加州高房價地獄，「露營車」從度假象徵變成克難住所
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在富裕的加州，無家可歸的人數竟然占全美國遊民的1/3。加州的富裕程度，如果它是一個國家，就是全世界第5大經濟體。但根據洛杉磯街友服務局的說法，光是在洛杉磯郡就有7萬5000多位遊民。同份統計報告還顯示，有愈來愈多無家可歸的人住進露營車、露營拖車、箱型車或是汽車。
（中央社）當赫南德茲（Tamara Hernandez）面臨房東將她的租金大漲，她選擇住進一輛露營車。畢爾德（Beau Beard）因為出獄後失去一切，如今也以露營車為家。
《法新社》報導，像他們這樣的情況，如今在別稱「金州」的美國加州屢見不鮮。原本象徵在海邊無拘無束過生活的露營車和露營拖車，現在卻日益反映出加州不那麼光采的現實一面，那就是這裡存在住房危機，愈來愈多人負擔不起住在真正的屋簷下。
在富裕的加州，無家可歸的人數竟然占全美國遊民的三分之一。加州的富裕程度，如果它是一個國家，就是全世界第5大經濟體。但根據洛杉磯街友服務局（Los Angeles Homeless Services Authority）的說法，光是在洛杉磯郡就有7萬5000多位遊民。
同份統計報告還顯示，有愈來愈多無家可歸的人住進露營車、露營拖車、箱型車或是汽車。儘管這些人的確切數量難以掌握，但在洛杉磯與周邊城鎮，這種居住方式形成了一處處臨時營地。
畢爾德的露營車停在洛杉磯觀光鬧區威尼斯海灘（Venice Beach）附近一條不寬的道路上。他指著車子說：「我只負擔得起這個。」
今年6月，洛杉磯的平均房租高達每月2950美元（約新台幣9萬2300元）。
畢爾德接近8年前出獄後，搬到加州尋求人生新開始，但事情發展並不如想像的順利。他指出除了租金飆漲，問題還有「找不到工作」。他已經57歲，大多數人不太願意雇用他。
2020年，畢爾德的女友懷孕後，他買了這輛露營車來做為一家人棲身之所。但孩子出生後不久就被市政府官員帶走，理由是嬰兒不能住在這麼簡陋的環境裡。
畢爾德說：「那是我這輩子最糟糕的經驗。」
他表示，這輛露營車不僅導致他的女兒被帶走，也讓他陷入了灰色地帶，可能剝奪他申請到住房補助的機會。
畢爾德解釋：「他們說我們不是真正的遊民，但我們確實無家可歸。」「因此當要申請住房之類的補助，我們都在名單的最尾端。」
他的露營車停在圍繞巴洛納濕地生態保護區（Ballona Wetlands Ecological Reserve）的傑佛遜大道（Jefferson Boulevard）旁，這裡停了一排臨時住家車，儘管旁邊就有「禁止停車」的告示牌。
當中許多車在這裡停了很久，甚至發展出各自獨特裝飾，還有小花園、桌椅及可煮飯的爐子等。也有些人養了狗。
這裡的居民來自美國、歐洲和拉丁美洲。他們就像一個社區，有行為規則，也會守望相助。
然而，這裡的日常生活很辛苦。從事化妝師的赫南德茲說：「你想做一件事，得走10道步驟。」比方她要洗澡，得花上一小時才能加熱足夠的水。
赫南德茲原本住在威尼斯海灘附近的公寓，但她的房租在10年間從450美元一路飆漲到3000美元（約新台幣9萬3900元），逼得她退租。
赫南德茲現在的生活除了麻煩之外，還有感覺被人瞧不起甚至更糟糕對待的壓力。她說：「我不知道他們為何痛恨我們。這很荒謬。我們是好人。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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