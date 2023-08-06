【書評】米蘭昆德拉《玩笑》：對共產極權專制嚴厲批判，對於荒謬人生的絕大諷刺

文：仰望自己的天星

一、第一部長篇小說

《玩笑》於1967年出版，是捷克作家米蘭．昆德拉（Milan Kundera，1929-2023）的第一部長篇小說，其重要性不容忽視。

米蘭．昆德拉參加過捷克共產黨，當過工人、爵士音樂者、電影學院教授。1948年捷克共產政府成立，民眾以為這是全新理想的開端，曾幾何時，政府當局一連串的鬥爭、整肅與高壓統治，使得捷克人民大失所望。到了1968年，捷克共黨政府在杜布契克總理領導下，發起自由化的社會主義運動，未料旋即為共產「老大哥」蘇聯的坦克車所摧毀，史稱「布拉格之春」。此後，在蘇聯陰影之下，捷克開始另一波的整肅和高壓統治，無數的知識分子和異議分子被迫流亡他國。1968年蘇聯入侵捷克後，身為改革要角的米蘭．昆德拉，作品遭共黨查禁，遂於1975年流亡定居法國，這也成為米蘭．昆德拉眾多小說敘事主要的時代背景。

在小說形式上，米蘭．昆德拉往往打破傳統小說的敘事架構，喜以詩意文字，淡化外在情節，此外，他認為作者如果自滿於述說故事，小說就會變得平淡，是以昆德拉喜歡直接介入小說，透過人物一再地闡述小說主題，包括他的人生觀、政治觀察、文化省思……等，且為此一形式而著迷，這也使得他的小說表面上看似不連貫，一般讀者如果欠缺耐心，恐怕難以終篇或者略過不讀。

《玩笑》一書則是透過路德維克、埃萊娜、雅洛斯拉夫、考斯卡等四個人物的視角，敘述一個顯得荒謬的愛情故事，直到最終拼湊出愛與恨的真相；十餘年後，引起舉世矚目的《生命中不能承受之輕》（1985年），小說主要人物同樣也是四個：托馬士、特麗莎、薩賓娜與弗蘭茲，米蘭．昆德拉藉由他們性格上的矛盾，以多元角度的反覆質疑，闡述生命中的輕與重、靈與肉，並凸顯政治對人性之嚴重扭曲，以及人物在飽受壓抑、迫害的景況下，繼續追求自由與快樂的執著。若將《生命中不能承受之輕》視為《玩笑》敘事的延伸發展，亦未嘗不可。

二、處心積慮的復仇

《玩笑》的敘事者分別為科學家路德維克、記者埃萊娜、音樂家雅洛斯拉夫、醫學檢驗師考斯卡，敘事重要相關者是大學教授澤馬內克、理髮師露茜，其中又以路德維克為核心。

路德維克出身摩拉維亞勞工家庭，父親於二戰期間遭德國人押進集中營，從此天人永隔，弟不幸亡故，母子相依為命。戰後，路德維克成為共產黨員，在大學學生會擔任要職，課餘加入樂團，活躍於校園，但他愛開玩笑，喜歡冷嘲熱諷，對一切都嗤之以鼻，拿什麼都不當一回事，然因他是「可靠」的共產黨員，是以儘管曾被同志們批評「有個人主義的殘餘」，依然能夠獲得寬容。

不過，大學女友瑪凱塔參加為期兩週的黨員培訓班，心滿意足，喜不自勝，他卻為了不能和瑪凱塔在布拉格一起度過假期而悶悶不樂，故意寄了一張明信片，捉弄她「忠黨愛國」的「健康思想」，寫道：「樂觀主義是人類的鴉片！健康思想是冒傻氣。托洛斯基萬歲！」（註：托洛斯基與史達林的革命路線不同，是史達林政敵，流亡海外後遇刺身亡。）沒想到，這張開玩笑的、惡作劇的明信片，遭到檢舉、指控，且成為反對共產黨的確鑿證據，從此讓他陷入悲慘的命運。

學校黨委書記處約談他，質疑他的反黨思想及言行，他答辯，當時只不過是開玩笑，否則也不會寫在明信片寄到黨員培訓班去。可是，沒有人肯相信，黨委書記處當場宣布解除他在學生會的一切職務。他覺得冤枉，向熟識的理學院黨組織主席澤馬內克求助。詎料在系裡極其鄭重的全體大會上，澤馬內克首先提出針對路德維克的檢討報告，然後以組織的名義，建議把他開除黨籍。當場沒有一個人出來為他說話，最後是全體舉手無異議通過，還進一步給予勒令退學處分。這樣的結果，完完全全出乎他的預料。原本就懷疑一切的路德維克，從此內心充滿恨意，不再相信任何人。

既被取消學籍，路德維克不再享有延遲服兵役的優待，隨即被徵召入伍，實際上是在俄斯特拉發市勞改當礦工。他一直想要恢復名譽而不成，內心極其苦悶。幸好去看電影時，認識了漂亮的女工露茜，她讀書不多，然保持純真，深深吸引著路德維克，使其感情生活有了寄託。血氣方剛的路德維克想方設法，欲進一步與露茜同享魚水之歡，卻一再遭到反常的嚴拒，路德維克深感不解，乃至心生怒氣，不歡而散。事後，路德維克悔不當初，露茜卻已離開這個城市，失去了聯絡。

路德維克為了和露茜私會，開小差遭上級發現，被關10個月，入獄期間，母親去世，他忍住悲傷，出了獄，繼續入坑3年，之後回到布拉格，透過以前共產黨員的關係，排除萬難，以兩年時間完成中輟的大學學業，在自己感興趣的部門取得一個極好的職位，從事科學研究，藉此還幫助了在自己被整肅之前所認識的大學助教考斯卡，讓從國營農場掃地出門、走投無路的考斯卡在醫院謀得檢驗師的工作。虔信上帝的考斯卡早先因思想問題被迫離開大學，下放至國營農場當工人，後來有機會引導流落至此的露茜破除心障，使她信仰上帝，心境得以恢復平靜，不再恐懼性愛。

原來，露茜在16歲那年曾遭6個16至20歲的男生輪暴，內心留下無法抹去的陰影與創傷，男生們後來被捕下獄，她則在管制教養一年後，死也不肯回家，獨自來到俄斯特拉發市工作，因緣際會，認識路德維克，談了半年戀愛，她由於無法克服對性愛的厭惡而一再逃避路德維克，認為他終究跟那些強暴者沒有兩樣。此一真相，路德維克一直被矇在鼓裡。直到十餘年後，路德維克重回故鄉，借用考斯卡住處，無意間與已經成為理髮師的露茜重逢，但因分開過久，兩人並未相認。考斯卡不知昔日與露茜有過一段情的那個下放勞改的大學生正是路德維克，就把露茜當年的慘遇以及婚後生活不幸福的種種，一五一十告訴詢問著露茜過往的路德維克，使得路德維克既震驚又後悔於當年的無知，只是一切都過去了，再怎麼也已經無濟於事。