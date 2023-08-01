行天宮與失智老翁房屋贈與爭議：失智者將財產贈與他人，法律上有效嗎？
我們想讓你知道的是
如果家屬發現親人出現失智症狀，或是已經醫師診斷確認失智而持續就醫，為避免失智者被詐騙、或不當處分自己財產，建議可以向法院聲請輔助宣告或監護宣告。輔助宣告或監護宣告的目的，簡單來說，就是找一個人來當代理人！
文：陳建至律師
近日新聞報導的行天宮與失智老翁間贈與房屋的爭議，我們外人無法一窺事實的全貌，也難以斷定對錯，但這也使民眾逐漸思考失智者保護的議題，這是大家都需要花時間了解的，因為你我的家庭，可能都會面臨到這個問題......
失智者的人口不斷增加與年輕化
根據衛生福利部國民健康署2022年8月的統計數字，台灣已邁入高齡社會，失智人口逐年增加，推估2022年我國失智者人口將超過30萬人，其中65歲以上長者占9成6，罹病者有年輕化的現象，而因為失智者所衍生出的社會問題，恐已成為台灣當前步入超高齡社會所要面臨的議題。
失智者所做的行為，在法律上也是有效？
人是否可以獨立行為且在法律上是有效的？我們一般以年齡作為區分標準，來看看台灣是怎麼區分的：
- 7歲以下：無行為能力人，不能做出有效的法律行為，只能由法定代理人代為。
- 7歲至未滿18歲：限制行為能力人，純獲法律上利益，或依其年齡及身份、日常生活所必需的事項，可以自己決定，其他事項仍須由法定代理人代為。
- 18歲以上：完全行為能力人，能自主地決定自己的行為，且有法律效力。值得一提的是，原本台灣成年年齡的規定是20歲，但自2023起，已下修至18歲，換言之，大學一年級學生，也必須對自己的行為負絕對的責任。
而常見的失智者，大多以中老年齡層為主，以年齡來區分屬於完全行為能力人，可以自主為法律行為沒有問題，但失智者在精神層面出現問題，難道所為的法律行為不會有瑕疵嗎？我們來看看民法第75條的規定：
民法第75條：無行為能力人之意思表示，無效；雖非無行為能力人，而其意思表示，係在無意識或精神錯亂中所為者亦同。
由此條文中可以看出，失智者雖已成年非無行為能力，但如果可以證明，行為時係在無意識或精神錯亂中，那麼所做的法律行為，將會無效！那麼關鍵就在，怎麼認定失智者處於無意識或精神錯亂的情形？
失智者的就醫紀錄，可以證明處於無意識或精神錯亂嗎？
失智症是一個漸進性退化的疾病，從輕度的輕微症狀，逐漸進入中度、重度、末期症狀等，疾病退化的時間不一定，依每個人的基因、環境、醫療支持等等不同，而有明顯的個別差異，甚至發病病程長達10年以上，也是常見的案例。
一個85歲的老父親，因失智症到醫院看診神經內科、精神科已有3年以上的時間，老父親的大兒子，因為覬覦老父親的晚年與建商合建分配到的房子，起了歹心，趁其他兄弟姊妹沒和老父親同住，某天便連哄帶騙帶著老父親到戶政事務所辦理印鑑證明，也請來代書辦理贈與契約，將老父親名下房屋移轉到自已名下，幾個月後其他兄弟姊妹得知這個消息，個個氣憤難耐，便聯合起來控告大哥，利用老父親失智已無行為能力，擅自轉移財產至大哥名下，認為移轉房屋行為無效。
兄弟姊妹提出老父親的就醫紀錄，證明老父親已因失智症而就醫3年，這樣總該認定老父親無法正確做出判斷，移轉房屋行為無效了吧！可最後法官認為老父親的就醫紀錄，並無法證明老父親在「贈與行為當下」處於無意識或精神錯亂，因此移轉房屋行為仍屬有效。且基於失智症是屬漸進性退化的病症，可能有時好時壞的情形，醫生客觀上也很難回到過去的行為當下時間點，判斷失智者的精神狀況是否確實受到失智症影響，或影響程度是否已到無意識或精神錯亂程度。這樣的結果，也導致失智者處於極大的法律風險之中。
家屬可透過輔助宣告與監護宣告，來保障失智者權益
如果家屬發現親人出現失智症狀，或是已經醫師診斷確認失智而持續就醫，為避免失智者被詐騙、或不當處分自己財產，建議可以向法院聲請輔助宣告或監護宣告。
輔助宣告或監護宣告的目的，簡單來說，就是找一個人來當代理人！
如有精神障礙或其他心智缺陷，造成與他人溝通或對於他人表達的意思的瞭解程度，比一般人稍顯較弱，或甚至是完全無法與他人溝通，為避免做出損害自己權益的行為，可由家屬向法院聲請輔助宣告或監護宣告，由法院選任輔助人或監護人來代替並且協助當事人處理法律事務，像大家所關心金錢借貸、財產贈與、甚至是買賣不動產等等，都是需要輔助人或監護人的同意才生效，避免欠缺判斷能力而被詐騙或是做出不合理的法律行為。
如此，透過輔助宣告與監護宣告，來保障失智者權益，就能盡量避免失智者財產被不肖人士、甚至是覬覦財產的子女偷偷移轉過戶的風險，減少家庭因為爭產而衍生出來的糾紛。如果有這方面的需求，建議尋求專業律師的諮詢，保障家人的權益，維繫家庭和諧，才是當務之急。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：失智者贈與財產給他人，法律上有效嗎？律師告訴你
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀
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飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
我們想讓你知道的是
飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
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安全可靠是頂規電競電源的第一考量
飛宏科技深耕電源產業半世紀，明白充電器為使用者所帶來的便利與風險。為了開發出更輕巧的高功率電源供應器，飛宏科技除了著眼突破技術面的瓶頸，更重視產品的安全性、可靠度，才能滿足終端使用者真實的使用情境。
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