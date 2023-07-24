布林肯預測俄烏戰爭再打數月；普亭會見盧卡申科，稱烏克蘭反攻已失敗

布林肯：致力穩定對中關係，預測俄烏戰爭再打數月

（中央社）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）23日指出，美國試圖強化對中國的「溝通管道」，以避免兩大強權發生衝突。他表示，烏克蘭收復失土的任務將「非常艱難」，並預測戰爭還會持續「數個月」。

布林肯在23日播出的訪問中向美國《有線電視新聞網》（CNN）主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）表示：「我們正致力讓（對中國）關係保持某種穩定、挽救關係，確保我們所處的競爭態勢不會轉向衝突。」他強調，衝突「不會符合我們、他們，或其他任何人的利益。」

布林肯在科羅拉多州「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）場邊作以上表示。他上個月對中國進行了廣受矚目的訪問，成為5年來首位到訪中國的美國國務卿，同時也是美國總統拜登（Joe Biden）2021年就任以來，訪問北京的最高階美國官員。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）和美國氣候特使凱瑞（John Kerry）等官員繼布林肯之後訪問北京。

布林肯告訴《CNN》：「我們之前沒有廣為會商，現在有了，有不同小組參與，或準備參與，在各自獨立的議題上……那些都是在雙邊關係上，我相信我們可以、我認為，可以達成解決方案的問題。現在還在初期階段，結果將會證明一切。」

在北京與中國高階官員會商多日後，布林肯稱許在將關係導回正軌方面已經取得「進展」。

「我對中國對口官員非常明確地表達，我們將會繼續做、繼續說出中國所不喜歡的事情，猶如他們也將會繼續做、繼續說出我們所不喜歡的事情。」

《CNN》先前曾報導，布林肯北京行期間沒有解決恢復美、中兩國軍方交流這項重大問題，高階軍事官員的聯繫依舊凍結。2018年時任中共中央軍委裝備發展部長的現任國防部長李尚福，因涉及對俄羅斯採購武器而遭到美方制裁，這項制裁迄未解除。

在被問到美國是否應該解除對李尚福的制裁以緩解緊張時，布林肯表示，相關制裁「不會妨礙他與我們接觸，或是我們與他接觸。」

中國今（2023）年稍早曾拒絕兩國防長在新加坡的年度安全論壇進行場邊會晤的美方提議，李尚福、美國防長奧斯丁（Lloyd Austin）當時僅短暫談話。

布林肯說：「我們已經非常明確地表達，我們認為這些軍方對軍方的聯繫是一種責任，進行這種對話尤其可以避免對我們各自正在投入的工作產生任何誤判、誤解。」

在烏克蘭議題上，布林肯表示，就俄羅斯和總統普亭（Vladimir Putin）想要達成的目標而言，俄羅斯「已經輸掉」這場戰爭。

布林肯說：「目標是從地圖上消滅烏克蘭、消除它的獨立、主權，將其納入俄羅斯，那在很久以前就失敗了。」

他承認烏克蘭收復失土的任務將會是場「非常艱難的戰鬥」，並且預測這場已經打了超過500天的戰爭還會持續「數個月」。

普亭會見白羅斯總統盧卡申科，並稱烏克蘭反攻已失敗

俄羅斯總統普亭23日在聖彼得堡接待他的親密盟友、白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）時表示，烏克蘭反攻「已經失敗」。

各大俄羅斯新聞媒體報導，盧卡申科說：「反攻並不存在。」普亭則回答說：「它存在，但已經失敗了。」

烏克蘭上個月展開期待已久的反攻，但迄今為止，在與俄羅斯軍隊的戰鬥中只取得些許進展。經過近17個月的戰爭後，俄軍已控制烏克蘭六分之一以上的領土。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）18日表示，烏克蘭的反攻行動「遠稱不上失敗」，但將是漫長、艱難和血腥的過程。

與盧卡申科有關的通訊軟體Telegram頻道援引他說的話表示，正在訓練白羅斯軍隊的俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）渴望越過邊境，並進入北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭。

一個月前瓦格納與俄羅斯當局達成協議結束兵變。

《法新社》報導，普亭和盧卡申科在俄羅斯科特林島（Kotlin Island）的小鎮克隆斯塔（Kronstadt）會見一群人，兩人共同出現在公開場合實屬罕見。

俄羅斯《工商日報》（Kommersant）發布普亭和盧卡申科與人們合照的影片，旁邊還站著保安人員。普亭被問到自疫情以來一直遵守的檢疫規則時，他回答說：「人比檢疫更重要。」

這是瓦格納兵變失敗以來，兩人首度會面。普亭在聖彼得堡的康士坦丁宮（Konstantinovsky Palace）與盧卡申科會面時說：「我改變一些計畫。我們將花一天半、兩天的時間進行會談。」.

烏克蘭：俄軍向奧德薩發射19枚飛彈，造成2死22傷

烏克蘭23日表示，莫斯科當局於夜間從陸地、空中、海上向烏克蘭黑海港口城市奧德薩（Odesa）發射19枚飛彈，造成2人死亡、22人受傷，摧毀了一座東正教大教堂。

這是俄羅斯退出黑海穀物協議後，對這座歷史悠久城市發動的另一波攻擊。

烏克蘭空軍在Telegram上說道，「敵軍總共使用了19枚各式飛彈」，並表示9枚飛彈已被摧毀。

烏克蘭空軍指出，其中包括縞瑪瑙（Onyx）飛彈、海上發射的「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈、和伊斯坎德（Iskander）彈道飛彈。

烏克蘭當局表示，俄國在夜間以飛彈對奧德薩進行攻擊造成的死亡人數升至2人，另有22人受傷，其中包括4名小孩。