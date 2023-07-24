專家：AI容易取代低薪工作，卻也可能降低高薪產業的入行門檻

文：黃皓筠

在人工智慧（Artificial intelligence，AI）快速進展的今日，人類工作性質和工時都有了或大或小的改變，薪資結構更有被顛覆的可能。相信在ChatGPT大放異彩的今（2023）年，很多人已經開始習慣AI融入日常工作。相反地，這項好用的工具也掀起許多危機意識，許多人紛紛思考當公司擁抱科技，自己需要磨練什麼樣的AI技能才得以生存。

根據《Fortune》，員工背景調查公司Checkr對3000名美國成年僱員進行的一項調查顯示，79％的受訪者持擔心或觀望態度，唯恐AI的實施會大大提升工作效益，以致僱主降薪。對此問題的擔憂比例，以千禧世代的82％最多，接下來依序為X世代78％、戰後嬰兒潮世代77％、Z世代74％。

值得注意的是，也有57％的僱員表示，以每週工作4天作為交換，減薪是可以接受的。即便如此，也有人害怕AI將使他們的工作變得多餘，預計今年將出現裁員現象。例如IBM執行長5月就曾宣佈，計劃削減所有AI能夠勝任的工作。

研究人員指出，最有可能的情況是員工與機器一起完成工作，藉由AI消除重複性高且需要手動完成的內容，把較為複雜的工作以人工方式達成。理想情況下，員工將把時間花在AI目前無法取代的獨特任務，例如創造力、人際溝通等工作，並有更多更好的輸出。

然而，當你升遷到對智力擁有更高要求的職位，或是利用AI帶來的好處生產力飆升，或許很容易相信自己離加薪的距離更加接近，畢竟員工貢獻增加，理論上薪資也應隨之增加。但專家表示，無論是技能水準高或低的員工，未來必須面對的情況可能更為複雜。

上升還是下降？

根據《BBC Worklife》，隨著AI取代了一些日常平凡工作，尤其是知識型工作，專家們預計許多職缺的性質可能會變得更加複雜、要求創造力。當員工將耗時、瑣碎的工作轉移到機器上，生產率也可能上升。對於一些員工，提升產出固然是件好事，但包含美國麻省理工學經濟學教授艾斯莫格魯（Daron Acemoglu）在內的一些專家，皆對AI能推動人們嘗試更多不同工作而加薪表示懷疑。