fadzil）先是發布一則新聞稿，稱馬修希利做出「非常無禮的行為」，隨後在與音樂會主辦方開過會後下令「立即取消」3天的音樂節活動。
法米接著並在社群網站推特（Twitter）發文說：「切勿觸及一個社會的敏感話題，尤其是違背當地文化的禮儀和價值觀的敏感話題。」
希利的行為在網上引發爭議，部分歌迷埋怨這個樂團的舉動，將導致藝術性表達進一步受到打壓，並推升未來藝人來馬來西亞表演的難度。
馬來西亞LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）人士同樣批評馬修希利的行為，有些人說這是「表演性質」，並警告這可能會引發更多的歧視行為。
The 1975進一步取消台灣、印尼演出
綜合《中央社》、《中央廣播電台》和《Now News》報導，英國樂團The 1975原訂7月25日訪問台灣進行演唱，主辦單位今（23）日表示「考慮到目前的情況，將會取消The 1975的演出。」
The 1975原訂7月25日在台北流行音樂中心舉辦演唱會，主辦單位理想國今天在Facebook表示演唱會將取消，「The 1975從不輕易做出取消演出的決定，並且一直非常期待能於台北與歌迷見面，但很遺憾因目前情況，只能取消原定的演出。」相關退票辦法之後將公布。
在以穆斯林為主的馬來西亞，同性戀是一種罪行，希利親吻男團員的舉動，也因此引發馬來西亞政府的不滿及禁演。此外，The 1975原定今日在穆斯林人口最多的國家——印尼的首都雅加達舉行演出，後來活動也遭取消。
雖然除了實施伊斯蘭律法的亞齊省（Aceh）以外，同性戀在印尼並不違法，但同性戀在當地仍是一個禁忌的話題。除了The 1975的演出以外，印尼過去已有數個活動因為伊斯蘭團體的反對而遭取消。包括美國LGBT特使史登（Jessica Stern）去（2022）年12月的訪問計畫、以及原訂於今年7月舉辦的東南亞LGBT（Southeast Asia LGBT）活動。
考量到台灣被譽為是LGBT和自由主義的堡壘，也通過同性婚姻、跨國同婚合法化等一系列LGBT法案，因此演出遭取消引發許多民眾的不解，認為台灣沒有像馬來西亞一樣的限制，受到牽連並不合理。
大批粉絲向主辦單位喊話要求延期，更有粉絲直言：「可以跟The 1975說我們是亞洲第一個通過同婚的國家嗎？」
新聞來源
- The 1975登台上演男男吻 馬來西亞取消整個音樂節（中央社）
- The 1975馬來西亞男男吻遭禁演 突取消25日台灣演唱會（中央社）
- The 1975大馬「男男吻」被中斷演出 今宣布取消台灣演唱會（Now news）
- 英樂團「The 1975」大馬遭禁演 取消印尼和台灣演出（中央廣播電台）
延伸閱讀
- 從反對Coldplay開唱到沒收彩虹手錶，馬來西亞社會該如何面對保守伊斯蘭「恐同」論述
- 人權組織報告：馬來西亞以「改造營」傷害LGBT人士，應停止扭轉治療危與除罪化
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺
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