分析人士認為秦剛離職可能性越來越大，誰將取代他為中國外長？

分析人士：秦剛離職可能性越來越大

（中央社）香港《南華早報》7月22日發表文章指出，大多數分析人士認為，消失近1個月的中國國務委員兼外交部長秦剛，離開職務的可能性越來越大。美方人士認為，若秦剛的缺席持續更長時間，恐對美中關係產生不利影響。

也有美國專家認為，美國拜登（Joe Biden）政府顯然投入了時間和精力與秦剛建立關係，雖然這種關係「將會失去」，但可以假設中共外事辦主任王毅能彌補這一不足，美國已和王毅「打了很長時間的交道」。

這篇文章指出，與中國國家主席習近平關係密切的秦剛，自6月25日以來一直沒有在公開場合露面，這在全球引發了謠言。中國官方將秦剛缺席歸因於未具體說明的「健康原因」，但中國外交部在例行記者會的隱晦答覆及事後操作，卻加深了這一謎團。

分析人士表示，雖然人事問題是中國國內問題，但秦剛負責的外交事務使他的缺席具有更大的全球意義，且適逢中美兩國，正在努力修復近來經歷的不良關係中。

文章引述美國前官員及分析人士指出，考慮到習近平與美國總統拜登預計11月會晤前正在進行的「微妙外交舞蹈」，秦剛缺席公眾視野如果持續更長時間，可能會對美中關係產生不利影響。

文章指出，傳統上，中國外交部長負責監督重要雙邊會議的大部分籌備工作。他的直接考慮之一是，邀請哪名美國官員（如果有的話）到北京參加會議。

但美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）認為，秦剛離任不會影響更廣泛的美中關係。拜登政府顯然投入了時間和精力與秦剛建立關係。雖然這種關係將會失去。但可以假設王毅能彌補這一不足，美國已和王毅「打了很長時間的交道」。

何瑞恩認為，秦剛一直是中國（外交）戰略的執行者和說明者，但不一定是設計者。

文章提到，王毅這名中共外交政策負責人，在秦剛上任前已擔任中國外交部長。而在秦剛未再露面後，他已代表中方參加了重要外交會議，包括在印尼舉行的外長區域會議及接待美國高級官員的訪問。

文章說，大多數分析人士認為，秦剛離開的可能性越來越大，這也可能影響外交等問題。秦剛上任前曾擔任中國駐美國大使，他與美國外交官建立了個人關係，如今恐需重建。同時，秦剛可能在中國外交部內有些盟友，這些盟友可能會被取代，進而造成內部動盪。

長期以來，中國經常出現官方無法解釋的缺席，尤其是在北京反腐運動最激烈的時期。儘管秦剛的排名較低，但考慮到他是中國的外在形象，這將使問題變得更加明顯。而即使是習近平自己，2012年就任總書記前也曾因不明原因消失2週。

風險諮詢專家、研究中國宣傳的厄達爾（Brock Erdahl）分析，中國的審查機構一反常態地，允許一些關於秦剛失蹤的網路討論。「謠言往往會填補官方沉默所造成的空白」。

文章指出，對中國來說，重要的是要確保習近平被視為受人尊敬的全球領導人，且不會因為任何意外或不良宣傳而感到尷尬。

中國外交部長秦剛｜Photo Credit: GettyImages

可望接替秦剛？馬朝旭出席金磚外長線上會議

（中央社）中國外交部長秦剛失聯近月，他的第一副手馬朝旭7月20日，在北京出席金磚國家外長線上特別會議，引發關注。《路透社》報導，一些外交官猜測，馬朝旭是接替秦剛的可能候選人。

秦剛2022年12月30日出任外交部部長後，今（2023）年1月，外交部副部長馬朝旭分管外交日常業務工作，明確為正部長級。

秦剛6月25日從公眾視野消失迄今已將近一個月，這段期間，中共中央外事辦主任王毅代表出席重要外事活動，包括在印尼舉行的東協外長會議，他在會議期間與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面。

中國外交部7月19日宣布，王毅將出席7月24至25日，在南非約翰尼斯堡舉行的，第13次金磚國家安全事務高級代表會議，並訪問奈及利亞、肯亞、南非、土耳其等國。

中國官方宣稱秦剛因為「健康原因」無法履職後，馬朝旭多次代表外交部在北京會見重要外賓。美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）近日訪問中國，也可以看到馬朝旭陪同的身影。

中國外交部網站7月21日發布，馬朝旭20日在北京出席金磚國家外長線上特別會議。

據發布，馬朝旭表示，金磚國家領導人第十五次會晤即將在南非拉開帷幕，中方期待與金磚夥伴一道，圍繞各項重要議題深入討論，打造豐碩成果，把金磚合作推向新高度，實現金磚高品質發展。

中國外交部副部長馬朝旭｜Photo Credit: GettyImages

馬朝旭指出，中方願與金磚國家一道，落實金磚國家領導人達成的重要共識，穩步推進金磚擴員進程，加強新興市場國家和發展中國家團結合作。

中國外交部發布後，在微博引發關注。因為擔憂言論審查，只有一些網友議論秦剛消失到底是不是健康原因，以及馬朝旭會否升任部長。

《路透社》20日報導，秦剛的消失已在外交界引起廣泛討論，一些外交官甚至開始猜測誰可能取代秦剛，其中3人告訴《路透社》，馬朝旭可能是候選人。但目前還沒有任何跡象表明這一情況會立即明朗。

報導提到，59歲的馬朝旭擁有倫敦政經學院碩士學位，並曾擔任中國駐聯合國大使，但他並不像秦剛和王毅那樣是一個粗魯的「戰狼」外交官。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺