胡佛研究所談美中台「矽三角」競合，學者：美國半導體產業高度仰賴全球供應鏈，台灣為最重要夥伴
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部分戰略家臆測，半導體產業對全球經濟或中國經濟均不可或缺，成為台灣「矽盾」；若無極度挑釁情形發生，中國領導人不會甘冒風險、引爆可能危及其自身或全球晶片供應的爭端；其他國家亦會設法阻止衝突。不過，學者認為，若僅以此邏輯來思考並不明智，因為北京若決定動武，很可能是出自於其他政治或地緣政治因素考量。
美中台矽三角競合，學者：美台半導體合作利台海穩定
（中央社）美國兩岸議題學者祁凱立（Kharis Templeman）與梅蕙琳（Oriana Skylar Mastro），於胡佛半導體安全報告中就台海穩定議題為文，指出面對中國威脅升高，美台可經由共同強化半導體產業和學術交流深化美台關係。
美國智庫胡佛研究所（Hoover Institution）公布「矽三角：美國、台灣、中國、及全球半導體安全」報告，內文含附錄逾400頁，由跨領域專家，歷經18個月完成，對美中台三方半導體競合險局，進行剖析並提出建議。
報告針對三大議題提問：如何強化美國在半導體產業地位、與此同時維持台海穩定、並與全球夥伴合作應對中國半導體野心。
維持台海穩定上，史丹佛大學台灣議題專家祁凱立與中國軍事安全政策專家梅惠琳共同為文論述。
文章指出，在台灣晶片產業崛起前，台海穩定與繁榮便是美國持久利益，過去2年，美國對半導體關注度大增，但美台關係不僅僅侷限於晶片層面。
在此前提下，面對真實威脅，美台官員應提升民眾能力與信心來嚇阻侵略，「半導體則可作為雙方深化關係、達成此目標的特殊平台」。
文章建議，美台在「產業」及「學研機構」交流上，建立合作機制。
至於雙方對口機構，台灣方面，「工研院」（ITRI）和「國研院台灣半導體研究中心」（TSRI）具合理性；美國方面，擬議中的「美國半導體學院計畫」（ASA）和「國家半導體技術中心」（NSTC）則可扮演此角色。
做法方面，美台可共同培育人才，結合美國教育資源和台灣企業領先技術，解決人才不足問題。
文章提到，美國的台灣留學生人數近年下滑，從2001年的2萬8000人，到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發前的2萬4000人，至2021年，僅剩下2萬人。美台政府可提供補助，給有意赴美深造的台灣本科系學生。
文章表示，「工研院」和「國研院台灣半導體研究中心」作為美國合作夥伴，雙方除技術研究合作外，亦可在供應鏈韌性及地緣政治情勢上深化交流。
美台可定期評估半導體供應鏈脆弱性，由「國研院台灣半導體研究中心」與美國「國家半導體技術中心」合作，擬定供應鏈斷鏈的復原計畫。
文章同時強調，緩解經濟摩擦及加強能源和國防合作，亦有助台海穩定。
文章指出，台灣在對外貿易合作上，前總統馬英九於任內曾簽訂多項兩岸協議，經由中國來追求經濟繁榮，現任總統蔡英文則傾向與其他國家達成經濟協議，美台間的自由貿易協定不僅是降低關稅的問題，也具戰略意義。
文章總結，為維持台海穩定，美國應跳脫戰略清晰或戰略模糊的爭論，透過與台灣在半導體領域的商業、學術和人才合作來展現行動力，而非空談。
半導體供應鏈安全，美智庫：台灣是最重要夥伴
《外交事務》刊出美國智庫學者聯名專文，指出美中台「矽三角」關係難解，美國半導體產業未來仍高度仰賴全球供應鏈支撐，因此必須鞏固與盟友間的合作，台灣則為其最重要的夥伴。
美國期刊《外交事務》（Foreign Affairs）17日刊出「胡佛研究所」（Hoover Institution）學者戴雅門（Larry Diamond）和埃利斯（James Ellis）、及亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）的聯名專文。
此文以「危險矽三角」（The Treacherous Silicon Triangle）為題，指出「台灣安全」與「半導體供應鏈安全」為美中緊張局勢升高的兩大風險，如何處理美中台的「矽三角」關係，是美國外交政策中緊迫且棘手的挑戰。
文章指出，全球60％晶片和90％最先進晶片靠台灣生產，依次為韓國、日本、中國。美國半導體晶片製造的全球市占率現為12％，排名掉至第五。
2020年，全球晶片荒對各大產業造成嚴重衝擊，晶片的短缺、或敵對勢力實施相關禁令，對美國先進武器生產構成阻礙，此情況凸顯台灣安全重要性。
學者提到，部分戰略家臆測，半導體產業對全球經濟或中國經濟均不可或缺，成為台灣「矽盾」；若無極度挑釁情形發生，中國領導人不會甘冒風險、引爆可能危及其自身或全球晶片供應的爭端；其他國家亦會設法阻止衝突。
不過，學者認為，若僅以此邏輯來思考並不明智，因為北京若決定動武，很可能是出自於其他政治或地緣政治因素考量。
文章強調，美國藉由晶片法案的補貼和獎勵措施來提振國內製造，是明智之舉，但儘管未來幾年，美國半導體晶片製造的市占率翻倍，仍將高度依賴全球供應鏈的支撐，因此，美國必須與其信賴的盟友合作，除了台灣，還包括法國、德國、日本、荷蘭、新加坡、韓國，印度也有望參與其中。
此外，美國晶片的製造，也必須透過和其他擁有最領先技術的非美國企業合作，例如台積電已在美設廠。在補貼之外，學者建議，美國應該以更低的成本、充分的基礎設施、增強服務及人才，來吸引企業對半導體製造的投資。
文章並表示，政策制定者應鼓勵台美半導體學術機構合作，為雙方人才交流學習提供更多經費，並透過避免外地員工雙重課稅、以及完成雙邊自由貿易協定，來強化台美之間更廣泛的經濟與技術合作。
另外，美國政府也必須採取更多手段遏止中國對台灣的威脅、幫助台灣獲得所需的先進武器，並尋求與台灣製造部門簽訂許可協議，擴大反戰車標槍飛彈、刺針地對空防空飛彈、無人機、以及衛星通訊系統的生產。
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