西班牙大選：右派得票不如預期出現「懸峙國會」，組閣談判將引發激烈政治競爭
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西班牙23日大選結果出爐，右翼人民黨擊敗首相桑切斯領導的左翼執政黨，但由於席次未過半，仍須聯合其他小黨才能順利組建政府。有哪些可能的執政組合？
文：德國之聲中文網（美聯社、法新社、路透社、艾菲社）
西班牙週日（7月23日）舉行臨時大選，稍早已全數開票完畢。結果顯示，右翼的反對黨人民黨（PP）以33.1％選票，勝過獲得31.7％的左翼執政黨工人社會黨（PSOE）。
這將使人民黨在黨魁費霍（Alberto Nunez Feijoo）的領導下，於總共350個席位的下議院（眾議院）中獲得136個席位；由西班牙現任首相桑切斯（Pedro Sanchez）領導的工人社會黨，則獲得122席位。
但由於人民黨仍未獲得議會多數席位，無法直接組成政府。
各政黨如何組建聯合政府？
就目前情況，人民黨須獲得其他小黨的支持，以獲得過半數、即176席的執政多數席位。這很可能在未來數週引起激烈的政治競爭。
據報，贏得33個席位的極右翼的民聲黨（Vox）已表示願意與人民黨合作，但即使人民黨可因此增加至169個席位，仍缺7席組閣。
不過在《世界報》（El Mundo）週五（21日）發表的一篇採訪中，費霍表示候選人不應在選舉前2天才公開自己的政黨聯盟，因此與民聲黨組成政府「並不理想」。但自5月地方選舉以來，人民黨和民聲黨已經在數十個地區和城市聯手執政。
若民聲黨和人民黨確定將攜手合作，並拉攏第三政黨組建政府，這將是自前西班牙元首佛朗哥（Francisco Franco）於20世紀70年代結束其的獨裁統治以來，首次再有極右翼政黨進入西班牙政府。
至於工人社會黨若與左翼政黨聯盟「匯總」（Sumar）合作，也僅將獲得共153個席位。匯總包含了15個左翼小黨，在此次大選中獲31個席位。
其餘政黨則大多是地區性政黨。在西班牙自治區加泰隆尼亞，有2個獨立黨派曾投票支持桑切斯政府。他們在此次大選中，席位數雖有所下降，但若桑切斯試圖連任首相，此二黨仍有可能扮演「造王者」的關鍵角色。
兩黨領袖均宣布獲勝
人民黨領導人費霍23日晚間在馬德里對支持者說，「作為贏得最多席位的政黨的候選人」，他的政黨已在著手組建政府。他要求任何人「勿抱持阻礙新政府成立的意圖」，呼籲西班牙不應走進任何不確定的狀態。
同日，桑切斯也在其政黨總部慶祝選舉結果，因為工人社會黨比2019年大選贏得更多席位和更高的得票率。他告訴支持者，反對派「提議徹底廢除我們在過去4年中取得的所有進展」，但這項計劃已失敗，因為「由人民黨和民聲黨組成的『倒退聯盟』（The regressive block）已被擊敗。」
他補充道：「希望西班牙繼續前進的人，要比希望後退的人多得多。」
為什麼舉行臨時大選？
西班牙大選原定於12月舉行，但在5月的地方選舉中，左翼黨派失利、受到重創，桑切斯因而決定提前舉行國會選舉。
但西班牙才剛剛接任歐盟輪值主席國3週，右翼人民黨就贏得了選舉，這是繼瑞典、芬蘭和義大利等歐盟國家出現同樣情況後，對歐洲左翼的又一次打擊。
此外，此次選舉正值盛夏，大量選民可能因休假而不在國內，全國也正經歷長達一個月的熱浪。據官方統計，在3750萬的登記選民中，有247萬人在投票站開放前就投下缺席選票，創下歷史新高。不過，官方仍預計投票率將達到70％。
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：西班牙大選：右翼略贏左派 須聯合小黨組閣
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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