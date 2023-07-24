法國34歲「政治神童」艾塔爾出任教育部長，意外揭開低調私校菁英養成的神秘面紗
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與一般貴族私校不同，亞爾薩斯學校除了菁英主義，更帶有結合布爾喬亞與波希米亞的「布波族」（Bobo）色彩，巧妙地融合了資本主義和藝術文化，培育許多藝術家、記者、律師、政治人物、商界與產業領袖。
（中央社）法國20日內閣改組，史上最年輕閣員，被媒體稱為「政治神童」的34歲艾塔爾（Gabriel Attal）再度晉升，接下教育部長。然其就讀私校的背景遭大力批評，也意外揭開法國低調私校菁英養成的神秘面紗。
法國政府20日宣布改組，其中最引人注目的，便是進入政治叢林舉步維艱的首位非裔教育部長恩迪亞耶（Pap Ndiaye）被撤換，取而代之的則是被法國媒體譽為「政治神童」的34歲前政府發言人艾塔爾。
年輕的艾塔爾自初入政壇之際便受人矚目，不僅因外型亮眼，更是因為在媒體前侃侃而談的沈穩從容特質。法國各界一致認為，艾塔爾將是政壇未來數十年不可忽視的冉冉新星。
艾塔爾人生一路開掛，23歲便進入當時左翼社會黨（PS）衛生部長圖雷（Marisol Touraine）的幕僚團隊，成為最年輕的部長級顧問。2016年他押對寶，加入當時總統候選人馬克宏（Emmanuel Macron）剛創立的「前進黨」（En Marche），隔年擔任政黨發言人。
2018年10月，29歲的艾塔爾被任命為國家教育與青年部（即教育部）國務秘書，再次打破紀錄，成為自1958年法國第五共和建立以來最年輕的閣員。
2020年至2022年，他擔任政府門面，稱職地扮演了政府發言人的角色。馬克宏連任後，他首先出任公共帳務部部長，並於一年後以第五共和最年輕教育部長之姿正式接下職位。
除了一路高昇的政治實力外，艾塔爾出任後馬上引發的第一個議題，是他過去就讀的低調上流菁英私立中學「亞爾薩斯學校」（École alsacienne）。
其實早在改組名單尚未正式宣布前，外界就對提名艾塔爾的適當性充滿質疑，開啟了「念菁英私校是否適任教育部長」的討論。
面對「私校菁英」不懂公立學校發展困境與一般學子疾苦的批評聲浪，艾塔爾於20日交接教育部長的記者會中直接回覆：「是的，我曾就讀私校。對於父母當時做的選擇，我沒什麼要隱瞞或致歉的。」
暴風眼「亞爾薩斯學校」的真實樣貌隨後也被法媒公開。該校位於巴黎市第6區，為巴黎最貴地段之一，知名校友還包括前衛生部長布辛（Agnes Buzyn）、國際知名律師布蘭柯（Juan Branco）等。
與一般貴族私校不同，亞爾薩斯學校除了菁英主義，更帶有結合布爾喬亞與波希米亞的「布波族」（Bobo）色彩，巧妙地融合了資本主義和藝術文化，培育許多藝術家、記者、律師、政治人物、商界與產業領袖。
記者兼《菁英學校：探查亞爾薩斯》作者布列登尼耶（Lucas Bretonnier）22日在財經媒體《資本》（Capital）專訪中形容它為「魚子醬左派和自由右派的愛校」，在法國教育市場獨樹一格。
學校成立於1874年，當時法國拿破崙三世在普法戰爭中戰敗，洛林（Lorraine）與亞爾薩斯遭普魯士併吞，部分貴族出逃至巴黎。為了以有別於公校與天主教學校的方式教導子女，便自籌開辦從國小到高中的亞爾薩斯學校。
該校基本學費一年3000歐元（約台幣10萬元），錄取率極低，國中部664位報名者中只招收86人。除一般課業外，學生也被培養人文關懷與對藝術的熱愛。瑪利亞・蒙特梭利（Maria Montessori）1920年代更親自到此培訓教師。
布列登尼耶指出，由於背景與教育，該校學生普遍不畏懼權勢和金錢，而充滿自信、能言善道、從容不迫的「酷態度」（coolitude）便是學風之一。
另外，艾塔爾在亞爾薩斯中學也結識了學生時期女友，即如今家喻戶曉，並曾受邀至台灣演出的歌唱才女喬伊絲強納森（Joyce Jonathan），「我不知道」（Je ne sais pas）等金曲，許多台灣人也耳熟能詳。
其實法國一直以來都有菁英教育的傳統，總統馬克宏、總理柏納（Élisabeth Borne）等多數政治人物也都出身私立中學，以及專門培育政治、商業領袖的高等學院（grandes écoles）。
然而近年來公立學校資源日益匱乏、教師不足，各級學校「社會混合」的改革目標沒有進展，公私立中學距離越來越遠，才更使得艾塔爾出任教育部長的適切性一時之間備受爭議。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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