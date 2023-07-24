3銀行拚「財管2.0」執照續牌，金管會期許思維從「社區游泳池」轉為「國際濱海度假村」
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童政彰提到，金管會對銀行辦理財管2.0有2項期許，希望銀行開辦億級以上高資產財管業務，可從「社區游泳池」變為「國際濱海度假村」，因此銀行對財管2.0業務的擴充，包括設計能力、研發能力及在中小企業主財富傳承等面向是否扮演積極角色，都是金管會後續觀察重點。
3銀行拚財管2.0執照續牌，金管會提審核5要點2期許
（中央社）金管會2020年推動財管2.0方案，執照3年一期，中信銀、兆豐銀及上海商銀財管2.0執照今年底到期，目前均已向金管會提出續牌申請。金管會審核除著重5項法定要點，更期許銀行辦理業務從「社區游泳池」轉為「國際濱海度假村」思維。
金管會2020年推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行和券商申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，目前共9家銀行及8家券商已取得金管會核准，並正式開辦億級以上高資產財管業務。
根據「銀行辦理高資產客戶適用的金融商品及服務管理辦法」規定，銀行經核准開辦億級以上高資產財管業務，自核准日起算3年為辦理期限，銀行若有意「續牌」，應在辦理期限屆滿6個月前向金管會提出申請。
2020年首波經金管會核准開辦億級以上高資產財管業務的銀行共有3家，分別為中信銀、兆豐銀及上海商銀；金管會銀行局副局長童政彰證實，3家銀行均已在今年6月陸續向金管會遞件申請「續牌」。
童政彰表示，金管會審查是否續牌的重點，依高資產辦法共有5大要件，包括第一，業務辦理成果、規模及效益，且此項為金管會特別著重的項目。
舉例而言，金管會將檢視銀行推動或強化財管2.0業務投資組合管理的辦理情形；同時將觀察金融商品投資以外的服務辦理情形，包括財富傳承規劃或家族信託等，將請銀行透過量化及質化指標呈現。
另外，金管會將觀察銀行辦理財管2.0業務的數位化辦理情形，包括客戶服務面及銀行管理面；金管會並將檢視銀行其他推動業務升級或轉型的相關辦理情形，評估銀行有無為客戶提供全方位解決方案。
童政彰表示，從高資產客戶AUM（資產管理規模）組成可看見，存款占比為最大宗，顯見對於高資產客戶而言、尤其是中小企業殷實戶，對於財富的觀念並非期待快速成長型投資。
他進一步指出，特別是在通膨年代，高資產客戶對財產保值、財產及企業精神傳承，乃至於慈善置業發展等需求，都應可透過銀行專業平台提供服務並得到滿足，因此金管會會請銀行特別對此說明。
金管會第二項審查重點為銀行內控及風控情形；第三是有無重大客訴爭議案件及處理情形；第四，進階人才培訓及參與推動台灣理財服務的人才優化及產業發展辦理情形；第五，發展創新性境內金融商品情形。
童政彰提到，金管會對銀行辦理財管2.0有2項期許，希望銀行開辦億級以上高資產財管業務，可從「社區游泳池」變為「國際濱海度假村」，因此銀行對財管2.0業務的擴充，包括設計能力、研發能力及在中小企業主財富傳承等面向是否扮演積極角色，都是金管會後續觀察重點。
第二，銀行辦理財管2.0業務，客戶數及AUM為一種量化展現，但質化呈現同等重要，金管會期待銀行整合自身專業為高資產客戶提供全方位服務，例如中小企業傳承、強化產品設計研發能力、發展稅務規劃、信託或引導企業進行慈善置業發展以提高公司治理形象等，而非拉高高資產客戶水位後，僅扮演銷售管道角色。
除了3家銀行力拚財管2.0執照「續牌」外，今年截至目前為止，有2家銀行向金管會申請開辦財管2.0業務，1家為公股行庫、1家為民營銀行，金管會預計今年底前審查完畢。證券業方面，目前並無券商新遞件申請開辦財管2.0業務。
銀行4要素到位，億級高資產財管業務倍數成長
（中央社）金管會公布，今年6月底有9家銀行已開辦億級以上高資產財管業務，無論高資產客戶總數或資產管理規模均年增逾1倍，主因在於銀行人才、商品設計能力、資訊系統及內部規範4要素逐步到位。
金管會2020年推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行和券商申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，目前有9家銀行及8家券商取得金管會核准，並已正式開辦億級以上高資產財管業務。
金管會銀行局揭露最新統計，截至今年6月底止，9家銀行億級以上高資產客戶數總計達5448人，年增2829人或1.08倍，高資產客戶AUM（資產管理規模）達新台幣6850億元，年增3473億元或1.03倍。
金管會銀行局副局長童政彰分析，與2022年同期相比，銀行無論高資產客戶數或資產管理規模都有相當程度躍進，主要有4大因素，包括銀行人才、商品設計能力、資訊系統及內部規範都已陸續到位及健全化，推動銀行億級以上高資產財管業務發展。
檢視個別銀行表現，中信銀高資產客戶AUM達1481億元，居銀行之冠，同時間高資產客戶數有1460人，同樣位列銀行之冠。
其次是兆豐銀高資產客戶AUM共1315億元，合庫則以1302億元緊追在兆豐銀之後；若從高資產客戶數觀察，合庫則以1005人勝過兆豐銀的936人。
童政彰觀察，中信銀、兆豐銀及合庫億級以上高資產財管業務表現相對突出，主要有2大原因，一是這3家銀行本身既有潛在客群龐大，二是這3家銀行總行對於推動億級以上高資產財管業務，在策略面相對積極，均有各自依高資產辦法發行2檔外幣結構債。
進一步觀察今年6月底整體億級以上高資產客戶AUM配置組合變化，以存款占比53%最高，年增7個百分點；保險占比14%居次，但對比去年同期下滑5個百分點。
基金及債券占比各達11%及10%，分別年減2個百分點及年增3個百分點；境外結構型商品配比5%，則年減2個百分點。
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