馬斯克擬將推特藍鳥商標換成「X」，新Logo最快24日上線
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億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天表示，他正在考慮將推特（Twitter）商標換掉。營運顧問公司Metaforce的共同創辦人艾倫．亞當森（Allen Adamson）表示，若考慮到馬斯克與「Ｘ」這個名字過往的歷史，就會發現這次的改變沒那麼令人意外。
（中央社）億萬富豪馬斯克（Elon Musk）昨（23）日表示，他正在考慮將推特（Twitter）商標換掉，並發文寫道：「很快我們將向推特商標說再見，並逐步告別所有鳥類。」
《路透社》報導，馬斯克在美國東部時間凌晨12時6分（格林威治時間4時6分）發推文說：「如果今晚發布夠好的X標誌，我們明天就會在全球上線。」
馬斯克發布一張閃爍的X圖片，後來在推特音訊空間（Twitter Spaces）被問到推特商標是否會改變時，他回答「是」，還說「很久以前就應該這樣做了」。
馬斯克去（2022）年10月收購推特後，推特經歷一系列動盪挑戰，還被改名為X Corp.，反映這位億萬富翁有創建像中國微信這樣的「超級應用程式」的願景。
推特沒有立即回應置評請求。
根據推特網站，藍鳥商標是公司「最知名資產」，強調對其十分保護。藍鳥圖案4月曾被狗狗幣的柴犬迷因圖暫時取代，協助推動狗狗幣市值飆升。
為什麼是「X」？
《美聯社》報導，營運顧問公司Metaforce的共同創辦人艾倫．亞當森（Allen Adamson）表示，若考慮到馬斯克與「X」這個名字過往的歷史，就會發現這次的改變沒那麼令人意外。身為特斯拉的執行長，這位億萬富翁去年10月曾推文表示：「買下推特是『X』這個萬能應用程式誕生的催化劑。」
此外，馬斯克的太空探索科技公司通常被稱作Space X；而在1999年，馬斯克便曾創立一家名為「X.com」的新創線上金融服務公司，就是現在為人所知的PayPal。
至於X這個字母背後是否有甚麼特殊含義，馬斯克23日推文表示：「不確定是什麼細微的因素，但我就是喜歡字母X。」
新聞來源
- 馬斯克擬將推特藍鳥商標換成X 新Logo最快24日上線（中央社）
- Musk says Twitter to change logo to “X” from the bird. Changes could come as early as Monday.（AP）
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
我們想讓你知道的是
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