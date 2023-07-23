漢光、萬安演習24日登場，北北基桃管制措施、演習重點科目一次看
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萬安演習期間，桃園機場航班正常起降、機場捷運及高速公路維持運行，聯外客運巴士、排班計程車及租賃車等暫停發車。北捷列車在演練期間維持正常運行，車站管制只進不出，到站旅客應依車站人員引導至站內規劃待避區等候。松山機場部分，乘客須待在機場站體不得外出。
萬安演習24日登場，北北基桃管制措施一次看
（中央社）台灣北部地區24日下午1時30分起實施萬安46號演習，屆時北捷、桃捷正常運行，各站旅客只進不出；公車、計程車等須停路邊，乘客及駕駛應下車疏散或在車內等候；機園機場航班正常起降，聯外客運巴士、排班計程車及租賃車等暫停發車。
國防部日前表示，配合漢光操演，萬安46號演習將於24日至27日每天下午1時30分至2時，依序在北部、南部、東部、中部實施；下午2時至2時30分實施災民收容救濟站開設，以強化量能。
台灣北部地區萬安演習於24日下午1時30分起實施，區域包括台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣共7縣市。以下為北北基桃管制措施：
- 台北市
北捷列車在演練期間維持正常運行，車站管制只進不出，到站旅客應依車站人員引導至站內規劃待避區等候，捷運販賣店、地下街及台北小巨蛋關閉門窗及燈光。松山機場部分，乘客須待在機場站體不得外出。
市區公車暫停發車，行駛道路公車停在路邊或站台，乘客下車疏散；經高速公路的國道客運正常行駛，下交流道後比照公車實施人車管制，路上車輛例如公車或計程車須停靠路邊，駕駛及乘客應配合員警引導至疏散避難處或至車內等候。
轉運站不發車並配合燈火管制關閉大燈，旅客及車輛皆只進不出；騎YouBike民眾配合把車輛停靠路邊，進行疏散；計程車駕駛應於安全處靠邊停車並暫時停表計費，可與乘客協議採先行結算車資或演習完成後繼續乘車計費；藍色水路船舶照常行駛，碼頭配合管制人員進出。
北市警局表示，各公、民營工廠照常營運，須關門窗及實施人員管制，不實施斷電措施。演習期間，團體或民眾若未依民防法、防空演習實施辦法規定，配合相關疏散等管制及演練措施，員警會先勸導，經勸導後未配合，可依民防法裁處。
警方指出，24日下午2時至2時30分，在防空警報解除後，將於南港車站實施關鍵基礎設施災害救援，及南港高中戰時災民收容救濟站開設演練。
- 新北市
捷運環狀線與安坑輕軌，比照台北捷運模式，列車在演練期間維持正常運行，車站管制只進不出。
淡海輕軌全線暫停營運半小時，車停人疏散，列車靠站後不繼續行駛，車廂內旅客須離開車廂，由月台驗票機刷卡出站，此段車資將不計費，有員警協助引導鄰近避難空間。
淡水市區公車暫停發車，車輛須停靠路邊或鄰近公車站，且民眾須下車，配合警察及民防人員指引疏散避難；計程車禁止載客，中午12時至下午2時，下列地區禁止排班，包含捷運紅樹林站1號出口右側、捷運竹圍站1號出口右側、捷運淡水站2號出口前、捷運淡水站英專路出口及新北市淡水區漁會停車場。
新北市府指出，除淡水區實施較嚴格「車停，人就地疏散」30分鐘防空疏散避難演練，其它區域包括一般轎車、公車與計程車等須停靠路邊，乘客與司機可選擇留在車上30分鐘或另下車前往店家、避難所。騎乘YouBike的民眾須停車，並進入室內或避難所。
- 基隆市
基隆市警察局表示，萬安46號演習選擇基隆市中正區驗證「車停，人就近疏散」，行駛中車輛包含公車及計程車在聽聞防空警報時，應靠邊停於安全處，駕駛、乘客聽從警察及民防執勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施。此外，行人應就近於掩蔽物建築或防空設施避難。
警方指出，至於非中正區的區域在演習時，所有車輛包含公車及計程車須暫時停放於安全處，駕駛與乘客於車內等待演習結束，不需下車前往其它處所避難。
台灣港務股份有限公司基隆港務分公司表示，演習期間，基隆港口的船隻正常進出港、行駛、靠岸，上岸旅客及接送民眾須接受憲、警、民防人員引導，實施防空疏散避難。
- 桃園市
桃園大眾捷運股份有限公司表示，演習期間桃園機場捷運系統全線正常運行，到站旅客無法出站，下車旅客由相關人員引導至避難區，演習警報前半小時將針對沿線各車站及行駛列車車廂進行廣播宣導；桃園機場捷運沿線車站附屬停車場，演習期間也將進行管制，民眾可至鄰近車站避難。
桃園警方表示，演習期間馬路的所有人車，包括公車及計程車，都需停止運行，乘客下車後，由附近員警引導至疏散避難處。
- 桃園機場
演習期間航班正常起降、機場捷運及高速公路維持運行，聯外客運巴士、排班計程車及租賃車等暫停發車，呼籲旅客提早抵達機場，避免因交通管制而無法及時報到，演習時段內需遵從指示配合人車疏散等管制措施。
機園機場公司表示，演習期間航班正常起降，旅客報到、通關及登機作業不受演習影響。配合實施疏散避難及交通管制等措施，將由航警及保全人員引導旅客進入航廈內，行駛中車輛須聽從引導，就近停靠於航廈路緣或駛入停車場，請旅客遵從相關指示，以利演習進行。
漢光39號實兵演練7月24日起舉行5天，重點科目看這裡
（中央社）國軍漢光39號實兵演習明（24）日起一連5天舉行，重點演練科目為台東備援豐年機場起降、桃園機場反空機降及新北八里聯合反登陸作戰；演訓將依序驗證戰力保存，聯合截擊作戰與聯合國土防衛等作戰構想。
國軍漢光39號實兵演習明天起登場至28日結束，演練進程主要區分為「應急作戰、整體防空」、「聯合截擊作戰」及「聯合國土防衛作戰」等構想，同時模擬敵軍欲奪取制空、制海及制電磁權、登島及島上作戰等應變措施。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航