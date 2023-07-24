柬埔寨大選：掌權38年的洪森可能繼續執政，謀劃長子接班
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雖然洪森正在競選連任，但他已表示這可能是他的最後一個任期。洪森已透露出消息——他正計劃將權力移交給洪馬內，後者目前已經是柬埔寨軍隊的最高領導者。直到本週四，洪森才表示他的兒子「有可能」在三到四周內成為首相，而此前並未給出權力交接的時間表。
柬埔寨大選投票已於當地時間23日下午結束。該國首相洪森（Hun Sen）已經執政了38年，但在本次大選前，唯一有能力挑戰洪森的反對黨在5月被取消參選資格。
在柬埔寨首都金邊參加投票的選民們告訴BBC，他們估計洪森領導的人民黨（CPP）將再次席捲國會的全部125個席位。
此外，今年70歲的洪森透露出消息，要交棒給其子洪馬內（Hun Manet）。
奉行君主立憲制的柬埔寨從西哈努克親王年代就與中國交好。2020年，中國宣布爆發新冠疫情並封城武漢後，洪森於當年2月5日高調訪中，並表示要去疫情最嚴重的武漢看望在當地的柬埔寨學生。因為中方表示無法安排才僅訪問北京。
「被操縱的選舉」
「這是一次被操縱的選舉，因為沒有什麼真正有實力的反對黨。」本周早些時候，一位當地選民告訴BBC。
包括美國在內的西方國家也對投票的公正性表示擔憂。人們沒有真正選擇，而且為了確保盡可能高的投票率，政府已將任何試圖抵制選舉或破壞選票的行為定為犯罪。
今年5月，政府以技術性問題為由禁止該國主要反對黨燭光黨參加選舉。全國選舉委員會稱，該黨缺少一份文件，而去年地方選舉時不需要該文件。
燭光黨在去年的地方選舉中贏得了 22% 的選票——分析人士稱，洪森將該黨視為對其統治的潛在威脅。
澳洲格里菲斯大學（Griffith University）的獨裁者問題專家李・莫根貝瑟（Lee Morgenbesser）多年來一直在關注洪森，他說，洪森早在燭光組織成為重大威脅之前就「扼殺了他們」。
燭光黨的一位代表本周告訴BBC，「我們投入了大量的精力和資源來組織和開展競選活動，我們在每個席位都派出了候選人。」
「在最後關頭，因為一項以前從未有過的行政要求而被取消資格——他在遊戲中途改變了規則。」
BBC今年與幾位燭光黨的領導人進行了交談。但這對他們來說已變得越來越危險——最近幾周有許多人被捕。上周，兩名領導人在泰國被泰國警方抓獲，當時他們正試圖逃往曼谷的聯合國辦事處。
選票上還有其他17個政黨，但它們的規模都很小，或者與執政黨結盟，因此無足輕重。
對於這一場景，柬埔寨的選民或許似曾相識。
幾年前，柬埔寨統治者發動了他職業生涯中最殘酷的鎮壓行動，以消滅他的反對者。
面對民眾的反對，洪森利用法院解散了威脅其統治的政黨。大批議員被趕出議會，領導人被捕。
擊潰對手後，他在六個月後的2018年大選中一舉奪魁，贏得柬埔寨國會全部125個席位。
執政38年
現年70歲的洪森自1985年以來一直統治著柬埔寨。他曾是紅色高棉官員，在政權垮台前叛逃到越南。
近40年來，他通過包括軍隊、警察和情報機構在內的利益網路鞏固了權力，還經常自詡為全球在位時間最久的首相。
多年來，他通過拉攏、監禁、流放或其他方式將反對者趕下台。
在經歷了紅色高棉政權的恐怖統治之後，聯合國於20世紀90年代試圖將柬埔寨打造為一個民主國家。但政治分析家說，柬埔寨現在是一個獨裁的一黨制國家，而洪森是一個獨裁者。
但這些年來，柬埔寨的選舉並非全都毫無意義。
2013年，由桑蘭西（Sam Rainsy）和肯索卡（Kem Sokha）領導的名為柬埔寨救國黨（Cambodia National Rescue Party）的聯盟獲得了44%的全國選票，令洪森感到震驚。
當晚，救國黨甚至一度領先於人民黨——這促使政府中斷了全國各地電視上的計票直播。
柬埔寨人感到政權更迭就在眼前——當年有數萬人參加了集會。
2013年曾在金邊的分析家阿斯特麗德・諾倫・尼爾森（Astrid Noren Nillson）說，「在街頭，尤其是在年輕人中間，可以感受到勝利和狂野的政治能量。」
此後數月，反對派領導抗議活動，對洪森的勝利提出異議。面對迄今為止對其權力的最大挑戰，他放棄了一些權力，並通過談判達成了休戰協議。但在 2017年，當柬埔寨救國黨在地方選舉中再次提出挑戰時，他沒有退縮。
他利用人民黨控制的議會通過了一項法律，以安全為由解散任何政黨。然後，他利用自己的新權力讓最高法院解散了救國黨。
大約100名該黨成員遭到起訴，導致該黨幾名高層人士流亡國外。
2018年，在主要反對黨聯盟被政治控制的法院解散後，洪森領導的柬埔寨人民黨贏得了國會全部125個席位。
本周再次來到金邊的尼爾森說，2017-18年之前，柬埔寨的政治競爭激烈，與現在截然不同。
一位不願透露姓名的西方外交官告訴BBC，「（現在）每個人都非常沮喪、萎靡不振。差不多從 1 月 1 日開始——他一交出東協輪值主席國的職位，就開始了新一輪的鎮壓行動。」
分析人士說，洪森的手法眾所周知。他以賄賂和收買為手段，向人們許諾政府職位和土地。今年，不僅是燭光黨，工會和農民團體也出現了叛逃潮。
莫根貝瑟說，當他未能成功拉攏這些人時，他的目標就是粉碎他們。
今年早些時候，反對黨領袖人物金索卡（Kem Sokha）因涉嫌叛國罪被判處 27年監禁，主要新聞媒體 「民主之聲」（Voice of Democracy）也被關閉。
上述金邊選民說，「我對目前的局勢感到絕望。」十年前，20歲出頭的他曾投票支持反對黨，對變革充滿激情。
長子繼位？
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航