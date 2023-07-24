布林肯預測俄烏戰爭再打數月；普亭會見盧卡申科，稱烏克蘭反攻已失敗
我們想讓你知道的是
對於俄羅斯，布林肯說：「目標是從地圖上消滅烏克蘭、消除它的獨立、主權，將其納入俄羅斯，那在很久以前就失敗了。」他承認烏克蘭收復失土的任務將會是場「非常艱難的戰鬥」，並且預測這場已經打了超過500天的戰爭還會持續「數個月」。
布林肯：致力穩定對中關係，預測俄烏戰爭再打數月
（中央社）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）23日指出，美國試圖強化對中國的「溝通管道」，以避免兩大強權發生衝突。他表示，烏克蘭收復失土的任務將「非常艱難」，並預測戰爭還會持續「數個月」。
布林肯在23日播出的訪問中向美國《有線電視新聞網》（CNN）主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）表示：「我們正致力讓（對中國）關係保持某種穩定、挽救關係，確保我們所處的競爭態勢不會轉向衝突。」他強調，衝突「不會符合我們、他們，或其他任何人的利益。」
布林肯在科羅拉多州「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）場邊作以上表示。他上個月對中國進行了廣受矚目的訪問，成為5年來首位到訪中國的美國國務卿，同時也是美國總統拜登（Joe Biden）2021年就任以來，訪問北京的最高階美國官員。
美國財政部長葉倫（Janet Yellen）和美國氣候特使凱瑞（John Kerry）等官員繼布林肯之後訪問北京。
布林肯告訴《CNN》：「我們之前沒有廣為會商，現在有了，有不同小組參與，或準備參與，在各自獨立的議題上……那些都是在雙邊關係上，我相信我們可以、我認為，可以達成解決方案的問題。現在還在初期階段，結果將會證明一切。」
在北京與中國高階官員會商多日後，布林肯稱許在將關係導回正軌方面已經取得「進展」。
「我對中國對口官員非常明確地表達，我們將會繼續做、繼續說出中國所不喜歡的事情，猶如他們也將會繼續做、繼續說出我們所不喜歡的事情。」
《CNN》先前曾報導，布林肯北京行期間沒有解決恢復美、中兩國軍方交流這項重大問題，高階軍事官員的聯繫依舊凍結。2018年時任中共中央軍委裝備發展部長的現任國防部長李尚福，因涉及對俄羅斯採購武器而遭到美方制裁，這項制裁迄未解除。
在被問到美國是否應該解除對李尚福的制裁以緩解緊張時，布林肯表示，相關制裁「不會妨礙他與我們接觸，或是我們與他接觸。」
中國今（2023）年稍早曾拒絕兩國防長在新加坡的年度安全論壇進行場邊會晤的美方提議，李尚福、美國防長奧斯丁（Lloyd Austin）當時僅短暫談話。
布林肯說：「我們已經非常明確地表達，我們認為這些軍方對軍方的聯繫是一種責任，進行這種對話尤其可以避免對我們各自正在投入的工作產生任何誤判、誤解。」
在烏克蘭議題上，布林肯表示，就俄羅斯和總統普亭（Vladimir Putin）想要達成的目標而言，俄羅斯「已經輸掉」這場戰爭。
布林肯說：「目標是從地圖上消滅烏克蘭、消除它的獨立、主權，將其納入俄羅斯，那在很久以前就失敗了。」
他承認烏克蘭收復失土的任務將會是場「非常艱難的戰鬥」，並且預測這場已經打了超過500天的戰爭還會持續「數個月」。
普亭會見白羅斯總統盧卡申科，並稱烏克蘭反攻已失敗
俄羅斯總統普亭23日在聖彼得堡接待他的親密盟友、白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）時表示，烏克蘭反攻「已經失敗」。
各大俄羅斯新聞媒體報導，盧卡申科說：「反攻並不存在。」普亭則回答說：「它存在，但已經失敗了。」
烏克蘭上個月展開期待已久的反攻，但迄今為止，在與俄羅斯軍隊的戰鬥中只取得些許進展。經過近17個月的戰爭後，俄軍已控制烏克蘭六分之一以上的領土。
美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）18日表示，烏克蘭的反攻行動「遠稱不上失敗」，但將是漫長、艱難和血腥的過程。
與盧卡申科有關的通訊軟體Telegram頻道援引他說的話表示，正在訓練白羅斯軍隊的俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）渴望越過邊境，並進入北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭。
一個月前瓦格納與俄羅斯當局達成協議結束兵變。
《法新社》報導，普亭和盧卡申科在俄羅斯科特林島（Kotlin Island）的小鎮克隆斯塔（Kronstadt）會見一群人，兩人共同出現在公開場合實屬罕見。
俄羅斯《工商日報》（Kommersant）發布普亭和盧卡申科與人們合照的影片，旁邊還站著保安人員。普亭被問到自疫情以來一直遵守的檢疫規則時，他回答說：「人比檢疫更重要。」
這是瓦格納兵變失敗以來，兩人首度會面。普亭在聖彼得堡的康士坦丁宮（Konstantinovsky Palace）與盧卡申科會面時說：「我改變一些計畫。我們將花一天半、兩天的時間進行會談。」.
烏克蘭：俄軍向奧德薩發射19枚飛彈，造成2死22傷
烏克蘭23日表示，莫斯科當局於夜間從陸地、空中、海上向烏克蘭黑海港口城市奧德薩（Odesa）發射19枚飛彈，造成2人死亡、22人受傷，摧毀了一座東正教大教堂。
這是俄羅斯退出黑海穀物協議後，對這座歷史悠久城市發動的另一波攻擊。
烏克蘭空軍在Telegram上說道，「敵軍總共使用了19枚各式飛彈」，並表示9枚飛彈已被摧毀。
烏克蘭空軍指出，其中包括縞瑪瑙（Onyx）飛彈、海上發射的「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈、和伊斯坎德（Iskander）彈道飛彈。
烏克蘭當局表示，俄國在夜間以飛彈對奧德薩進行攻擊造成的死亡人數升至2人，另有22人受傷，其中包括4名小孩。
“2022烏克蘭危機”的相關議題
- 2023-07-24 布林肯預測俄烏戰爭再打數月；普亭會見盧卡申科，稱烏克蘭反攻已失敗
- 2023-07-21 烏軍選擇先耗盡俄軍防禦拖慢反攻，白宮：美提供集束彈藥已部署戰場抗俄
- 2023-07-19 【圖表】俄羅斯退出黑海穀物協議，對哪個國家影響最大？
Tags：
格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
延伸閱讀
- 台灣業者如何切入全球電池產業鍊？借鑑台積電，共創多元化電池芯解決方案
- 中國掌握全球電車電池半壁江山，寧德時代市占近4成，再以「麒麟電池」奪2022最佳發明
- 台泥旗下電池廠能元科技轉虧為盈，研究電池回收再進軍電動飛行器市場，台北到桃園只要12分鐘
- 王永慶的電動車夢：「台塑新智能」整合集團5大企業，組國家隊進軍新能源市場
- 鴻海電動車電芯中心高雄動土，聯手4台廠打造本土供應鏈，力抗中國電池產業大軍
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航