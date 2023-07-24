柬埔寨大選：掌權38年的洪森可能繼續執政，謀劃長子接班

Photo Credit: Getty Images / BBC News 洪森確保他在此次大選中沒有真正的挑戰者。

柬埔寨大選投票已於當地時間23日下午結束。該國首相洪森（Hun Sen）已經執政了38年，但在本次大選前，唯一有能力挑戰洪森的反對黨在5月被取消參選資格。

在柬埔寨首都金邊參加投票的選民們告訴BBC，他們估計洪森領導的人民黨（CPP）將再次席捲國會的全部125個席位。

此外，今年70歲的洪森透露出消息，要交棒給其子洪馬內（Hun Manet）。

奉行君主立憲制的柬埔寨從西哈努克親王年代就與中國交好。2020年，中國宣布爆發新冠疫情並封城武漢後，洪森於當年2月5日高調訪中，並表示要去疫情最嚴重的武漢看望在當地的柬埔寨學生。因為中方表示無法安排才僅訪問北京。

「被操縱的選舉」

「這是一次被操縱的選舉，因為沒有什麼真正有實力的反對黨。」本周早些時候，一位當地選民告訴BBC。

包括美國在內的西方國家也對投票的公正性表示擔憂。人們沒有真正選擇，而且為了確保盡可能高的投票率，政府已將任何試圖抵制選舉或破壞選票的行為定為犯罪。

今年5月，政府以技術性問題為由禁止該國主要反對黨燭光黨參加選舉。全國選舉委員會稱，該黨缺少一份文件，而去年地方選舉時不需要該文件。

燭光黨在去年的地方選舉中贏得了 22% 的選票——分析人士稱，洪森將該黨視為對其統治的潛在威脅。

澳洲格里菲斯大學（Griffith University）的獨裁者問題專家李・莫根貝瑟（Lee Morgenbesser）多年來一直在關注洪森，他說，洪森早在燭光組織成為重大威脅之前就「扼殺了他們」。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 上世紀90年代柬埔寨建立了民主制度，但其統治者洪森拒絕交出權力。

燭光黨的一位代表本周告訴BBC，「我們投入了大量的精力和資源來組織和開展競選活動，我們在每個席位都派出了候選人。」

「在最後關頭，因為一項以前從未有過的行政要求而被取消資格——他在遊戲中途改變了規則。」

BBC今年與幾位燭光黨的領導人進行了交談。但這對他們來說已變得越來越危險——最近幾周有許多人被捕。上周，兩名領導人在泰國被泰國警方抓獲，當時他們正試圖逃往曼谷的聯合國辦事處。

選票上還有其他17個政黨，但它們的規模都很小，或者與執政黨結盟，因此無足輕重。

對於這一場景，柬埔寨的選民或許似曾相識。

幾年前，柬埔寨統治者發動了他職業生涯中最殘酷的鎮壓行動，以消滅他的反對者。

面對民眾的反對，洪森利用法院解散了威脅其統治的政黨。大批議員被趕出議會，領導人被捕。

擊潰對手後，他在六個月後的2018年大選中一舉奪魁，贏得柬埔寨國會全部125個席位。

執政38年

現年70歲的洪森自1985年以來一直統治著柬埔寨。他曾是紅色高棉官員，在政權垮台前叛逃到越南。

近40年來，他通過包括軍隊、警察和情報機構在內的利益網路鞏固了權力，還經常自詡為全球在位時間最久的首相。

多年來，他通過拉攏、監禁、流放或其他方式將反對者趕下台。

在經歷了紅色高棉政權的恐怖統治之後，聯合國於20世紀90年代試圖將柬埔寨打造為一個民主國家。但政治分析家說，柬埔寨現在是一個獨裁的一黨制國家，而洪森是一個獨裁者。

但這些年來，柬埔寨的選舉並非全都毫無意義。

Photo Credit: AFP / BBC News 2013年大選中柬埔寨救國黨的支持者。

2013年，由桑蘭西（Sam Rainsy）和肯索卡（Kem Sokha）領導的名為柬埔寨救國黨（Cambodia National Rescue Party）的聯盟獲得了44%的全國選票，令洪森感到震驚。

當晚，救國黨甚至一度領先於人民黨——這促使政府中斷了全國各地電視上的計票直播。

柬埔寨人感到政權更迭就在眼前——當年有數萬人參加了集會。

2013年曾在金邊的分析家阿斯特麗德・諾倫・尼爾森（Astrid Noren Nillson）說，「在街頭，尤其是在年輕人中間，可以感受到勝利和狂野的政治能量。」

此後數月，反對派領導抗議活動，對洪森的勝利提出異議。面對迄今為止對其權力的最大挑戰，他放棄了一些權力，並通過談判達成了休戰協議。但在 2017年，當柬埔寨救國黨在地方選舉中再次提出挑戰時，他沒有退縮。

他利用人民黨控制的議會通過了一項法律，以安全為由解散任何政黨。然後，他利用自己的新權力讓最高法院解散了救國黨。

大約100名該黨成員遭到起訴，導致該黨幾名高層人士流亡國外。

2018年，在主要反對黨聯盟被政治控制的法院解散後，洪森領導的柬埔寨人民黨贏得了國會全部125個席位。

Photo Credit: Getty Images/Reuters / BBC News 1980年代執政之初的洪森與2023年7月的洪森。

本周再次來到金邊的尼爾森說，2017-18年之前，柬埔寨的政治競爭激烈，與現在截然不同。

一位不願透露姓名的西方外交官告訴BBC，「（現在）每個人都非常沮喪、萎靡不振。差不多從 1 月 1 日開始——他一交出東協輪值主席國的職位，就開始了新一輪的鎮壓行動。」

分析人士說，洪森的手法眾所周知。他以賄賂和收買為手段，向人們許諾政府職位和土地。今年，不僅是燭光黨，工會和農民團體也出現了叛逃潮。

莫根貝瑟說，當他未能成功拉攏這些人時，他的目標就是粉碎他們。

今年早些時候，反對黨領袖人物金索卡（Kem Sokha）因涉嫌叛國罪被判處 27年監禁，主要新聞媒體 「民主之聲」（Voice of Democracy）也被關閉。

上述金邊選民說，「我對目前的局勢感到絕望。」十年前，20歲出頭的他曾投票支持反對黨，對變革充滿激情。

長子繼位？