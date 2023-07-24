高雄「提琴醫生」結合大提琴止滑墊與演奏平台成「迷你號角」，巧思連奪多項國際發明大獎

（中央社）高雄製琴師王宇寧被譽為「提琴醫生」，他運用專業巧思將大提琴止滑墊與演奏平台結合，發明便於攜帶、外型如甜甜圈的「迷你號角」，產品全程在台灣製造，連奪多項國際發明大獎。

王宇寧從小跟在祖父、父親身邊學習拉琴、維修提琴，他在台南藝術大學念研究所時學會製作小提琴，後來至義大利製琴重鎮克里蒙納（Cremona）學習，將正統手工製琴技藝帶回台灣，成立「王宇寧提琴工作室」，專營提琴維修、進口提琴銷售、手工客製提琴。

高雄市政府青年局23日發布新聞稿表示，王宇寧獲高市府青年局的青創、參展等補助，他自小在樂音繚繞的環境下成長，跟著父親學習維修提琴，立志成為「提琴醫生」，還遠赴義大利學習製琴。

王宇寧提琴專業維修累積無數好口碑，客戶來自全台各地。某次王宇寧在止滑墊上撐起大提琴準備試琴時，遺憾一般人家裡沒有像音樂廳的演奏平台，無法讓尾針傳遞大提琴的共鳴，增強音場效果，靈光乍現，「不如我自己發明一個同時有止滑和演奏平台效果的東西吧」。

從設計畫圖、數據分析、3D模型製作、實驗到量產，歷經20個月，1個大提琴家隨身可攜的迷你演奏平台問世，王宇寧將之定位為大提琴迷你號角，取名為「提丰」（Typhoon）。

這項止滑墊和演奏台完美結合的發明，兼具美觀與實用、輕便小巧，卻功能不凡，國內外大提琴演奏家實際使用後給予極高評價，也吸引其他演奏者好奇詢問，演奏家還幫提丰取了可愛的綽號「甜甜圈」，不管是練習還是上台演出，都不忘帶上它。

走進王宇寧工作室，提琴牆面令人震撼，還有各種年代、大大小小的哥吉拉模型擺放在每個角落，優雅小提琴和怪獸哥吉拉的組合相當有趣。

王宇寧說，自己喜歡哥吉拉，因為牠是不死的怪獸之王，永遠打不死，不管如何一定會有新的影集會再拍牠，這樣不滅的設定，好像在提醒他不要被困境束縛，也不應該輕易被打敗。

提丰讓王宇寧陸續得到瑞士日內瓦國際發明大獎金牌、韓國首爾國際發明大獎金牌獎等殊榮，「我希望讓世界看到台灣」，王宇寧不僅製琴時會鐫上Taiwan字樣，他也帶著提丰走遍世界各國參展，全程在台灣生產，商品也在亞馬遜電商上架。

王宇寧感謝青年局在產品發明及推廣上提供幫助，最早他申請青創貸款和補助，用於產品開發與專利申請，最近他申請到出國參展補助，分攤了報名、機票、住宿等費用，減輕不少負擔。

青年局長張以理表示，青年創業的路程充滿挑戰與風險，青年局提供一系列青年創業補助與貸款，藉由青創資源媒合，給予年輕頭家支持，讓他們在創業路途中不孤單，也希望高雄成為最友善的創業城市。

Photo Credit: 中央社 高雄製琴師王宇寧被譽為「提琴醫生」，他運用專業、巧思將大提琴止滑墊與演奏平台結合，發明便於攜帶、外型如甜甜圈的「迷你號角」，奪得多項國際發明大獎。（高雄市政府青年局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年7月23日

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀