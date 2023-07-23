北流1.9億元履約爭議款，北市府擬編預算墊付，藍營議員：柯文哲離開市府還在浪費人民的錢
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黃珊珊指出，北流履約爭議款調解金額去年才成立，柯市府當然沒辦法提前編列預算，呼籲蔣市府趕快動支二備金，指控柯文哲沒有編爭議款預算，顯然是推諉現任市府應盡的責任。社民黨議員苗博雅指出，現在之所以會中央、地方都沒人願意付這1.9億元，就是因為柯市府當初估價草率、先斬後奏又情緒勒索，而政府的錢，就算只是一塊錢，都要符合程序，不能任意亂動。
北流1.9億元履約爭議款，市府擬編113年預算墊付
（中央社）民眾黨主席柯文哲在市長任內，留下1.9億元台北流行音樂中心履約爭議款，北市府研擬編入113年度預算中墊付，但過程仍會持續孳生每月80萬元、逾400萬元利息。
由文化部委託北市府代辦興建的北流，因工程數度延宕，專案管理及監造廠商向台北市政府提出履約爭議調解，金額在去（2022）年柯文哲市長任內成立，共新台幣1.9億餘元，每月80萬元利息累計至今已破千萬。
由於文化部依據代辦協議書及律師法律意見書，認為市府有義務於原核定預算內完成整體工程，無要求中央買單爭議款項權利，柯文哲日前呼籲北市府自己出錢。
不過，112年度台北市總預算案裡並未編列這筆款項，台北市副市長李四川今（23）日接受媒體電訪表示，將請文化局研擬編入113年度的預算案中先行墊付，所以最快仍要等到明（2024）年才能付清。
李四川指出，調解金額已經成立了，效力等同法院判決，所以錢是勢必要還的，不然每個月都要繳利息，但市府是代辦工程，最後仍會向文化部請款。
台北市長蔣萬安今天出席北投割稻趣體驗活動前，被媒體堵訪問及此事時說，市府的態度就是「面對問題、解決問題」，一定會以市民權益為最優先考量。
社民黨議員苗博雅指出，現在之所以會中央、地方都沒人願意付這1.9億元，就是因為柯市府當初估價草率、先斬後奏又情緒勒索，而政府的錢，就算只是一塊錢，都要符合程序，不能任意亂動。
國民黨議員詹為元批評，柯文哲雖然離開了市府，但還在浪費市民的錢，讓蔣市府至今還要幫柯市府擦屁股，每個月交80萬元的延遲利息，「最會省錢的柯市長？笑話吧！」
黃珊珊籲用二備金付北流爭議款，市府批推諉卸責
（中央社）前台北市長柯文哲留下1.9億元，台北流行音樂中心履約爭議款未付清，每月孳生80萬元利息。前副市長黃珊珊稱市府應以二備金先行支應，北市府今天質疑卸責，反問為何當時無作為。
由文化部委託台北市政府代辦興建的北流，因工程數度延宕，專案管理及監造廠商向市府提出履約爭議調解，金額在去年柯文哲市長任內成立，共新台幣1.9億餘元，每月80萬元利息累計至今已破千萬，市府正研擬編入113年度的預算案中先行墊付。
黃珊珊昨（22）日晚間在臉書發文表示，北市府每年會有約7.4億元的第二預備金，用途就是在「政事臨時需要」，尤其是這類有利息的賠償款或爭議款，本就應該以二備金先行支付，而不是等到次年度預算編列才付，並衍生更多利息。
她舉例，1988年有一件「台北市松山信義計劃一號廣場地下停車場新建工程等7項工程」標案，因市府未依計畫封閉道路等因素導致工程延宕，引發國賠訴訟，纏訟將近30年後在2019年判國賠3.6億元定讞，當時市府就是用二備金付，還因為付太慢被議會要求追究相關人員責任。
黃珊珊指出，北流履約爭議款調解金額去年才成立，柯市府當然沒辦法提前編列預算，呼籲現任副市長李四川趕快動支二備金，「指控柯文哲沒有編爭議款預算，顯然是故意推諉現任市府應盡的責任。」
台北市政府發言人殷瑋今天回應，黃珊珊的邏輯反而證明了柯市府有責任卻無作為，因為調解金額是在去年6月就成立，當時的執政團隊卻不趕快動支二備金，這才是黃珊珊口中的「混淆視聽、推諉卸責。」
殷瑋質疑，黃珊珊稱無法提前編列預算的說法令人困惑，因為歷年市府函送預算至議會審議的時間大約落在8月，調解金額則在6月就成立，「為何沒時間用預算程序處理？」
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
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2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。