西班牙大選：右派得票不如預期出現「懸峙國會」，組閣談判將引發激烈政治競爭

文：德國之聲中文網（美聯社、法新社、路透社、艾菲社）

西班牙週日（7月23日）舉行臨時大選，稍早已全數開票完畢。結果顯示，右翼的反對黨人民黨（PP）以33.1％選票，勝過獲得31.7％的左翼執政黨工人社會黨（PSOE）。

這將使人民黨在黨魁費霍（Alberto Nunez Feijoo）的領導下，於總共350個席位的下議院（眾議院）中獲得136個席位；由西班牙現任首相桑切斯（Pedro Sanchez）領導的工人社會黨，則獲得122席位。

但由於人民黨仍未獲得議會多數席位，無法直接組成政府。

各政黨如何組建聯合政府？

就目前情況，人民黨須獲得其他小黨的支持，以獲得過半數、即176席的執政多數席位。這很可能在未來數週引起激烈的政治競爭。

據報，贏得33個席位的極右翼的民聲黨（Vox）已表示願意與人民黨合作，但即使人民黨可因此增加至169個席位，仍缺7席組閣。

不過在《世界報》（El Mundo）週五（21日）發表的一篇採訪中，費霍表示候選人不應在選舉前2天才公開自己的政黨聯盟，因此與民聲黨組成政府「並不理想」。但自5月地方選舉以來，人民黨和民聲黨已經在數十個地區和城市聯手執政。

若民聲黨和人民黨確定將攜手合作，並拉攏第三政黨組建政府，這將是自前西班牙元首佛朗哥（Francisco Franco）於20世紀70年代結束其的獨裁統治以來，首次再有極右翼政黨進入西班牙政府。

至於工人社會黨若與左翼政黨聯盟「匯總」（Sumar）合作，也僅將獲得共153個席位。匯總包含了15個左翼小黨，在此次大選中獲31個席位。

其餘政黨則大多是地區性政黨。在西班牙自治區加泰隆尼亞，有2個獨立黨派曾投票支持桑切斯政府。他們在此次大選中，席位數雖有所下降，但若桑切斯試圖連任首相，此二黨仍有可能扮演「造王者」的關鍵角色。

兩黨領袖均宣布獲勝

人民黨領導人費霍23日晚間在馬德里對支持者說，「作為贏得最多席位的政黨的候選人」，他的政黨已在著手組建政府。他要求任何人「勿抱持阻礙新政府成立的意圖」，呼籲西班牙不應走進任何不確定的狀態。

同日，桑切斯也在其政黨總部慶祝選舉結果，因為工人社會黨比2019年大選贏得更多席位和更高的得票率。他告訴支持者，反對派「提議徹底廢除我們在過去4年中取得的所有進展」，但這項計劃已失敗，因為「由人民黨和民聲黨組成的『倒退聯盟』（The regressive block）已被擊敗。」

他補充道：「希望西班牙繼續前進的人，要比希望後退的人多得多。」

為什麼舉行臨時大選？

西班牙大選原定於12月舉行，但在5月的地方選舉中，左翼黨派失利、受到重創，桑切斯因而決定提前舉行國會選舉。

但西班牙才剛剛接任歐盟輪值主席國3週，右翼人民黨就贏得了選舉，這是繼瑞典、芬蘭和義大利等歐盟國家出現同樣情況後，對歐洲左翼的又一次打擊。

此外，此次選舉正值盛夏，大量選民可能因休假而不在國內，全國也正經歷長達一個月的熱浪。據官方統計，在3750萬的登記選民中，有247萬人在投票站開放前就投下缺席選票，創下歷史新高。不過，官方仍預計投票率將達到70％。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：西班牙大選：右翼略贏左派 須聯合小黨組閣

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航