瑞典、丹麥《古蘭經》損毀事件延燒，伊朗最高領導人哈米尼：等同對穆斯林發動「戰爭」
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針對瑞典和丹麥境內反伊斯蘭抗議期間發生焚燒或損毀《古蘭經》的行為，22日在伊拉克巴格達，有數千名民眾走上街頭表示抗議。巴格達的示威是由伊拉克執政黨和武裝團體所號召，相關團體中有許多與伊朗關係密切。
傳《古蘭經》遭焚燒，伊拉克數百人試圖闖丹麥駐巴格達使館
（中央社）政府消息來源與社群媒體流傳的影片顯示，據傳丹麥發生《古蘭經》遭到焚燒事件後，數百名抗議者22日清晨試圖闖入丹麥駐巴格達大使館，伊拉克安全部隊發射催淚彈將抗議者驅離。
2天前，瑞典首都斯德哥爾摩有反伊斯蘭教的抗議者申請焚燒《古蘭經》，導致數百人闖入瑞典駐巴格達大使館並縱火。現在位於巴格達市中心、戒備森嚴的綠區再次爆發抗議事件。
伊拉克政府譴責針對瑞典大使館的攻擊事件，但也驅逐瑞典大使以示抗議。
接著於21日，又有一名男子在位於丹麥首都哥本哈根的伊拉克大使館對街廣場，點燃一本據稱為《古蘭經》的書籍。
整起事件在自稱為「丹麥愛國者」（Danish Patriots）的臉書粉絲團進行直播。影片顯示，一個金屬托盤上有一本書正在燃燒，旁邊是一面伊拉克國旗，另有2人站在旁邊觀看。
瑞典、丹麥《古蘭經》損毀事件延燒，巴格達民眾街頭抗議
針對瑞典和丹麥境內反伊斯蘭抗議期間發生焚燒或損毀《古蘭經》的行為，22日在伊拉克巴格達（Baghdad），有數千名民眾走上街頭表示抗議。
《路透社》報導，巴格達的示威是由伊拉克執政黨和武裝團體所號召，相關團體中有許多與伊朗關係密切。
伊朗方面，最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）表示，褻瀆《古蘭經》的人應面對「最嚴厲的懲罰」，並指瑞典當局捍衛犯罪者的行為，就是準備對穆斯林發動「戰爭」。
而在伊拉克首都巴格達，繼數百人闖入瑞典大使館並縱火之後，22日清晨又有抗議群眾試圖闖入丹麥大使館，但遭伊拉克安全部隊發射催淚彈驅離。當局已因此把幾座通往外國大使館所座落的「綠區」（Green Zone）橋梁給關閉。
巴格達層層安全戒備下，街頭仍有示威者聚集。
上月28日，旅居瑞典的37歲伊拉克公民默米卡（Salwan Momika）在斯德哥爾摩（Stockholm）最大清真寺前焚燒《古蘭經》；兩天前又發生類似事件，默米卡在斯德哥爾摩進行另一場抗議，在伊拉克大使館外踩踏《古蘭經》，並且意圖焚燒。
伊拉克雖譴責駐瑞典大使館遇襲，但也驅逐瑞典駐伊大使，藉此抗議意圖焚燒《古蘭經》的行徑。
不只是瑞典斯德哥爾摩，21日在丹麥哥本哈根（Copenhagen），一名男子在伊拉克大使館對面的廣場上縱火焚燒一本據稱是《古蘭經》的書籍。
對瑞典和丹麥境內發生的《古蘭經》遭侮事件，許多穆斯林國家本週都表示抗議。瑞典與丹麥兩國因有保障言論自由的法律，因此都允許燒書行徑。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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