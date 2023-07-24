空手道亞錦賽：團體賽台灣女子隊勝日本摘銅，辜翠萍擊敗哈薩克對手首奪金
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台灣空手道代表隊，經過亞錦賽前2天賽事後，在對打項目共拿下1金2銅，除了辜翠萍在22日摘金外，吳峻維也在男子84公斤級獲得銅牌，而21日余彥儀則是在女子68公斤以上級獲得銅牌。最後一天團體賽事，台灣女子代表隊靠著陳姿云、趙柔、余彥儀聯手，以2比1的點數在對打項目擊敗強權日本，拿下銅牌。
空手道亞錦賽對打團體賽，台灣女子隊勝日本摘銅
（中央社）在馬來西亞麻六甲舉行的空手道亞洲錦標賽，昨（23）日進行最後一天團體賽事，台灣女子代表隊靠著陳姿云、趙柔、余彥儀聯手，以2比1的點數在對打項目擊敗強權日本，拿下銅牌。
總計3天的空手道亞錦賽事，台灣共斬獲1金3銅，獎牌全來自對打項目，包括金牌辜翠萍，銅牌余彥儀、吳峻維以及昨天的女子團體對打。
空手道對打團體賽採3點2勝制，對戰選手不分量級，等於教練必須在排棒次時就得猜測對方可能排出的選手。台灣女子空手道代表隊先擊敗哈薩克、印度，接著敗給伊朗落入敗部，再以2比1擊敗日本摘銅。
台灣女子空手道對打團體賽依序排出陳姿云、趙柔、余彥儀，結果陳姿云以0比5落敗，接著趙柔以5比4險勝對手，關鍵第3棒的余彥儀，雖然和對手戰成1比1，但由於余彥儀比對手早得分，因此第3點判定台灣獲勝。
帶隊教練鄧世瑀接受《中央社》電訪時表示，其實台灣女子空手道實力在世界上非常有競爭力，只不過湊在一起打團體賽時變數比較大，至少今天大家對上日本時並沒有畏戰，還是很努力拿出最好的一面。
鄧世瑀說：「日本前2棒就派出最強的選手，想要直落2過關，沒想到第2棒被我們拿下勝利後，日本隊也有點慌了，雙方氣勢一消一長，我們才能帶走這面銅牌。」
鄧世瑀透露，其實第2棒的趙柔也是沙場老將，曾經在2014年仁川亞運獲得銅牌，是昨天團體賽的關鍵人物。
辜翠萍擊敗哈薩克對手，生涯首奪空手道亞錦賽金牌
（中央社）在馬來西亞麻六甲舉行的空手道亞洲錦標賽，台灣好手辜翠萍在女子55公斤級對打決賽，以3比0擊敗哈薩克好手凱瑞托娃（Gulmira Kairatovna），拿下生涯首面亞錦賽金牌。
辜翠萍曾在2014年獲得仁川亞運女子50公斤級金牌，並在2017年亞錦賽獲得團體銀牌、2021年亞錦賽獲得55公斤級銀牌，這次總算拿下生涯首面亞錦賽金牌。
台灣女子空手道好手辜翠萍22日在亞洲錦標賽女子55公斤級對打決賽，以3比0擊敗哈薩克對手凱瑞托娃，拿下生涯首面亞錦賽金牌，賽後辜翠萍也激動的掩面哭泣。
辜翠萍在今年亞錦賽55公斤級首輪輪空，次輪以9比1輕取中國對手，隨後再以6比5險勝亞運銅牌名將、印尼好手塞妮絲塔拉妮（Cok Istri Agung Sanistyarani），接著辜翠萍在關鍵的4強賽，以4比1逆轉擊敗伊朗的法塔米（Saadati Fateme），順利闖進金牌戰。
在冠軍戰中辜翠萍表現出色，一路壓制對手，最終順利以3比0擊敗凱瑞托娃（Gulmira Kairatovna），如願在亞錦賽鍍金。
帶隊教練鄧世瑀在接受《中央社》記者電話訪問時說：「過去幾年來翠萍都一直很刻苦的訓練著，因為目標就是今年的杭州亞運金牌，對於一個阿基里斯腱斷過的選手來說，這是非常不容易的事。如今先在亞運前哨戰的亞錦賽奪金，對她來說信心肯定增加不少，或許也是她賽後落淚的原因。」
鄧世瑀說：「在亞錦賽之前我們亞運培訓隊都到土耳其進行2週的移地訓練，當時就和約旦、土耳其的國家代表隊練習賽，我們的選手在國內都是頂尖的，但到了國外被刺激後，整體表現都有進步。」
鄧世瑀透露：「技擊類的運動就是一切都很難說，就算實力好也是會有落敗的可能性，今天翠萍表現的近乎完美，就算4強落後給伊朗對手，還是上演逆轉勝，就可以知道她這次求勝心有多強烈。」
台灣空手道代表隊，經過亞錦賽前2天賽事後，在對打項目共拿下1金2銅，除了辜翠萍在22日摘金外，吳峻維也在男子84公斤級獲得銅牌，而21日余彥儀則是在女子68公斤以上級獲得銅牌。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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