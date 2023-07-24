馬斯克擬將推特藍鳥商標換成「X」，新Logo最快24日上線

（中央社）億萬富豪馬斯克（Elon Musk）昨（23）日表示，他正在考慮將推特（Twitter）商標換掉，並發文寫道：「很快我們將向推特商標說再見，並逐步告別所有鳥類。」

《路透社》報導，馬斯克在美國東部時間凌晨12時6分（格林威治時間4時6分）發推文說：「如果今晚發布夠好的X標誌，我們明天就會在全球上線。」

馬斯克發布一張閃爍的X圖片，後來在推特音訊空間（Twitter Spaces）被問到推特商標是否會改變時，他回答「是」，還說「很久以前就應該這樣做了」。

馬斯克去（2022）年10月收購推特後，推特經歷一系列動盪挑戰，還被改名為X Corp.，反映這位億萬富翁有創建像中國微信這樣的「超級應用程式」的願景。

推特沒有立即回應置評請求。

根據推特網站，藍鳥商標是公司「最知名資產」，強調對其十分保護。藍鳥圖案4月曾被狗狗幣的柴犬迷因圖暫時取代，協助推動狗狗幣市值飆升。

為什麼是「X」？

《美聯社》報導，營運顧問公司Metaforce的共同創辦人艾倫．亞當森（Allen Adamson）表示，若考慮到馬斯克與「X」這個名字過往的歷史，就會發現這次的改變沒那麼令人意外。身為特斯拉的執行長，這位億萬富翁去年10月曾推文表示：「買下推特是『X』這個萬能應用程式誕生的催化劑。」

此外，馬斯克的太空探索科技公司通常被稱作Space X；而在1999年，馬斯克便曾創立一家名為「X.com」的新創線上金融服務公司，就是現在為人所知的PayPal。

至於X這個字母背後是否有甚麼特殊含義，馬斯克23日推文表示：「不確定是什麼細微的因素，但我就是喜歡字母X。」

Not sure what subtle clues gave it way, but I like the letter X pic.twitter.com/nwB2tEfLr8 — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航