【藝遊嚮導】7/25-7/31：楊德昌特展、華山親子表藝節《小雨滴》、台港劇場共製《千年幻戀》，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜無獨有偶－王爾德文學劇場第二部曲《自私的巨人》

時間｜2023/7/28 （五） - 2023/7/29 （六）

地點｜屏東演藝廳實驗劇場（屏東縣屏東市民生路4-17號）

備註｜本活動為售票活動

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在變幻莫測的命運之海，「愛」讓我們相繫不分離。

春日降臨大地，綠草如茵、蟲鳴鳥叫，但巨人的花園內，卻被冬雪冰凍，渺無生機。

巨人想念翠嫩的青草，苦思冰雪不願遠離的原因⋯⋯。

我們是否曾是那個困惑的巨人。

《自私的巨人》為英國文豪王爾德（Oscar Wilde, 1854-1900）著名童話，在王爾德小兒子兩歲時創作，王爾德：「每個父親都有責任，寫童話故事給自己的孩子」。故事在銳利諷諭的筆鋒下，蘊含對世間深深的愛與生命的智慧光芒。以柔弱的孩童與花草，對比主角巨人的強大；擁有力量的巨人，反而需要孩子來解除永凍的庭院，然而，純真的愛救贖的，不只是花園。

無獨有偶擅長運用精緻戲偶，循詩意的路徑，引觀眾進入魔幻世界，在樂手優美豐富的樂聲裡，看大巨人冰冷的世界慢慢瓦解，滿足視覺與聽覺的感官體驗。無獨有偶繼經典《快樂王子》之後，再一次精彩詮釋王爾德故事的人性光輝，呈現跨越時代與國界的普世價值。邀請您與偶共讀如詩的經典之作，愛與友誼的力量，讓枝枒再見春天。

名稱｜2023華山親子表藝節 嚐劇場 《小雨滴》

時間｜2023/7/29 （六） - 2023/7/30 （日）

地點｜華山1914文創園區東3B館 烏梅劇院（台北市中正區八德路一段1號）

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「生命中那些微小的，卻往往帶有更深刻的意義。」

生命由哪些元素構成？

陽光、空氣、水，還有日常！

沒錯，那些平凡、看似微不足道的日常，參雜著喜悅、悲傷各種情緒，交疊出嘆息、驚訝和振奮的每個瞬間、還有數不清的美好時刻。

透過光線的動態、現場聲音製造、音樂演奏與表演，共同創造出故事畫面的整體連動，以無語言的形式，在演出中帶出無形卻有聲的情感和關聯，加深觀者們對世界各角落事物動態與生物的印象。

本作品為親子戲劇演出，適合3歲以上的所有觀眾一起前來觀賞演出，歡迎大朋友帶著小朋友們前來體驗充滿想像力的演出，開啟創造力之旅！

名稱｜2023夏日生活週：台港劇場共製《千年幻戀》

時間｜2023/7/22 （六） - 2023/7/23 （日）

地點｜衛武營國家藝術文化中心戲劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）

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人操偶，偶縱人，情牽一線，一線千年。

時間不是線性的，若我們在這邊死了，另一邊的我們正要出生。

紅髮女子「赤」與「Red」在彼此的陪伴下長大。母親卻在離世前告訴赤，Red只是赤的複製品。一晚她們在夢中見到一名男子操玩著形形色色的木偶上演著甯采臣、燕赤霞與聶小倩的故事，展開了一場人與偶的對話。是

〈聶小倩〉的多重宇宙還是前世今生？夢中所見熟悉如真實發生，而當下今生有可能是夢？

台灣與香港團隊聯手，以甯采臣、燕赤霞、聶小倩間的故事為本，交織兩名紅髮女子身世之謎。由真雲林閣掌中劇團與香港浪人劇場，前後費時三年共製而成，雙方交換彼此藝術理念，開啟人戲與偶戲的交會，透過傳統與當代劇場符號的轉換，由裡到外全﻿面相互激盪，展現當代布袋戲美學新想像。

【展覽】

名稱｜一一重構楊德昌

時間｜2023/7/22 （六） - 2023/10/22 （日）

地點｜台北市立美術館 （台北市中山區中山北路三段181號）

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都市再現、性別權力、政治反思、歷史暴力、社會變遷

展覽由台北市立美術館與國家電影及視聽文化中心共同主辦，王俊傑館長與國立台北藝術大學孫松榮教授共同擔任策展人，歷經三年時間由團隊整理與研究楊德昌導演遺留下來各式手稿、文件與檔案，一方面透過七個轉化楊氏創作核心題旨的主題展間，體現這位台灣導演獨樹一幟的美學精神；另一方面，則結合已故導演彌足珍貴的文物檔案，首次公布於眾。

作為台灣新電影運動開創者之一的楊德昌，其作品對於都市再現、性別權力、政治反思、歷史暴力、社會變遷及多重媒介有著超越時代的洞察力與批判視域，為台灣電影留下難以被取代的資產。將楊德昌電影世界帶入美術館展陳，乃是對於其名作展開共時性的影音造形，讓觀眾沉浸於電影世界，展開視聽感受。

同時，就歷時性的展映佈局而言，觀眾既會看見也會聽見導演交匯著生命經驗與創作生涯的種種驚艷瞬間。此外，楊德昌在劇情長片之外的許多重要作品，包括四部劇作（《如果》、《成長季節》、《九哥與老七》、《李爾王》）、動畫遺作《追風》及各種手稿等，也計劃在展覽中重現其迷人神采，完滿導演畢生創作軌跡與思想藍圖。展覽開幕時將舉辦國際論壇，展期間國家電影及視聽文化中心將同步舉辦楊德昌電影回顧影展。

名稱｜【海角新樂園—劉復宏個展】

時間｜2023/7/29 （六） - 2023/9/17 （日）

地點｜SHUNG YE GALLERY （台北市中正區延平南路5號3樓）

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「我愛海，更傾心傍水的樂園。」

2023年，南畫廊與SHUNG YE GALLERY合辦「海角新樂園—劉復宏個展」，主題是海洋以及傍水的新樂園。劉復宏因為愛海而移居基隆，並傾心於海邊透天厝旁的新樂園—外木山與他的海洋文化。



「海角新樂園」由黃海鳴策展，作品包含一、早期1998年南畫廊「劉復宏台灣海景畫—光與影的變奏」發表的海洋主題。二、近期即外木山一帶的人文海洋，作品主題是一個傍水的新樂園，從大自然轉到人文風景表現。劉復宏愛海，並付出一生時間追求與創作。這個畢生回顧的展覽，其中五件為藝術家捐贈美術館典藏的佳作。



本展的海洋與人文海洋，不只是主題的差異，也是劉復宏繪畫風格的突破。他從表現大自然的生命力，轉為專注在海洋環境衍生的特殊人文，為觀者提示了藝術的在地性。



劉復宏在芎林中學時受教於蕭如松，新竹師範受教於李澤藩，1966年進入星期日畫會。他的畫風先是在前輩畫家的薰陶下，傾向具象；後來則發展出高彩度非具象的個人畫風，為台灣藝術留下自由純真的一筆。



「海角新樂園—劉復宏個展」共展出26件作品，包含：新樂園主題、具象海洋風景、順益台灣美術館典藏品及捐贈作品。圍繞外木山的海角，混合著海洋、海洋文化下的人文特色，以及基隆附近的九金水。「九份」、「金瓜石」、「水湳洞」聚落群，是台灣礦業史的縮影，曾經寫下膾炙人口的黃金歲月。



展覽由SHUNG YE GALLERY與南畫廊首次合作，展覽地點為台北市延平南路5號３樓，本展寫下民間藝術機構協力推動台灣美術的佳話。

名稱｜漾藝廊 : 彩虹之上-積吶虹光當代藝術展