北流1.9億元履約爭議款，北市府擬編預算墊付，藍營議員：柯文哲離開市府還在浪費人民的錢

北流1.9億元履約爭議款，市府擬編113年預算墊付

（中央社）民眾黨主席柯文哲在市長任內，留下1.9億元台北流行音樂中心履約爭議款，北市府研擬編入113年度預算中墊付，但過程仍會持續孳生每月80萬元、逾400萬元利息。

由文化部委託北市府代辦興建的北流，因工程數度延宕，專案管理及監造廠商向台北市政府提出履約爭議調解，金額在去（2022）年柯文哲市長任內成立，共新台幣1.9億餘元，每月80萬元利息累計至今已破千萬。

由於文化部依據代辦協議書及律師法律意見書，認為市府有義務於原核定預算內完成整體工程，無要求中央買單爭議款項權利，柯文哲日前呼籲北市府自己出錢。

不過，112年度台北市總預算案裡並未編列這筆款項，台北市副市長李四川今（23）日接受媒體電訪表示，將請文化局研擬編入113年度的預算案中先行墊付，所以最快仍要等到明（2024）年才能付清。

李四川指出，調解金額已經成立了，效力等同法院判決，所以錢是勢必要還的，不然每個月都要繳利息，但市府是代辦工程，最後仍會向文化部請款。

台北市長蔣萬安今天出席北投割稻趣體驗活動前，被媒體堵訪問及此事時說，市府的態度就是「面對問題、解決問題」，一定會以市民權益為最優先考量。

社民黨議員苗博雅指出，現在之所以會中央、地方都沒人願意付這1.9億元，就是因為柯市府當初估價草率、先斬後奏又情緒勒索，而政府的錢，就算只是一塊錢，都要符合程序，不能任意亂動。

國民黨議員詹為元批評，柯文哲雖然離開了市府，但還在浪費市民的錢，讓蔣市府至今還要幫柯市府擦屁股，每個月交80萬元的延遲利息，「最會省錢的柯市長？笑話吧！」

黃珊珊籲用二備金付北流爭議款，市府批推諉卸責

（中央社）前台北市長柯文哲留下1.9億元，台北流行音樂中心履約爭議款未付清，每月孳生80萬元利息。前副市長黃珊珊稱市府應以二備金先行支應，北市府今天質疑卸責，反問為何當時無作為。

由文化部委託台北市政府代辦興建的北流，因工程數度延宕，專案管理及監造廠商向市府提出履約爭議調解，金額在去年柯文哲市長任內成立，共新台幣1.9億餘元，每月80萬元利息累計至今已破千萬，市府正研擬編入113年度的預算案中先行墊付。

黃珊珊昨（22）日晚間在臉書發文表示，北市府每年會有約7.4億元的第二預備金，用途就是在「政事臨時需要」，尤其是這類有利息的賠償款或爭議款，本就應該以二備金先行支付，而不是等到次年度預算編列才付，並衍生更多利息。

她舉例，1988年有一件「台北市松山信義計劃一號廣場地下停車場新建工程等7項工程」標案，因市府未依計畫封閉道路等因素導致工程延宕，引發國賠訴訟，纏訟將近30年後在2019年判國賠3.6億元定讞，當時市府就是用二備金付，還因為付太慢被議會要求追究相關人員責任。

黃珊珊指出，北流履約爭議款調解金額去年才成立，柯市府當然沒辦法提前編列預算，呼籲現任副市長李四川趕快動支二備金，「指控柯文哲沒有編爭議款預算，顯然是故意推諉現任市府應盡的責任。」

台北市政府發言人殷瑋今天回應，黃珊珊的邏輯反而證明了柯市府有責任卻無作為，因為調解金額是在去年6月就成立，當時的執政團隊卻不趕快動支二備金，這才是黃珊珊口中的「混淆視聽、推諉卸責。」

殷瑋質疑，黃珊珊稱無法提前編列預算的說法令人困惑，因為歷年市府函送預算至議會審議的時間大約落在8月，調解金額則在6月就成立，「為何沒時間用預算程序處理？」

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺