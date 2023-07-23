漢光、萬安演習24日登場，北北基桃管制措施、演習重點科目一次看

萬安演習24日登場，北北基桃管制措施一次看

（中央社）台灣北部地區24日下午1時30分起實施萬安46號演習，屆時北捷、桃捷正常運行，各站旅客只進不出；公車、計程車等須停路邊，乘客及駕駛應下車疏散或在車內等候；機園機場航班正常起降，聯外客運巴士、排班計程車及租賃車等暫停發車。

國防部日前表示，配合漢光操演，萬安46號演習將於24日至27日每天下午1時30分至2時，依序在北部、南部、東部、中部實施；下午2時至2時30分實施災民收容救濟站開設，以強化量能。

台灣北部地區萬安演習於24日下午1時30分起實施，區域包括台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣共7縣市。以下為北北基桃管制措施：

台北市

北捷列車在演練期間維持正常運行，車站管制只進不出，到站旅客應依車站人員引導至站內規劃待避區等候，捷運販賣店、地下街及台北小巨蛋關閉門窗及燈光。松山機場部分，乘客須待在機場站體不得外出。

市區公車暫停發車，行駛道路公車停在路邊或站台，乘客下車疏散；經高速公路的國道客運正常行駛，下交流道後比照公車實施人車管制，路上車輛例如公車或計程車須停靠路邊，駕駛及乘客應配合員警引導至疏散避難處或至車內等候。

轉運站不發車並配合燈火管制關閉大燈，旅客及車輛皆只進不出；騎YouBike民眾配合把車輛停靠路邊，進行疏散；計程車駕駛應於安全處靠邊停車並暫時停表計費，可與乘客協議採先行結算車資或演習完成後繼續乘車計費；藍色水路船舶照常行駛，碼頭配合管制人員進出。

北市警局表示，各公、民營工廠照常營運，須關門窗及實施人員管制，不實施斷電措施。演習期間，團體或民眾若未依民防法、防空演習實施辦法規定，配合相關疏散等管制及演練措施，員警會先勸導，經勸導後未配合，可依民防法裁處。

警方指出，24日下午2時至2時30分，在防空警報解除後，將於南港車站實施關鍵基礎設施災害救援，及南港高中戰時災民收容救濟站開設演練。

新北市

捷運環狀線與安坑輕軌，比照台北捷運模式，列車在演練期間維持正常運行，車站管制只進不出。

淡海輕軌全線暫停營運半小時，車停人疏散，列車靠站後不繼續行駛，車廂內旅客須離開車廂，由月台驗票機刷卡出站，此段車資將不計費，有員警協助引導鄰近避難空間。

淡水市區公車暫停發車，車輛須停靠路邊或鄰近公車站，且民眾須下車，配合警察及民防人員指引疏散避難；計程車禁止載客，中午12時至下午2時，下列地區禁止排班，包含捷運紅樹林站1號出口右側、捷運竹圍站1號出口右側、捷運淡水站2號出口前、捷運淡水站英專路出口及新北市淡水區漁會停車場。

新北市府指出，除淡水區實施較嚴格「車停，人就地疏散」30分鐘防空疏散避難演練，其它區域包括一般轎車、公車與計程車等須停靠路邊，乘客與司機可選擇留在車上30分鐘或另下車前往店家、避難所。騎乘YouBike的民眾須停車，並進入室內或避難所。

基隆市

基隆市警察局表示，萬安46號演習選擇基隆市中正區驗證「車停，人就近疏散」，行駛中車輛包含公車及計程車在聽聞防空警報時，應靠邊停於安全處，駕駛、乘客聽從警察及民防執勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施。此外，行人應就近於掩蔽物建築或防空設施避難。

警方指出，至於非中正區的區域在演習時，所有車輛包含公車及計程車須暫時停放於安全處，駕駛與乘客於車內等待演習結束，不需下車前往其它處所避難。

台灣港務股份有限公司基隆港務分公司表示，演習期間，基隆港口的船隻正常進出港、行駛、靠岸，上岸旅客及接送民眾須接受憲、警、民防人員引導，實施防空疏散避難。

桃園市

桃園大眾捷運股份有限公司表示，演習期間桃園機場捷運系統全線正常運行，到站旅客無法出站，下車旅客由相關人員引導至避難區，演習警報前半小時將針對沿線各車站及行駛列車車廂進行廣播宣導；桃園機場捷運沿線車站附屬停車場，演習期間也將進行管制，民眾可至鄰近車站避難。

桃園警方表示，演習期間馬路的所有人車，包括公車及計程車，都需停止運行，乘客下車後，由附近員警引導至疏散避難處。

桃園機場

演習期間航班正常起降、機場捷運及高速公路維持運行，聯外客運巴士、排班計程車及租賃車等暫停發車，呼籲旅客提早抵達機場，避免因交通管制而無法及時報到，演習時段內需遵從指示配合人車疏散等管制措施。

機園機場公司表示，演習期間航班正常起降，旅客報到、通關及登機作業不受演習影響。配合實施疏散避難及交通管制等措施，將由航警及保全人員引導旅客進入航廈內，行駛中車輛須聽從引導，就近停靠於航廈路緣或駛入停車場，請旅客遵從相關指示，以利演習進行。

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國軍漢光39號實兵演習明天起登場至28日結束，演練進程主要區分為「應急作戰、整體防空」、「聯合截擊作戰」及「聯合國土防衛作戰」等構想，同時模擬敵軍欲奪取制空、制海及制電磁權、登島及島上作戰等應變措施。