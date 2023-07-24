2023/07/24,
生活

「杜蘇芮颱風」路徑持續更新｜各國預測一次看，很可能不會登陸台灣

「杜蘇芮颱風」路徑持續更新｜各國預測一次看，很可能不會登陸台灣

我們想讓你知道的是

杜蘇芮颱風最新路徑，目前各國氣象單位的路徑預測，都顯示颱風很可能不會登陸台灣。本文將持續更新各國預測路徑資料，並呈現在互動地圖中。

台灣自2019年白鹿颱風後，已經將近4年沒有遇過颱風登陸。上週形成的杜蘇芮颱風，各國氣象單位一開始的預測路徑，都是顯示會登陸台灣。不過隨著時間演進，預測持續依最新資料更新，最新推測顯示，颱風可能持續西移，北轉時間延後。最終很可能不會登陸台灣，不過暴風圈還是很大可能會侵襲台灣。

以上地圖內各國颱風路徑預測資料，引用自國家災害防救科技中心開放資料，本文將會持續更新此路徑預測資料，並會置於上方地圖中。

資料來源：國家災害防救科技中心

延伸閱讀

核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。