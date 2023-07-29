【小說】《形式與空無之書》選摘：班尼似乎在十二歲那年停止成長，那年他父親驟逝，母親開始發福
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摰愛的音樂家父親意外去世後，班尼開始聽得見奇怪的聲音，各式各樣的物品會對他說話。父親的骨灰在午夜發出嘆息，襯衫跟襪子說它們喜歡被摺好，玻璃窗在害死一隻麻雀後哀鳴悲泣……物品的喧囂有時讓班尼聽不清別人所說的話，甚至逼著他做出違反意願的行為。
文：尾關露絲（Ruth Ozeki）
我們就從說話聲音講起吧。
他第一次聽見說話聲音是什麼時候的事？小時候？班尼向來是一個個頭嬌小的孩子，他的發育緩慢，彷彿細胞不願意增殖，無意在世界占據空間。班尼似乎在十二歲那年停止成長，那年他父親驟逝，母親開始發福。雖然變化微妙，但是班尼卻狀似身形縮水，與此同時安娜貝爾卻橫向發展，彷彿兒子和自己的悲傷情緒她一併吸收代謝。
沒有錯，事情應該就是那樣。
所以說話聲音八成是在肯尼過世不久後開始的吧？肯尼死於一場汽車意外事故——不，確切來說是貨車。肯尼．吳是一名爵士樂單簧管手，本名是健司，所以我們就叫他健司吧。健司主要在婚禮、猶太教成年禮、特立獨行的文青俱樂部演奏搖擺樂，氣勢十足的大樂隊風格。文青俱樂部的男性全蓄鬍子，頭戴紳士帽、身穿格紋襯衫和被飛蛾蛀蝕的救世軍花呢夾克。那天他有一場表演，結束後和他的音樂家朋友在外面喝酒嗑藥，或只是鬼混——雖然健司只吸了一點古柯鹼，卻足以讓他在回家的路上腳步踉蹌，東倒西歪，最後在小巷裡倒地不起時，也不覺得有立即起身的必要。
他距離自家並不遠，再往前走個幾公尺就能碰到搖搖欲墜的後院柵門。如果他硬撐起來多爬個幾步，或許就不會出事，然而他卻放任自己仰躺在小巷裡，任由福音宣教會二手商店大垃圾箱上方的黯淡街燈灑落一身。漫長冬季的寒氣已開始消退，小巷中飄浮著春意迷霧。他躺在那裡，凝視著燈光及空氣中盤旋閃爍的微小水分子。他可能喝醉了，可能嗑藥嗑嗨了，不然就是兩種都有。光線好美。那晚稍早他和老婆吵了一架，也許是深感愧疚，又或許在內心發誓今後要振作起來，誰知道他究竟躺在那裡做什麼？有可能是睡著了，讓我們希望是這樣吧。無論如何，他就那樣在巷子裡多躺了一個鐘頭，直到送貨卡車隆隆駛進小巷。
發生這種事不是貨車司機的錯。小巷裡滿是車轍坑洞，到處是大垃圾箱司機沒有帶走的半滿垃圾袋、食物碎屑、浸濕衣物、破損家電。在這飄著毛毛細雨的黎明時分，灰濛濛的單調光線底下，貨車司機實在分辨不出自己眼睛看到的究竟是垃圾，還是這名樂手已被烏鴉盤據的纖瘦身體。烏鴉是健司的好朋友，牠們之所以棲息在他身上，只是想幫他保持溫暖乾燥，但大家都知道烏鴉多喜歡垃圾吧。所以就算貨車司機把健司錯當垃圾袋，也不足為奇？
這位司機大哥極度痛恨烏鴉，烏鴉是厄運的象徵。於是他載著好幾籠準備送到巷尾中國屠宰場的活體雞，將貨車車頭瞄準烏鴉，使出吃奶的力氣踩下踏板加速，感覺到輪胎輾壓過一具軀體，這時烏鴉立刻在他的擋風板前作鳥獸散，他看不清前方，就這麼失控撞上永樂印刷公司的裝卸區，車身亦跟著打滑傾覆，裝著活體雞的籠子飛散半空中。
雞隻發出的尖銳叫聲驚醒班尼，他的臥房窗戶正好俯瞰大垃圾箱。他躺在床上凝神傾聽，先是聽見後門甩上的聲音，緊接著是從巷子內傳來的高頻微弱哭喊。那陣哭喊猶如一條朝上攀騰的繩索，恍如一隻活生生的觸手，蜿蜒著鑽進他的臥房窗戶，將他整個人從床鋪捲起。他來到窗前、拉開窗簾，眺望窗外的街道。
天空正慢慢變亮，於是他看得見一輛傾覆倒地的貨車，輪胎還在半空中轉動，天空中有一團凌亂拍振的翅膀和飛舞的羽毛，但是長期籠飼的雞隻根本飛不高，甚至長得不像鳥禽，不過是一團團類似白色毛球的東西，驚惶失措地竄進陰影。稀薄微弱的哭喊聲彷彿一條勒緊的鐵絲，牽引班尼的目光望向一個猶如鬼魅、一身包裹著薄如蟬翼布料的白色人形，那正是尖叫聲的來源，他世界的起源：他的母親安娜貝爾。
她一身睡袍杵在巷子，獨自佇立在傾洩一地的街燈光線中，四周一片凌亂混沌，羽毛猶如白雪飄落，她卻一動也不動，班尼心想，她好像一個遭到冰封的公主。她正俯視著地上某樣東西，在那個剎那間，他頓時明白那東西就是他的父親。他無法從遙遠的窗邊看清父親的臉，卻認得出他那抽搐扭動的雙腿，就像健司跳舞時的模樣，不同的是他現在整個人側躺在地。
他的母親向前跨出一步。「不！」她聲嘶力竭地大喊，雙膝癱軟跪地，豐盈金髮從她的肩頭流瀉，街燈將她的髮絲照耀得閃亮，她的秀髮猶如布簾包圍著丈夫的頭部。她低身向前，試圖將他整個人拽起，嘴裡不時喃喃自語：「不，健司，不，不，別這樣對我。對不起，我不是故意的……」
他有聽見嗎？要是他那時睜開雙眼，就會看見妻子的迷人臉龐猶如懸浮天空的蒼白皓月。也許他真的有睜開眼吧。他可能看見烏鴉棲息在屋頂和搖搖晃晃的電線上，凝望著。又或許，要是他瞥過妻子的肩頭，就會發現立在遙遠窗邊的兒子緊瞅著他。我們就當作他有看見吧，因為他舞動中的雙腿頓時放慢動作，不再不受控地踢踹，逐漸安靜下來。那個當下，倘若安娜貝爾是健司的一輪明月，那班尼就是遙掛天邊的一顆星辰。看見班尼在蒼白黎明的天空中閃閃發亮時，他使盡全身力氣，動了動手臂、舉起一隻手，搖晃指頭。
他彷彿正在對我揮手，事後班尼心想。彷彿是揮手道別。
健司在送往醫院的途中嚥下最後一口氣，隔週便舉辦喪禮。喪禮細節全交由安娜貝爾一人處置，偏偏她並不擅長主辦活動。在他們兩人之間，健司的性格比較外向，而他們家裡也從未邀請客人上門，若說她真有朋友，也屈指可數。
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
我們想讓你知道的是
腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號