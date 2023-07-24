瑞典、丹麥《古蘭經》損毀事件延燒，伊朗最高領導人哈米尼：等同對穆斯林發動「戰爭」

傳《古蘭經》遭焚燒，伊拉克數百人試圖闖丹麥駐巴格達使館

（中央社）政府消息來源與社群媒體流傳的影片顯示，據傳丹麥發生《古蘭經》遭到焚燒事件後，數百名抗議者22日清晨試圖闖入丹麥駐巴格達大使館，伊拉克安全部隊發射催淚彈將抗議者驅離。

2天前，瑞典首都斯德哥爾摩有反伊斯蘭教的抗議者申請焚燒《古蘭經》，導致數百人闖入瑞典駐巴格達大使館並縱火。現在位於巴格達市中心、戒備森嚴的綠區再次爆發抗議事件。

伊拉克政府譴責針對瑞典大使館的攻擊事件，但也驅逐瑞典大使以示抗議。

接著於21日，又有一名男子在位於丹麥首都哥本哈根的伊拉克大使館對街廣場，點燃一本據稱為《古蘭經》的書籍。

整起事件在自稱為「丹麥愛國者」（Danish Patriots）的臉書粉絲團進行直播。影片顯示，一個金屬托盤上有一本書正在燃燒，旁邊是一面伊拉克國旗，另有2人站在旁邊觀看。

瑞典、丹麥《古蘭經》損毀事件延燒，巴格達民眾街頭抗議

針對瑞典和丹麥境內反伊斯蘭抗議期間發生焚燒或損毀《古蘭經》的行為，22日在伊拉克巴格達（Baghdad），有數千名民眾走上街頭表示抗議。

《路透社》報導，巴格達的示威是由伊拉克執政黨和武裝團體所號召，相關團體中有許多與伊朗關係密切。

伊朗方面，最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）表示，褻瀆《古蘭經》的人應面對「最嚴厲的懲罰」，並指瑞典當局捍衛犯罪者的行為，就是準備對穆斯林發動「戰爭」。

而在伊拉克首都巴格達，繼數百人闖入瑞典大使館並縱火之後，22日清晨又有抗議群眾試圖闖入丹麥大使館，但遭伊拉克安全部隊發射催淚彈驅離。當局已因此把幾座通往外國大使館所座落的「綠區」（Green Zone）橋梁給關閉。

巴格達層層安全戒備下，街頭仍有示威者聚集。

上月28日，旅居瑞典的37歲伊拉克公民默米卡（Salwan Momika）在斯德哥爾摩（Stockholm）最大清真寺前焚燒《古蘭經》；兩天前又發生類似事件，默米卡在斯德哥爾摩進行另一場抗議，在伊拉克大使館外踩踏《古蘭經》，並且意圖焚燒。

伊拉克雖譴責駐瑞典大使館遇襲，但也驅逐瑞典駐伊大使，藉此抗議意圖焚燒《古蘭經》的行徑。

不只是瑞典斯德哥爾摩，21日在丹麥哥本哈根（Copenhagen），一名男子在伊拉克大使館對面的廣場上縱火焚燒一本據稱是《古蘭經》的書籍。

對瑞典和丹麥境內發生的《古蘭經》遭侮事件，許多穆斯林國家本週都表示抗議。瑞典與丹麥兩國因有保障言論自由的法律，因此都允許燒書行徑。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航