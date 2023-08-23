2023/08/23,
動物

動團揭露幻多奇另類博物館涉「假買賣、真展演」虐待動物，新竹縣府要開罰

動團揭露幻多奇另類博物館涉「假買賣、真展演」虐待動物，新竹縣府要開罰
台灣防止虐待動物協會調查新竹內灣的「幻多奇另類博物館」涉嫌「假買賣、真展演」，虐待兩棲類動物，包含烏龜殼變形、指甲過長。（台灣防止虐待動物協會提供）

我們想讓你知道的是

關於涉及虐待動物問題，包含變種雙頭巴西龜，龜殼嚴重凹陷，因為缺乏鈣質、日曬（UVB燈）或是水面過低導致；星龜明顯指甲過度生長，則是因爲長期被飼養於單調的展櫃內，導致動物無法正常磨爪。還有球蟒被飼養在狹小的階梯底部，遊客踩踏時易造成動物驚嚇，且空間缺乏變溫動物所需要的溫度梯度措施；鱷龜則被飼養在空蕩蕩的小玻璃缸數年，以及蛇蜥的尾巴因為缺乏日曬無法生成維他命D，已異常凹折。

（中央社）根據台灣防止虐待動物協會調查，新竹內灣的幻多奇另類博物館涉嫌「假買賣、真展演」，虐待動物，包含烏龜缺乏日曬龜殼變形過長等，新竹縣政府認定違法開罰。

台灣防止虐待動物協會22日發布新聞指出，1992年成立的「珍奇展覽有限公司」，30多年來在全台開設5家門市，展示各種古怪物品及活體動物，且每間都收取門票供民眾參觀；目前剩3家有活體動物展示，分別位在新竹內灣、苗栗南庄、南投集集，這3處展示的動物多達38種以上，數量逾50隻，多數都在新竹內灣。

協會調查員黃威霖接受《中央社》記者電話訪問時說，協會調查發現諸多涉嫌虐待動物的事實，而且業者為了規避《動物保護法》第6-1條，有關任何人不得以動物進行展演，除了向政府申請獲得許可等相關規定，現場在動物展缸的玻璃上貼放售價標籤，營造販售假象。

他並說，在調查新竹內灣的「幻多奇另類博物館」時，有店員坦承這麼做是為了規避「動物展演管理辦法」相關規定的證據，因此新竹縣政府動物保護防疫所回應，此場館未申請動物展演許可，且試圖規避法規。

新竹縣動物保護防疫所向《中央社》記者表示，此案已完成稽核並確認違反動保法第6條之1，將同法第26條裁罰新台幣5萬至25萬元，目前此案裁罰已在簽核中，未來若經裁罰後仍未改善，動保所將按次裁罰至改善為止。

關於涉及虐待動物問題，黃威霖說，包含變種雙頭巴西龜，龜殼嚴重凹陷，因為缺乏鈣質、日曬（UVB燈）或是水面過低導致；星龜明顯指甲過度生長，則是因爲長期被飼養於單調的展櫃內，導致動物無法正常磨爪。

還有球蟒被飼養在狹小的階梯底部，遊客踩踏時易造成動物驚嚇，且空間缺乏變溫動物所需要的溫度梯度措施；鱷龜則被飼養在空蕩蕩的小玻璃缸數年，以及蛇蜥的尾巴因為缺乏日曬無法生成維他命D，已異常凹折。

他總結說明，此博物館6大枉顧動物福利的缺失，包含未給予兩棲爬蟲類動物UVB燈、飼養空間未做溫濕度控管（刺蝟有嚴重黴菌感染及寄生蟲）、空間極度過小、未給予躲藏空間造成巨大壓力與窘迫、未提供符合習性需求的環境與設施，以及店內音樂音量過大造成壓力。

至於另外2家門市，黃威霖說，苗栗縣政府以業者符合「免經許可之動物展演類型條件方式或場所」第7點的寵物買賣規定，而未開罰。

苗栗縣政府動防所說，因業者從事寵物買賣，符合免經許可之動物展演場所要件，故是對「展出」部分未開罰，至於協會所稱涉及虐待動物方面，他們並未接獲相關反映或檢舉。

南投縣政府則對業者涉及展出保育類動物蘇卡達陸龜的疑義，請業者將之移除，此舉是否妥適及移除後如何安置，將持續追蹤。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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